Equipos con el software espía Pegasus en Colombia habrían sido destruidos en operaciones encubiertas

En una sesión a puerta cerrada ante el Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el software espía Pegasus, de origen israelí, operó en Colombia, aunque no se ha encontrado evidencia de que siga activo.

Las autoridades colombianas, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, admitieron que los equipos que contenían el software podrían haber sido destruidos para eliminar cualquier rastro, según El Espectador.

Durante la reunión, que se llevó a cabo en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, se discutió la posibilidad de que el software haya sido adquirido mediante operaciones encubiertas, sin dejar registros claros. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que no hay evidencia en los inventarios de que se haya destinado algún rubro para la compra de Pegasus, lo que sugiere que se utilizaron gastos reservados.

El escándalo llevó al Gobierno nacional a mantener diálogos con Israel, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, para esclarecer el caso. Se ha identificado a personas que recibieron a ingenieros israelíes de NSO Technologies, quienes habrían ingresado al país como miembros de la policía israelí, según el medio citado.

El Ministerio de Defensa admite la posible destrucción de equipos que contenían Pegasus - crédito Ministerio de Defensa

El presidente Gustavo Petro fue crítico de la situación, afirmando que el software supuestamente se utilizó para espiar a la oposición política. En septiembre, el jefe de Estado denunció que un contrato entre NSO y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) permitió la compra del software, financiada con dinero en efectivo transportado desde Bogotá a Tel Aviv.

El Congreso de la República busca una reunión con Petro para discutir el tema, mientras que algunos legisladores solicitaron la colaboración de la Knéset para esclarecer los hechos. Por su parte, el senador Iván Cepeda ha presentado denuncias contra el expresidente Iván Duque y otros exfuncionarios por la presunta compra y uso del software espía.

La Fiscalía también investiga el caso, aunque la procuradora Margarita Cabello ha declarado que no se ha encontrado evidencia de la compra. Esta afirmación fue desmentida por Petro, quien sostiene que el software es parte de una persecución política.

El caso Pegasus ha generado preocupación sobre la seguridad de la inteligencia colombiana y la posible violación de derechos. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los involucrados y el alcance del uso del software en el país.

El ministro de Defensa de Colombia negó que haya rastros de Pegasus pero admite su uso en el país

El ministro de Defensa Iván Velásquez anunció que hasta el momento no se han encontrado rastros del software de espionaje Pegasus en el país, aunque afirmó que sí fue utilizado en el territorio nacional. Durante una rueda de prensa realizada el miércoles 30 de octubre, Velásquez abordó el tema que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta adquisición del software durante la administración de su predecesor, Iván Duque.

Velásquez explicó que, aunque no hay registros actuales del programa, las investigaciones de los organismos de inteligencia sugieren que Pegasus fue empleado en operaciones encubiertas que no dejaron rastros o que alteraron los registros existentes. Según el ministro, no se destinó ningún rubro para la adquisición del software, y no hay evidencia de que se hayan utilizado recursos reservados para este fin.

El ministro también mencionó que la Fiscalía General de la Nación enviará una misión a Israel como parte de la investigación sobre la compra del software, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Velásquez destacó que la Fiscalía está trabajando en conjunto con la Dijin y la Dipol, aunque no han tenido contacto con el NSO Group, la empresa detrás de Pegasus.

En su intervención, el ministro Velásquez señaló que el software requería una renovación anual de licencia, lo que implica que, si se utilizó, debió haberse renovado. Sin embargo, afirmó que en el actual gobierno no se ha autorizado la renovación de licencias de este tipo, lo que le da tranquilidad de que el software no está siendo utilizado en la actualidad.

El escándalo por la compra de Pegasus ha sido un tema central en la opinión pública, y Velásquez subrayó la gravedad de la situación para el país. Afirmó que es necesario llegar al fondo del asunto y que tanto las Fuerzas Militares, la Policía como el Ministerio de Defensa están dispuestos a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.

Velásquez insistió en que, aunque no hay registros en los inventarios de los organismos de inteligencia, la realidad es que Pegasus fue utilizado en Colombia.