Puerto Candelaria, Juliana, Alejandro Sanz, U2 y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Puerto Candelaria compartió adelanto de su próximo álbum 'Fiesta Candelaria', que se publicará en noviembre - crédito cortesía Ramos García Comunicaciones

La actividad musical no para ni en Colombia ni en el exterior. Entre quienes tomaron esta época del año para publicar sus nuevos álbumes de estudio y los que optaron por usar las últimas semanas de 2024 para comenzar a dar indicios de lo que vendrá el próximo año, la actividad fue especialmente intensa.

Entre artistas del género urbano, del vallenato, cantautores, o agrupaciones orientadas al rock, octubre comienza a despedirse con varios lanzamientos a tomar en cuenta. Es así que Infobae Colombia hace un repaso por lo que dejó la última semana en materia de estrenos musicales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cantante y compositor colombiano Enzo presenta su sencillo “Santería”

Una de las promesas más destacadas del género urbano que viene de ser el acto de apertura de Myke Towers en el Movistar Arena de Bogotá, publicó esta semana una potente mezcla de afrobeat y reguetón que invitan a bailar, pero también a reflexionar sobre las etapas de una ruptura amorosa, un hito importante en su carrera. Santería es el tercer sencillo de una serie que el artista tituló “La temporada de los corazones rotos”, en la que a través de cuatro canciones abre su corazón y narra las diferentes fases de una ruptura.

En esta canción en particular, se aborda la fase que sigue tras superar los conflictos de una relación fallida: la de rememorar los recuerdos idealizados que son capaces de envolver como un hechizo o un amarre, originando así el título del lanzamiento.

La Banda del 5 estrena su nuevo álbum, ‘Bandanato es lo que hay’

Luego de dos años y reacciones encontradas entre los más puristas del vallenato con el lanzamiento de Se Va Formando, La Banda del 5 regresó con su segundo álbum de estudio, que utiliza el término con el que los miembros del grupo se refieren a su estilo. Este está caracterizado por usar los elementos que definen el vallenato en un formato marcado por el ritmo del género urbano, siendo una fusión por la que fueron bien valorados por figuras como Iván Villazón, Wilfran Castillo, Silvestre Dangond y Rolando Ochoa.

El álbum puede ser el más ambicioso de su carrera en ascenso, pues se grabó en ciudades de Estados Unidos (Miami, New Jersey, New York), además de Barranquilla y Santa Marta, siguiendo un formato de “video álbum”. Es decir, cada uno de los temas tiene su propio videoclip, y se pensó desde la producción de Jairo Voz como lo que definieron desde el equipo de trabajo de La Banda Del 5 como “un producto internacional, desde su sonido, hasta en este caso, la parte audiovisual, algo poco común en el mercado vallenato”.

Mar Mejía se juntó con Las Villa en “Me Cansé de Brillar”

La cantante y compositora colombiana que ganó reconocimiento tras abrir los shows de Karol G en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en 2023, unió fuerzas con el dúo bogotano que es descrito desde su equipo de trabajo como “más que un sencillo pop: es una declaración personal y emocional”.

La letra profundiza en el agotamiento que sienten a menudo las personas (y las mujeres en particular) cuando deben cumplir con estándares sociales que las presionan a ser perfectas, enviando un mensaje de autoaceptación.

Penyair y Esteban Rojas estrenaron “Efímero”

Dos de los artistas más importantes del momento en la escena del hip hop dieron forma a una fusión única de talentos que se propone capturar la esencia de las calles, los sueños y la pasión por la música, buscando mostrar el momento en que rapear era una cuestión de pasión antes que de ser el número uno en las listas.

Juliana estrenó su nuevo sencillo “En El 320″

La cantautora colombiana que dio de qué hablar con su paso por el Festival Cordillera presentó su tercer sencillo, esta vez orientado a la cumbia y en el que unió fuerzas con el cantante y compositor mexicano, Marco Mares. La letra aborda los amores prohibidos, desde la perspectiva del amante.

“En El 320 es la historia de un amante que no se siente orgulloso de serlo, pero que prioriza su corazón. Siento que uno como compositor y artista tiene la obligación con uno mismo de retarse y de arriesgarse a escribir la música no solo la que uno cree que puede hacer, sino la que uno ha admirado toda su vida. Crecer escuchando a Selena, Pastor López, Natalia Lafourcade y a tantos exponentes de las diferentes cumbias de Latinoamérica, tiene mucho que ver con esta nueva canción” contó la artista en un comunicado de prensa.

Mila Days estrena su sencillo “Universo”

La cantante, beatmaker y compositora colombiana, presentó una nueva canción, que nació de una experiencia con el yagé y en la que se celebra la autenticidad y el potencial personal, transmitiendo un mensaje de optimismo y superación. La estructura tiene influencia del jazz, y busca inspirar a todos los que buscan reconocerse a sí mismos y compartir sus talentos con el mundo, según manifestó la propia artista.

Fontana El Bandido presenta “El Venado”

Una de las figuras en ascenso en el denominado regional urbano, publicó un tema caracterizado por su atrevimiento en el que básicamente narra una anécdota que vivió durante una noche de fiesta en un rooftop de Medellín en la que coincidió, entre otros, con Reykon. El Venado será un adelanto de lo que será un álbum de estudio que se espera que estrene en 2025.

Puerto Candelaria estrenó “Fiesta Candelaria” para anticipar su álbum de estudio número 14

Celebrando un año de intensa actividad en el que presentaron La Sociedad de la Cumbia, formaron parte de la banda sonora de Cien Años de Soledad y grabaron un nuevo álbum de estudio, Puerto Candelaria presentó un adelanto del que será su álbum de estudio 14, junto a dos canciones sorpresa que estuvieron tocando durante sus presentaciones en vivo a lo largo de 2024.

El estreno del álbum tendrá lugar el 22 de noviembre en todas las plataformas digitales, justo una semana después de haber participado en los Latin Grammy, premios a los que están nominados en la categoría de Mejor Álbum Cumbia.

Alejandro Sanz anticipó nuevo álbum de estudio con “Palmeras en el Jardín”

El cantautor español presentó el primer adelanto de lo que será un nuevo álbum de estudio y deja ver las señas de identidad del madrileño, acompañado de un videoclip grabado entre Madrid y Miami y dirigido por Greg Ohrelm que ya trabajó en el pasado con Bad Bunny y Juanes.

El Cuarteto de Nos presenta dos adelantos de su próximo álbum de estudio

La agrupación uruguaya publicó su sencillo doble Miren para allá!, conformado por las canciones El perro de Alcibíades, de marcada influencia de la música disco, y Cara de nada, que es más guitarrera.

Aunque se trata de temas diferentes, el grupo decidió publicarlos juntos, argumentando que era necesario para desarrollar el concepto general de ambos. Temas como el desvío intencionado de la atención mediática, el bombardeo de estímulos superfluos para ocultar lo importante, y la saturación que deja a muchos escondidos y desinteresados por comprender nada más, destacan en ambas composiciones.

Ambos sencillos llegan acompañados por videoclips ilustrados y animados que ya perfilan lo que será el universo visual de esta nueva etapa de uno de los grupos más destacados del rock latinoamericano.

U2 estrena nueva canción, “Happiness”

Mientras se preparan para el lanzamiento de How To Re-Ensamble An Atomic Bomb, un álbum con descartes de su álbum How To Dismantle An Atomic Bomb en 2004 – de gran éxito en su día gracias a los sencillos Vertigo y City Of Blinding Lights –, U2 estrenó un nuevo adelanto que se caracteriza por ser uno de los más aplastantes en lo que se refiere a sonido. Tras un inicio calmado, la pista va cobrando fuerza a la par que la voz de Bono sube el volumen, acompañado de las guitarras de The Edge y la sección rítmica de Adam Clayton y Larry Mullen Jr.