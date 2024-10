Por usar falda, joven recibe violencia homofóbica en Transmilenio

Las imágenes muestran un incidente donde un joven defiende su expresión personal causando una ola de comentarios y debates sobre diversidad en plataformas digitales - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Un video en Tiktok ha captado la atención de miles de usuarios al mostrar un incidente en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el que un joven fue objeto de comentarios homofóbicos por parte de una pasajera.

El video publicado por el usuario @el_diegouu ha acumulado más de 420.000 reproducciones en menos de 24 horas y ha despertado muchos comentarios en contra del acto homofóbico.

El incidente ocurrió cuando una mujer comenzó a criticar la vestimenta del joven, quien llevaba una falda, mallas y uñas pintadas. La pasajera utilizó argumentos religiosos para justificar sus comentarios, afirmando que “Dios no se deja engañar” y sugiriendo que el joven debía “arrodillarse y hablar con Dios”.

A pesar de los insultos, el joven respondió de manera calmada, defendiendo su derecho a vestirse como desee y afirmando que “Dios nos ama a todos por igual”.

“Soy un hombre, tan hombre como cualquiera de acá. Todos los hombres también tenemos uñas, Todos los hombres podemos usar una falda... pues bueno, me voy al infierno feliz y que usted se vaya al cielo y que Dios la bendiga”, le dice a la mujer, fanática religiosa.

Las agresiones quedaron registradas en un video que la víctima difundió en su Tiktok - @ _Diegouuu_ / Tiktok

El comportamiento del joven fue respaldado por otros pasajeros del bus, quienes intervinieron para defenderlo. Además, el video ha generado una ola de apoyo en las redes sociales, donde numerosos internautas han elogiado la manera en que el joven manejó la situación.

Comentarios como “La madurez e inteligencia emocional con la que afrontó la situación es de admirar” y “No entiendo por qué la gente se preocupa por la salvación ajena y no por la propia” reflejan el apoyo que ha recibido.

otros comentarios afirmaban que: “ay no venga, no estoy de acuerdo con usted, cómo que ‘rico el calor’”, “Esa señora, que cometía los actos de homofobia, tiene una cara y una voz de haberle dado duro al pegante”, “Ay pana esas señoras no deberían abrir la boca, disfrazan su veneno con religión o haciéndose las victimas, son personas horribles” y “Yo siempre he dicho: Por culpa de las iglesias es que la gente deja de creer en Dios... por eso es mejor la conexión directa con el sin intermediarios...”.

Este incidente pone de manifiesto las tensiones que aún existen en torno a la expresión de la identidad de género y la vestimenta, así como el uso de argumentos religiosos para justificar actitudes discriminatorias.

La respuesta del joven y el apoyo recibido tanto en el autobús como en las redes sociales destacan un cambio en la percepción social hacia una mayor aceptación y respeto por la diversidad.

Negativa a planificar boda igualitaria genera debate sobre discriminación

La discusión sobre la discriminación y la homofobia ha cobrado fuerza en las redes sociales tras un incidente protagonizado por un usuario identificado como Sebastián García en la plataforma X.

Polémica en red social X por supuesto caso de homofobia - crédito Imagen ilustrativa Infobae

García compartió un pantallazo de una conversación con una organizadora de bodas, quien se negó a planificar una boda igualitaria, sugiriendo, en cambio, a un colega especializado en ese tipo de eventos. Este intercambio ha generado un intenso debate en línea, según lo reportado por un medio digital.

La respuesta de la organizadora de bodas, quien expresó su negativa a organizar bodas igualitarias, fue interpretada por García como un acto de homofobia.

En su publicación, García instó a sus seguidores a “funar” a la mujer, es decir, a hacer pública su identidad para boicotear su negocio. Este llamado a la acción ha polarizado las opiniones en la red, con usuarios que defienden tanto a García como a la organizadora.

Algunos usuarios argumentan que la negativa de la organizadora no necesariamente implica homofobia, ya que ofreció remitir el servicio a otra persona más adecuada para el evento.

Hombre homosexual amenazó con revelar identidad de mujer que no quiso organizar una boda igualitaria - crédito X

Un ejemplo citado en la discusión es el de Luis González, un anestesiólogo que explicó que, en su práctica profesional, también remite a otros colegas cuando no se siente capacitado para realizar ciertos procedimientos. González comparó esta situación con la de la organizadora de bodas, sugiriendo que podría tratarse de una cuestión de especialización más que de discriminación.