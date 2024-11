Sara Uribe admitió que se siente “abrumada” cuando debe modelar ante muchas personas

A raíz de una sesión fotográfica que compartió en redes sociales, la modelo paisa admitió que suele sentirse "abrumada" cuando debe posar para tantas personas observándola - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe se transformó en un nombre conocido por todos los colombianos luego de ser la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. Desde entonces, la antioqueña incursionó con éxito en el modelaje y como presentadora, y gracias a su imagen desarrolló distintos emprendimientos así como un nombre en redes sociales que la mantuvieron vigente a pesar de que lleva varios años alejada de la televisión.

Todo esto llevó a que iniciara una relación con el futbolista colombiano Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo, Jacobo. Tras la separación en 2020 se ha mantenido soltera (pese a lo cual no descarta darse una nueva oportunidad en el amor, en un futuro), y continúa con su actividad profesional, alternada ahora con su labor como madre soltera.

En los últimos días de octubre, Sara protagonizó una sesión fotográfica que compartió en su cuenta oficial de Instagram para una empresa de compraventa de vehículos en Medellín, y que despertó suspiros entre sus 7 millones de seguidores, pues lucía un atuendo negro ceñido al cuerpo, con medias veladas, unas botas y unas gafas de sol que le daban un aura dominante.

En la sesión se observa a la modelo en distintos puntos de los vehículos dispuestos para que figurara, fuese a un costado o parada encima de ellos. No obstante, lo que causó curiosidad entre sus seguidores fue que la sesión fotográfica tuvo lugar en horas de la noche y en el exterior.

Fue por eso que Sara anunció una dinámica de preguntas y respuestas mientras publicaba en su cuenta oficial el video detrás de cámaras de la sesión que tanto revuelo causó. De hecho, en sus historias instantáneas reveló de su participación que “lo hicimos con las Cyber Truck, a contrarreloj, con un frío terrible. Y el resultado fue increíble”.

Sara Uribe reveló algunos detalles de la sesión fotográfica que cautivó a sus seguidores - crédito @sara_uribe/Instagram

Más tarde, cuando un usuario le preguntó si se sentía incómoda cuando tantas personas la miraban en el momento de la sesión, la paisa respondió. “Te voy a decir la verdad: para estas producciones que estoy en la calle, a veces me abrumo”, expresó. Pese a ello, señaló que tiene una solución para afrontar estas situaciones que forman parte de su trabajo. “Lo que hago es hacer bien mi trabajo para reducir el tiempo en la calle y meterme muy bien en el papel para olvidar que estoy expuesta”, reveló.

Sara Uribe contó lo que le gusta de un hombre

La modelo enumeró los aspectos que busca siempre en un hombre - crédito @sara_uribe/Instagram

Otras preguntas surgieron durante la dinámica de preguntas y respuestas, y una que suele aparecer cada vez que la paisa interactúa con sus seguidores, se relaciona con los hombres y, en particular, qué es lo que busca en ellos. Sin rodeos, la modelo enlistó sus requisitos uno por uno.

“Que me haga reír, que esté disponible emocionalmente, que hable mi mismo lenguaje del amor, que quiera a mi hijo, que me guste físicamente, y que sea un hombre con el que podamos crecer juntos”, escribió en la respuesta.

No obstante, las preguntas que recibe sobre su vida amorosa no siempre son con buenas intenciones. Prueba de ello es que semanas atrás la acusó de estar de vacaciones en Puerto Rico para buscar “mocitos con plata”. En respuesta, la empresaria expresó con clara ironía: “La verdad es que sí. Me vine a Puerto Rico a buscar un MOSO (con S) que me ayude con las labores del hogar porque sola no puedo, mor. Porque moso o mosito con S significa eso. Ojalá lo encuentre y me lo pueda llevar para que me ayude a limpiar la casa y manejar el carro”.