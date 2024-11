Carolina Gaitán enterneció las redes sociales cantándole a su bebé Salomón

“Creo que la letra es como al revés, pero así son mis comienzos de día con mi adoración colgadito encima. Mucho amor vuela”, escribió en la descripción de la publicación - crédito @lagaita/Instagram

La actriz y cantante Carolina Gaitán, una de las figuras más queridas en la industria del entretenimiento en Colombia, ha vuelto a enamorar a sus seguidores, esta vez con un video que muestra su lado más maternal.

En una publicación reciente de Instagram, Gaitán compartió un momento íntimo y conmovedor junto a su hijo Salomón, de tan solo tres meses, fruto de su relación con el empresario Samir.

La publicación, que en pocas horas sumó miles de corazones y comentarios, refleja el amor y la dulzura de la actriz en esta nueva etapa de su vida, que ha capturado la atención de sus millones de seguidores en redes.

La publicación de Carolina Gaitán, en la que aparece cantándole en inglés a su pequeño Salomón mientras lo columpia suavemente, ha sido descrita por muchos de sus seguidores como una muestra de ternura y belleza.

En el video, se puede ver a la artista sosteniendo a su bebé mientras le canta una melodía en inglés, dejando ver su talento musical y su conexión especial con su hijo. “Creo que la letra es como al revés, pero así son mis comienzos de día con mi adoración colgadito encima. Mucho amor vuela”, escribió la actriz en la descripción de la publicación, una frase que resume el amor y la devoción que siente por su hijo.

Las huellas del hijo de Carolina Gaitán causan ternura en las redes sociales - crédito - @lagaita/Instagram

La nueva faceta de Carolina Gaitán: de actriz a mamá

Carolina Gaitán, conocida por su talento actoral y su carisma, ha sido un rostro recurrente en la televisión y el cine colombiano, y su fama ha trascendido fronteras con proyectos internacionales como la exitosa película animada de Disney, Encanto, donde dio vida al personaje de Pepa Madrigal.

Aunque su vida personal siempre ha sido algo más discreta, por lo que su reciente rol como madre ha sido una novedad para sus seguidores, quienes han visto con emoción cómo la actriz comparte algunos detalles de esta nueva etapa.

En la grabación se ve a la artista columpiándose con su bebé en brazos y mientras este descansa ella decide cantarle una canción en inglés - crédito @lagaita/Instagram

Desde el nacimiento de Salomón, Gaitán ha ido documentando pequeños momentos de su maternidad, permitiendo a sus seguidores ser parte de su cotidianidad como mamá primeriza.

En sus publicaciones se puede ver el amor que tiene por su hijo y la gratitud que siente al experimentar esta fase, la cual ha descrito como uno de los regalos más grandes de su vida.

Sus seguidores, muchos de los cuales la han seguido desde sus inicios en la televisión colombiana, han elogiado su capacidad para equilibrar su vida profesional y personal, manteniendo la autenticidad y cercanía que la caracterizan.

En las fotos que subió a su Instagram mostró los pies de su primogénito - crédito @lagaita/Instagram

La respuesta de los seguidores de Carolina Gaitán al tierno video no se hizo esperar. En cuestión de horas, la publicación alcanzó miles de “me gusta” y comentarios llenos de elogios y mensajes de amor. “Hermosa, me encanta cómo le cantas”, “qué voz tan hermosa”, “amo verte en tu faceta de mamá”, y “qué ternura, me hiciste llorar”, son solo algunos de los comentarios que resaltan la emoción que generó el video en sus admiradores.

Para muchos de sus seguidores, ver a Carolina en este papel maternal ha sido inspirador, ya que demuestra que una figura pública puede desempeñar roles muy diferentes en su vida sin perder su esencia.

Además, el video ha servido para conectar a la actriz con otros padres y madres, quienes se sienten identificados con esos momentos de amor y ternura que caracterizan los primeros meses de vida de un bebé.

Las redes sociales de Gaitán han pasado a ser una especie de diario donde comparte aspectos de su vida cotidiana, y su sinceridad y autenticidad han sido clave para construir una base de seguidores leales que la apoyan y celebran en cada paso.