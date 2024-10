Vicky Berrío, participante de ‘MasterChef Celebrity’, hizo una confesión entre lágrimas: “Tengo una relación tóxica”

Vicky Berrio asustó a sus seguidores tras publicación 'Masterchef Celebrity' - crédito montaje Infobae - fotos @vicky.berrio/IG

En los últimos meses Vicky Berrío se ha convertido en una conocida comediante por su participación Masterchef Celebrity, del Canal RCN.

Con su particular sentido del humor y su autenticidad, Vicky se ha convertido en una de las favoritas del programa, y se ha destacado tanto por su talento en la cocina, como por su personalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque en esta ocasión, su nombre se ha vuelto tendencia por una razón que ha desconcertado a muchos de sus seguidores. En un reciente y emotivo video, la comediante reveló lo que llamó su “relación tóxica”, generando una oleada de comentarios y reacciones entre quienes la apoyan.

A través de este ingenioso y conmovedor relato, Vicky decidió desahogarse y contarle a su audiencia una historia que mezcla humor y realidad, mostrando el lado más humano y cercano de su vida.

Vicky Berrio causó opiniones divididas en las redes sociales por supuesto exceso de bromas en 'Masterchef Celebrity' - crédito @vicky.berrio/IG

Una confesión inesperada en redes sociales

A pesar de que Vicky suele manejar una imagen alegre y divertida en redes sociales, esta vez la comediante sorprendió a sus seguidores con una declaración que dejó a muchos en vilo.

En su publicación, Vicky se mostró visiblemente conmovida y comenzó diciendo: “Me quiero desahogar hoy porque ya no aguanto más. Yo sé que aparentemente tengo una relación buena, pero no es así. Ni quiero hablar, pero si alguien me puede ayudar…”.

Su declaración encendió las alarmas entre sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre posibles problemas en su vida personal, específicamente en su relación con el diseñador gráfico Edison Boniek, con quien la comediante ha compartido momentos felices y complicidad en redes.

La noticia tomó por sorpresa a su comunidad de seguidores, quienes no dudaron en enviar mensajes de apoyo y palabras de aliento ante lo que parecía una confesión sobre una relación complicada.

Con su característico ingenio, Vicky continuó su relato dando pistas sobre lo que describía como una relación “tóxica”, a la que había intentado renunciar en múltiples ocasiones sin éxito.

“He intentado dejarla varias veces. Es más, hace poco la dejé, pero volví… Volví a caer. Aquí estoy, incluso mi mamá me dice que esa relación me hace daño, y yo lo sé. Pero no sé qué hacer”, relató, añadiendo un toque de suspenso y expectación que mantuvo a sus seguidores en vilo.

La comediante mostró en el clip que su relación tóxica es con un tubo en el que baila y practica pasos, razón por la que se cae constantemente y en ocasiones se hace daño - crédito @vickyberrio/Instagram

Finalmente, y después de algunos minutos de intriga, Vicky reveló la verdadera identidad de esa “relación tóxica”: un tubo de baile al que recurre constantemente para practicar rutinas de baile y pasos que en más de una ocasión le han causado caídas y accidentes menores.

En un giro cómico, la comediante compartió imágenes y anécdotas sobre sus intentos fallidos por dominar la técnica, dejando en claro que sus “problemas” de pareja no eran más que una broma ingeniosa y bien ejecutada.

El video de Vicky rápidamente se volvió viral, generando una cascada de reacciones en redes sociales. Los seguidores que inicialmente habían mostrado su preocupación al creer que se trataba de un problema real en su relación personal, estallaron en risas al descubrir la verdad detrás de la historia.

Vicky Berrio es una de las participantes más destacadas de "MasterChef Celebrity" - crédito cortesía Canal RCN

Con su habilidad para transformar una situación aparentemente seria en una broma ingeniosa, Vicky logró recordar a su audiencia la importancia de no tomarse la vida demasiado en serio, mostrando cómo el humor puede ser una herramienta para abordar situaciones de tensión y estrés.

Muchos de sus seguidores destacaron el carisma y la autenticidad de Vicky, quienes elogiaron su capacidad para conectar con la gente desde la honestidad y el buen humor. Algunos comentarios de sus fanáticos reflejaron la conexión que la comediante ha logrado construir con su audiencia: “Vicky, eres única, ¡me hiciste reír y pensar al mismo tiempo!”, “Gracias por recordarnos que no todo es tan serio y que la vida también es para reírnos de nosotros mismos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación de la artista.