Este sería el vínculo de los dueños de Rey de Corazones, el motel donde balearon a Exotic DJ, y un multimillonario ex piloto de la mafia

Vínculos de dueños de Rey de Corazones con narcotráfico donde ocurrió la balacera en Cali - crédito Captura video/@exoticdj/IG

En un confuso incidente que tuvo lugar en el motel Rey de Corazones, ubicado en el sur de Cali, Daniel Alejandro Salinas, conocido en el mundo de la música electrónica como Exotic DJ y por su relación pasada con la DJ Marcela Reyes– resultó gravemente herido durante un tiroteo.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 3 de noviembre durante una fiesta privada organizada por el reconocido DJ caleño, quien previamente había promocionado el evento en su cuenta de Instagram.

El evento, que se llevó a cabo en la suite Santorini del motel, reunió a aproximadamente 200 personas y fue una continuación de un concierto del reguetonero puertorriqueño Arcángel.

La celebración se tornó violenta cuando una aparente riña culminó en disparos, dejando como resultado un hombre fallecido y dos personas heridas: DJ Exotic y una mujer, ambos trasladados de emergencia a la clínica Fundación Valle del Lili.

Exotic DJ en la mira de las autoridades por sus movimientos fuera del país - crédito @exotcidj/IG

Según el diario El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación investiga si los dueños del motel Rey de Corazones cuentan con permisos para eventos masivos como el que se celebró esa noche.

También se indaga un posible vínculo de la propiedad con Juan Carlos Ramírez Taborda, alias Manicomio, un antiguo piloto de la mafia que en 2010 se entregó a las autoridades de Estados Unidos y pagó una condena. Tras su retorno a Colombia en 2019, Ramírez Taborda enfrenta un proceso de extinción de dominio por sus bienes en el país.

Ramírez Taborda es conocido por sus relaciones con figuras notorias del narcotráfico en Colombia. Comenzó su actividad en 2001 como piloto de Daniel ‘El Loco’ Barrera, quien fue extraditado, y posteriormente trabajó para la organización criminal de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo.

La investigación busca esclarecer si Manicomio aún mantiene influencia en la zona y posibles negocios que se extienden al sector de la hotelería y eventos en Cali.

Los reportes de las autoridades revelaron detalles sobre el poderío logístico que Juan Carlos Ramírez Taborda, donde habría consolidado en la estructura del narcotráfico.

El establecimiento tuvo lugar el ataque sicarial donde resultó herido el DJ Exotic en Cali - crédito otelreydecorazones.com

De acuerdo con los informes, Manicomio llegó a organizar una flotilla de más de 40 pilotos que, bajo su liderazgo, transportaban cargamentos de cocaína desde pistas clandestinas ubicadas en el estado de Apure, Venezuela, con destino final en Estados Unidos, atravesando Centroamérica e islas del Caribe. Esta operación, según las autoridades, fue clave para establecer las rutas de distribución de estupefacientes.

En ese mismo año, las autoridades dictaron medidas cautelares sobre 6.330 bienes presuntamente vinculados a ‘Manicomio’. Estos bienes están repartidos en Meta, Antioquia, Casanare y Cundinamarca, y su valor estimado asciende a 66.260 millones de pesos. Entre los bienes afectados se cuentan 43 inmuebles, que incluyen fincas y casas de campo, así como 6.287 cabezas de ganado, lo cual evidencia la magnitud del patrimonio vinculado a Ramírez Taborda y su red.

Vínculos del Motel Rey de Corazones en la Investigación

Luego del incidente, el motel Rey de Corazones no está brindando el servicio: “No hay servicio de reservas. No sabemos hasta cuando”: Así están contestando los mensajes.

Según documentos oficiales, el motel fue constituido el 12 de noviembre de 2010 con un capital de 500 millones de pesos. Tres socios figuran en la constitución de la empresa, siendo la mayor accionista, con un 60% de las acciones, Roberta Andrea Barrera Molano.

En el interior de un motel se registró el incidente - crédito Captura video

Contactada por El Tiempo en el exterior, Barrera Molano afirmó que ninguno de los empleados del motel resultó herido en el tiroteo y que están colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

Al ser cuestionada sobre una posible relación de Ramírez Taborda con el motel, negó tajantemente cualquier vínculo: “Es un negocio familiar desde hace 40 años, una herencia. Eso no tiene nada que ver con la persona que me nombra. No entiendo por qué lo tienen que meter”.