A Cony le fue mal en ‘MasterChef’: jurado calificó su plato de “inferior” y la actriz no se quedó callada

El último episodio de Masterchef Celebrity tuvo una escena tensa cuando la actriz Cony Camelo expresó su descontento por la calificación que tuvo su plato y tras haber quedado con un delantal negro, porque su preparación no cumplió con las expectativas del jurado.

En el reto individual del jueves 7 de noviembre, el jurado criticó duramente la entrega de la actriz, pero hubo un comentario que no le cayó bien a Camelo, que defendió su trabajo ante las cámaras de manera contundente.

Luego de varios minutos de degustación y una cuidadosa deliberación, los jurados llegaron a la conclusión de que el plato de Camelo había sido el menos destacado de la noche y para anunciar la decisión que tomaron el chef Jorge Rausch habló de manera directa.

“Cocineros, de verdad que se comió rico, bien jugado. Un reto interesante, sobre todo con muy buena sazón. Dicho eso, hubo un plato que fue inferior a todos los demás, y ese es el plato de Cony”. Fue esta afirmación de que estaba por debajo de los demás la que provocó una reacción visible en la actriz de Los Reyes, quien no tardó en mostrar su molestia.

Para Cony, la calificación de “inferior” parecía una evaluación demasiado dura, especialmente considerando el esfuerzo que había puesto en su plato, que, según ella, incluía varias técnicas culinarias. Es por esto que explicó que un error en el tiempo de cocción le impidió rehacer el huevo de su receta, pero subrayó que el resto de los elementos tenían múltiples procesos.

“Yo en mi calentado tengo muchos procesos. El huevo se me rompió, ya no me dio tiempo de hacer otro. Pero no lo llames inferior, chef, se me rompió el huevo, pero todo lo otro tenía muchos procesos”, argumentó Cony.

El comentario de Rausch no solo incomodó a Camelo, sino que también al ver la reacción de la actriz se generó una reacción por parte de la presentadora Claudia Bahamón, la cual defendió a la participante y cuestionó al jurado por su elección de palabras.

“Oiga, en serio, ¿por qué ustedes dicen el inferior? No”, expresó Bahamón, sumándose a la inconformidad de Cony y sugiriendo que el término utilizado era demasiado fuerte.

El chef Nicolás de Zubiría intentó aliviar la situación y decidió preguntarle a Cony cómo preferiría que describieran su plato de tal forma que no se sintiera como lo estaba haciendo.

“Si no le quieres decir el inferior, ¿qué palabra le quieres poner? ¿El menos bueno?”, propuso el chef, a lo que Camelo respondió, aparentemente resignada: “No, yo no espero nada distinto”.

Este momento de tensión puso en evidencia la presión que sienten los concursantes de MasterChef Celebrity, así como también quedó en evidencia cómo una simple palabra puede ser interpretada de distintas maneras en medio de un concurso tan demandante y causar reacciones.

En cuanto al resultado que Cony quedara con el delantal negro, desde el momento en el que le estaban revisando su preparación los jueces le dijeron cuáles eran sus errores.

“Caes en un error, me parece que está grave de presentación, porque ya es una cosa elemental que yo sé que tú misma tienes muy en cuenta y sabes dónde está el error”, dijo Nicolás de Zubiría. Luego, Adria Marina probó el plato y lo halagó por su sabor, pero criticó que “te fuiste muy básica”.

Finalmente, Jorge Rausch fue quien degustó y calificó hablando de manera directa y seria sobre lo que había pasado con el huevo que se quebró.

“Un favor encarecido, no me rompa los huevos. Porque si hay un placer que yo tengo en la vida es romper los huevos yo. No puede traer huevos rotos al atril. No estoy molestando porque estás demostrando una falencia importante de técnica”, indicó.