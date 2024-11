La Liga Betplay tuvo una jornada de “empatitis” y las redes sociales se llenaron de memes

Tan solo partidos tuvieron ganador, de resto los demás juegos de la jornada terminaron empatados - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Redes sociales)

La jornada 18 de la Liga BetPlay 2024-II fue un espectáculo de empates que definió en gran parte el panorama para la última fecha del Torneo Clausura, dejando seis igualdades en diez partidos. Cada uno de estos empates reflejó la tensión y la paridad que caracteriza el cierre de temporada, donde ningún equipo quiso arriesgar más de lo necesario.

En las redes sociales varios memes sugirieron que la jornada resultó aburrida - crédito captura de pantalla redes sociales

El clásico paisa fue un empate con goles, en el Atanasio Girardot, Nacional y Medellín protagonizaron un duelo cerrado que terminó 1-1. A pesar de la fuerte presencia ofensiva de ambas escuadras, el partido mostró más precaución que riesgo, reflejando la importancia del punto para ambos en la tabla. Nacional, en su lucha por asegurar un puesto de privilegio, logró rescatar un empate en casa, mientras que Medellín, con posibilidades remotas de clasificación, se fue sin la victoria, pero con una imagen competitiva.

El cuadro Verdolaga lleva tres partidos en la Liga sin poder ganar - crédito captura de pantalla redes sociales

Junior y Nacional empataron en la jornada 18 de la Liga - crédito captura de pantalla redes sociales

El clásico rojo entre América y Santa Fe, disputado en el Pascual Guerrero, fue una batalla de fuerzas en medio campo, en la que ambos clubes defendieron con rigor, anulando las pocas opciones claras de gol. Santa Fe, líder con 34 puntos, se enfrentó a un América igualado en puntaje, lo que generó expectativas de un duelo que se definiera en las áreas. Sin embargo, las defensas sobresalieron y el marcador no se movió, resultado que, aunque no inclinó la balanza, mantuvo la emoción en la carrera por ser cabeza de grupo.

En el Pascual Guerrero se evidenció una baja asistencia en el empate que terminó por darle el liderato a Independiente Santa Fe - crédito captura de pantalla redes sociales

El duelo entre Once Caldas y Junior en Manizales también terminó en blanco, en un partido con pocas llegadas y un ritmo conservador, sobre todo en el segundo tiempo. Once Caldas, ubicado en la parte alta de la tabla y peleando por los primeros lugares, no pudo romper el cerrojo defensivo de un Junior que, aunque urgido de una victoria para asegurar su entrada a los ocho, se mostró más preocupado por no perder. Este empate dejó a ambos equipos en zona de clasificación, pero con la necesidad de sumar en la última jornada.

Junior pospuso su clasificación a la última jornada del todos contra todos - crédito captura de pantalla redes sociales

En Montería, Jaguares y Alianza protagonizaron un duelo trabado y con escasas emociones. Ambos equipos, ubicados en la parte baja de la tabla, se jugaron el orgullo más que la clasificación, en un encuentro donde las oportunidades de gol brillaron por su ausencia. Alianza, con mejor posición en la tabla, intentó sin éxito sumar de a tres para mejorar su ubicación, mientras que Jaguares se mostró ineficaz en el último tercio del campo.

Millonarios, en su casa, no pudo superar a un combativo Deportivo Pereira en un encuentro que fue más una batalla táctica que un despliegue ofensivo. Con una clasificación casi asegurada, Millonarios buscaba los tres puntos para colocarse entre los dos primeros, pero se encontró con una defensa sólida de Pereira, que, aún con pocas opciones de ingresar a los ocho, logró sumar un punto en El Campín. Este empate deja a Millonarios a la espera de la última fecha para asegurar su puesto privilegiado en los cuadrangulares.

El Tigre tuvo un par de oportunidades en el empate contra Pereira - crédito captura de pantalla redes sociales

Radamel fue capitán y jugó los 90 minutos contra el Pereira - crédito captura de pantalla redes sociales

En el estadio de Techo, La Equidad y Deportivo Pasto ofrecieron el único empate con goles de la jornada, además del clásico paisa, en un partido donde ambos equipos se intercambiaron la ventaja. La Equidad, ya sin posibilidades de clasificar, jugó un partido abierto y sin presión, mientras que Pasto, que sigue en la pelea por el octavo lugar, tuvo que conformarse con un punto que lo mantiene en la lucha, pero sin margen de error para la última jornada. El 2-2 final reflejó la falta de precisión en ambos lados y el desgaste físico de los jugadores, típico en el cierre de la temporada.

Estos seis empates subrayan el tono conservador y la tensión de una jornada en la que el temor a perder fue un factor común. Con una tabla tan ajustada, cada punto cuenta, y la última fecha será un escenario definitivo para los equipos que aún buscan asegurar un lugar en los cuadrangulares.