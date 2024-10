Famosos dijeron si les cae bien Claudia Bahamón: Carolina Cuervo reveló sus razones para querer a la presentadora

La amistad de Claudia Bahamón y Carolina Cuervo - crédito @cuervocarolina y @claudiabahamon/IG

En un reciente episodio, la presentadora de Masterchef Celebrity Colombia 2024, Claudia Bahamón, quiso saber si los participantes tienen una buena percepción de ella, así que les preguntó si les caía bien. Como primer ejemplo, eligió a la actriz Carolina Cuervo.

“Yo quisiera saber si yo les caigo bien o mal. Carolina, ¿te caigo bien?”, empezó diciendo Claudia, a lo que la cocinera le contestó sin pensarlo dos veces “Tú me caes bien, Claudia, muy bien, desde siempre”.

En la dinámica, la también empresaria y modelo aprovechó el momento para conocer las razones que tiene la actriz para tener una buena opinión de ella. Gracias a esto, se dio a conocer la historia de cómo inició la amistad entre las dos celebridades, ya que Carolina contó cómo Bahamón la ayudó y desde cuándo mantienen esta cercanía.

Carolina Cuervo contó desde hace cuánto tiempo conoce a Claudia Bahamón y por qué le cae bien - crédito @cuervocarolina / Instagram

De acuerdo con las declaraciones de Cuervo, Claudia Bahamón fue una persona importante en su proceso de adaptación cuando vivió en Estados Unidos, pues fue amable y le brindó su apoyo. “Tú fuiste de las primeras personas que me abrió las puertas de su casa cuando estuve viviendo en Los Ángeles. Coincidimos en una fiesta y, desde ese día, fuiste muy generosa”, reveló la actriz.

Cuando Carolina Cuervo compartió esta experiencia, Claudia no pudo contener su sonrisa y mostró una expresión de emoción por el lindo recuerdo que la actriz guarda de ella; sin embargo, al parecer, hubo detalles que no recordaba con claridad, así que le pidió que contara más momentos.

“¿Te di de comer?”, preguntó Claudia.

“Me diste de comer, me presentaste amigos. Fue maravilloso. Me abriste las puertas de tu casa, de tu familia, me presentaste amigos, me llevaste de un lugar a otro y me mostraste cosas de una ciudad nueva para mí”, aseguró Cuervo.

Finalmente, la conductora del programa de cocina puntualizó que entre las dos hay amor y que, hasta la fecha, siguen queriéndose. “Yo sí te quiero, de corazón. Uno siempre tiene curiosidad por saber cómo le cae a la gente, lo que pasa es que nadie realmente se lo dice a uno”, concluyó Carolina.

Claudia Bahamón reaccionó al recuerdo que tiene Carolina Cuervo con ella cuando vivieron Los Ángeles - crédito captura de pantalla Canal RCN/TikTok

En el mismo episodio, se dio la oportunidad de revelar otra historia del pasado de Claudia y los inicios de amistad de ella con otros participantes, se trata del primer encuentro que tuvo la presentadora con el actor Jacques Toukhmanian, los cuales recordaron que en 1999 actuaron en una famosa telenovela.

Jacko sorprendió contando que desde hace muchos años tiene una relación con la presentadora, ya que se conocieron desde la temporada en la que se grabó la exitosa serie Francisco el matemático, que fue emitida por Canal RCN.

“Claudia empezó a actuar conmigo en Francisco el matemático y luego se volvió presentadora. Cuando nos conocimos, éramos bien chiquitos, bien adolescentes, un poco inmaduros”, fueron las palabras con las que el actor empezó diciendo qué opinaba de ella, teniendo en cuenta que hacen parte de la vida del otro desde hace muchos años.

Además, a manera de broma hablaron sobre la posibilidad de que hubiera un romance o un encuentro de besos entre los dos, sin embargo, fue algo que nunca sucedió porque no tenían estas escenas en el set, así que Jacko lo lamentó porque para él Claudia estaba y está “muy buena”.

Así se conocieron Claudia Bahamón y Carolina Cuervo cuando vivieron en Los Ángeles - crédito canalrcn/TikTok

Aunque los participantes contaron historias favorables de Claudia y hubo una buena conversación en el programa al aire, los seguidores hicieron varios comentarios negativos en las redes sociales, los cuales la mayoría estaban tirándole a la presentadora por la forma en la que le habló a Carolina Cuervo.

“Cómo que: ’¿te di de comer?’. No se entere tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha”, “Qué momento tan incómodo”, “Te di de comer, jaja frase icónica”,”'Te di de comer’, sonó como algo feo”, “Pues ese: ‘Te di de comer’, no sé, me parece que estuvo de más creo, ms humildad”, fueron las reacciones del público.