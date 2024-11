Fiscal Luz Adriana Camargo estuvo en una reunión con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, durante un cumpleaños: “Yo también tengo vida”

La fiscal Luz Adriana Camargo dijo que se reunió con Ricardo Roa en la fiesta de cumpleaños del general de la Policía William René Salamanca - crédito Policía Nacional y Luis Jaime Acosta/Reuters

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció que estuvo en una reunión social en la que también participó el presidente de Ecopetrol Gustavo Roa, que actualmente está bajo investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tras la formulación de cargos en su contra que impulsó el Consejo Nacional Electoral.

Estos cargos están relacionados con las supuestas irregularidades en los topes de financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa era jefe de campaña.

La jefe del ente acusador fue consultada durante una rueda de prensa sobre una reunión con el investigado directivo, y respondió que, en efecto, tenía una explicación: se trataba de la fiesta de cumpleaños del director de la Policía Nacional.

“Y la explicación es que el general Salamanca estaba de cumpleaños, y me invitó a su casa a celebrar su cumpleaños. Y en ese evento, como suele suceder, hay personas amigas y uno de los amigos del general Salamanca es el presidente de Ecopetrol, el señor Roa, y no, no estaba Laura Sarabia”, dijo.

Fiscal Luz Adriana Camargo en reunión de cumpleaños, también se reunió con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito @FiscaliaCol/X

“Y con Roa, como con el ministro del Interior que también estaba y el ministro de Defensa, que también recuerdo que estaba, como se habla en una reunión social. Esa es toda la explicación que puedo dar. Yo también tengo vida... Asisto a cumpleaños, y pues es obvio que asistan personas que son de Gobierno”, agregó.

Incluso, sostuvo que tendrá más encuentros: “Pero, además, yo he tenido otras otras reuniones con el presidente de Ecopetrol, por razón de sus funciones, y las voy a seguir teniendo, porque el presidente de Ecopetrol tiene de hecho un proyecto conjunto con la Fiscalía, unos grupos de fiscales, unos grupos de investigación, que son los fiscales EDA, que son muy importantes para nosotros. Entonces, naturalmente, en desarrollo de ese convenio también conversamos y conversamos siempre en torno a los temas oficiales”, concluyó.

La Junta Directiva de Ecopetrol informó que hace seguimiento a lo que suceda con el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán - crédito Ecopetrol

La Procuraduría, detrás de Ricardo Roa

Ricardo Roa, por fuera de enfrentar una investigación con la Fiscalía, enfrenta una investigación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a su ausencia en los debates de control político en el Congreso de la República.

Esta medida surgió a raíz de las quejas presentadas por varios senadores de la Comisión Quinta Constitucional, que expresaron expresado su preocupación por la falta de respuesta de Roa a las citaciones del Congreso por varios meses.

El proceso busca determinar si las inasistencias de Roa constituyen una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones como líder de la principal empresa petrolera de Colombia.

La Procuraduría, en consecuencia, solicitó a la Comisión Quinta un informe detallado sobre las ocasiones en que Roa no atendió las convocatorias, situación que derivó en el impedimento de la discusión de temas cruciales para la compañía y el país, como la caída de utilidades de Ecopetrol, la importación de gas desde Estados Unidos, y las inversiones en negocios fuera de Colombia.

Indagación preliminar de la Procuraduría contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito @ricarospina/X

Entre los senadores que han resuelto poner en el tintero su descontento se encuentran José David Name Cardozo, Marcos Daniel Pineda García y Didier Lobo Chinchilla. Estos legisladores han insistido en la importancia de abordar los resultados de las acciones y planes energéticos de Ecopetrol, así como las medidas adoptadas frente a los desafíos actuales de la empresa.

La situación se complica en un contexto donde Ecopetrol enfrenta retos significativos en el mercado energético, y la falta de comunicación con el Congreso podría afectar la transparencia y la rendición de cuentas de la compañía. Pero no solo eso, sino que Roa también está en medio de procesos investigativos por su anterior rol de jefe de la campaña presidencial de Gustavo Petro, a la cual se investiga por presuntamente sobrepasar los topes de campaña.