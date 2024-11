Blessd y Ryan Castro rompieron el silencio tras críticas contra ‘+57′: “Yo no vivo pendiente del que dirán”

Las críticas por la colaboración de las figuras del regueton en Colombia siguen virales - crédito Montaje Infobae (@Blessd/Instagram/@Karolg/Instagram)

Luego de que se confirmó que se estrenaría una canción en la que colaborarían por primera vez Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro juntos, los seguidores de estos artistas manifestaron tener gran expectativa por el resultado final.

Además, la filtración de que el nombre del sencillo sería +57 (indicativo de Colombia), fue tomado como una referencia de que la canción buscaría resaltar lo mejor del país sudamericano con los artistas más representativos del reguetón nacional.

Lejos de cumplir con las expectativas, a pesar de que en tres días la canción cuenta con más de siete millones de reproducciones en YouTube, la crítica no fue positiva y parte de la letra fue sumamente cuestionada en redes sociales.

“Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera, pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende, Y si le preguntan que si tiene novio, depende. El culo es de ella y por ende, se prende”, es parte la letra.

La referencia a la belleza de una menor de edad, el uso de las drogas y lo que para muchos es una alusión a la “narcocultura”, provocó que en redes sociales se hiciera viral la canción, pero de manera negativa, llegando al punto de que la revista estadounidense Rolling Stone se refiriera al sencillo como “El desastre de +57″.

“Sin importar de que género musical se trate, cantar sobre niñas que “están buenas” no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores. Más teniendo en cuenta que, en efecto, la prostitución y tráfico de menores en Medellín es un problema que viene empeorando en los últimos años”, criticó el medio especializado.

A los comentarios negativos se sumaron varias figuras políticas, destacando la publicación de la senadora María José Pizarro en X, que indicó que tenía “respeto” por los artistas colombianos, pero que ellos deben ser los primeros en entender que la letra del sencillo no ayuda a los cambios de perspectiva que busca el país en la actualidad.

“En este momento donde el debate está abierto, justo cuando se reúnen cantantes colombianos del género, el mensaje contundente, reflexivo y transformador habría sido justo el contrario, las mujeres y las niñas colombianas se respetan y cuidan”, escribió la congresista.

Ryan Castro y Blessd respondieron a las críticas

Mientras, Feid, Karol G y J Balvin siguen promocionando la canción en sus redes sociales, el primero de los participantes en el sencillo que se pronunció sobre las críticas fue Blessd, que en su cuenta de X compartió un video que fue popular hace unos años para indicar que no le importaban los comentarios negativos sobre +57.

“Sabe que caravana si no le gusta el “TEMA” paila no lo escuche, yo me siento bien con él así, yo no vivo pendiente del qué dirán”, indicó “El Bendito”.

Acto seguido, Ryan Castro comentó esta publicación y con más referencias sobre el video mencionado, también dejó en claro que ellos están felices con el resultado del “junte” entre los colombianos.

“Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor listo, nada asara parcero, critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa”, escribió “El cantante del gueto” al respecto.

En ambos casos, los paisas concluyeron su participación en redes sociales tras publicar una imagen en la que se indica que +57 está entre las 20 canciones más escuchadas en Spotify en el mundo actualmente.

