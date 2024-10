‘El rey de las extensiones’ despejó dudas sobre un nuevo bebé en su hogar: “No saben esos NO cómo dan tristeza”

El rey de las extensiones rompió el silencio sobre el hecho de no poder convertirse en padre nuevamente - crédito @elreydelasextensiones/IG

Víctor Ocampo, conocido en redes sociales como El rey de las extensiones, decidió interactuar con sus seguidores para responderle algunos interrogantes sobre su trabajo como estilista, además, de su vida personal. El también creador de contenido tiene un hogar conformado con su esposa Anyela Tatiana y fruto de esa relación nació su primogénito.

En medio de una ronda de preguntas y respuestas, Ocampo recibió una pregunta de parte de uno de sus fanáticos, en el que le preguntaban para cuándo encargaría la “parejita” o la hermana para su hijo. La respuesta dejó a más de uno pensativo, ya que el estilista aseguró que no ha sido posible tener una nueva integrante en su familia debido a problemas con la fertilidad de su esposa.

Según dijo el estilista, la llegada de su primer hijo fue un completo milagro, teniendo en cuenta los problemas de salud reproductiva que enfrenta su esposa: Anyela toda la vida ha tenido problemas en su aparato reproductor para quedar en embarazo, me ilusiona mucho la idea de ser papá nuevamente y sé que si Dios hizo un primer milagro hará el segundo, y si no nos tiene para tener más hijos será aceptar su voluntad”.

En otro de los apartes de su mensaje, Oviedo aseguró es triste ver que pasan los días para saber si llega o no un nuevo milagro para su familia, además, teniendo el deseo de convertirse nuevamente en padre. Según dijo, su hijo Emmanuel habla mucho de la situación y pregunta por la llegada de su hermanito y agregó: “Da tristeza explicarle que todavía no hay hermanito porque Dios no ha puesto el bebé en la barriguita de la mamá, es un tema muy sensible para nosotros”.

Asimismo, expresó que se siente preparado para ser padre por segunda vez, asegurando que se disfrutaría demasiado el proceso “cosa que no sucedió cuando nació Emmanuel, ya que éramos muy niños”. Puntualizó que para ese momento no era buen padre y esposo, debido a los constantes problemas que enfrentaba con el alcohol.

Rápidamente, su respuesta despertó algunos comentarios en redes en los que atacaron al estilista por hablar sobre dicha situación que es considerada personal. Entre los más destacados están: “Algo tan privado de su esposa, lamentable que le eche la culpa a ella”; “qué sentirá la mujer cuando lea que su propio marido hace alarde del problema que tiene para procrear”; “palabra del día: prudencia”; “uno no dice ‘mi esposa tiene un problema’ dice ‘tenemos un problema’ y ya”, entre otros.

La razón por la que decidió bajar de peso

A través de sus redes sociales, Víctor Ocampo quiso compartir con sus seguidores cómo se veía hace unos meses, cuando tomó la decisión de hacer ejercicio para cuidar su apariencia física. En esa misma publicación dejó ver una foto en la que se veía con unos kilos de más que eran evidentes en su rostro, haciéndolo ver más redondo.

En la misma fotografía se veía el mensaje en el que aseguró que “yo por allá no quiero volver”, haciendo referencia al recuerdo que compartió su esposa cuando iniciaron 2024.

“Mi gente, querer es poder. Las personas que me siguen desde hace mucho tiempo han visto como estado yo de juicioso con el tema del ejercicio y de la alimentación, y como les parece que hace como tres meses estaba en 72 kilos, pero dije: ‘No, me voy a poner juicioso porque quiero verme mejor, voy a bajar’, y bajé, pero siento que ya bajé mucho, porque bajé como a 64 kilos, bajé 8 kilos. Ya me siento muy flaquito entonces voy otra vez para arriba”, explicó “El rey de las extensiones”.