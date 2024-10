Carolina Ramírez habló de las dificultades que ha encontrado al residir en Argentina: “Insoportable”

La actriz reveló que enfrenta un bloqueo bancario, además de una crisis financiera en Argentina - crédito @carocali/Instagram

Carolina Ramírez, reconocida actriz por sus papeles en telenovelas como La hija del mariachi y La reina del flow, reveló que está viviendo una crisis económica en Argentina, país en el que reside hace cuatro años después de la pandemia del covid-19.

Según comentó la actriz caleña, ha tenido problemas para recibir una transferencia de dinero enviada desde Colombia, lo que ha complicado su situación financiera. Ramírez compartió su frustración a través de sus historias de Instagram, donde explicó que lleva semanas lidiando con el Banco Galicia y Comex, sin obtener una solución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carolina Ramírez compartió su frustración en Instagram después de semanas sin tener solución por parte del banco - crédito @carocali/Instagram

“Recurro a este medio porque la verdad ya no sé qué más hacer. Llevo dos semanas lidiando con Banco Galicia, con Comex, porque hice una transferencia de unos fondos que tenía fuera del país y la plata no la he podido acreditar (...)”, expresó la caleña.

En sus declaraciones, Carolina indicó que ha sido víctima de un “pin pon insoportable” entre las entidades bancarias, quienes, aunque han sido amables, no han logrado resolver su problema. “Es un pin pon insoportable, la gente de los bancos ha sido lo más amable posible, pero la verdad es que a ellos también los están ‘pinponeando’. No tengo manera de acreditar ese envío. En estos momentos, mandé una gran parte de mis ahorros para traerlos a Argentina y esta es la hora que no los he podido acreditar”, afirmó la actriz, destacando la gravedad de su situación económica.

Sin embargo, la mujer también destacó por su participación en La Pola, una serie histórica donde personificó a Policarpa Salavarrieta, reveló en sus historias de Instagram que envió una solitud de cobro en la que el banco indicó que la iba a analizar y le notificarían por correo electrónico. “Hubo avance”, compartió la caleña.

La actriz reveló que tuvo un avance con sus problema con un banco argentino - crédito @carocali/Instagram

La actriz se mudó a Argentina después de su matrimonio con Mariano Bacaleinik: “Desde siempre dijimos que hay que ‘camellar’ muy duro en Colombia y por fin se nos dio, (lo de vivir en Buenos Aires), obviamente, como a muchos, la pandemia nos dio ese empujón, de organizar y adelantar esos planes de vida”, reveló en su momento en una entrevista para La Red de Caracol Televisión.

Sin embargo, decidió permanecer en Buenos Aires incluso después de su separación: “Me encanta estar acá. Cada vez me gusta más porque estoy conociendo profundamente este país. Estuve en el norte, me hice 7000 kilómetros en auto y cuanto más se parecía a Latinoamérica, más me enamoraba. Ustedes son buenos anfitriones, son muy amorosos. Y he encontrado un lugar de contención muy bello. Por eso insisto en estar acá”, expresó la caleña en diálogo con el medio La Nación de Argentina.

Actualmente, Carolina mantiene una relación con Martin Cornide, un productor musical argentino: “¡Apareció el amor! Hay un amor más bonito, un novio argentino. ¡Repetí! Es que los argentinos son lindos (risas). Estoy muy contenta porque además la estoy pasando bien. Creo que me estoy dando los tiempos para vivir el presente, para divertirme, para estar tranquila, que ya es un montón (...) ¡Es hermoso! Es otro productor, pero este es productor musical. Tiene una empresa preciosa con un valor social muy bello. Hace música de medicina holística, tipo más zen”, añadió Ramírez para el medio citado.

“¡Es hermoso! Es otro productor, pero este es productor musical. Tiene una empresa preciosa con un valor social muy bello. Hace música de medicina holística, tipo más zen”. - crédito @carocali/Instagram

A pesar de haber confirmado proyectos en Colombia, la actriz no ha manifestado intenciones de regresar definitivamente a su país natal: “Pero es que yo aquí hice una familia (...) Tengo mis amigos, que son la familia que yo elegí. Aparte mis papás viven en Estados Unidos, mi hermano vive en Cali, y yo en Bogotá, así que también estaba sola allá. Digamos que elegí cambiar Bogotá por Buenos Aires (risas). Buenos Aires me encanta como ciudad pero además me abre las puertas para hacer teatro, que era lo que yo más quería (...) Yo soy una defensora del amor, me gusta el amor, y apuesto el amor. Entonces sí, sigo acá porque este país me sigue dando muchísimo amor”.