Peter Manjarrés habló del sobrepeso que padeció desde niño y cómo lo afrontó: “Uno tiene la mentalidad de gordo”

Peter Manjarrés aseguró que en Valledupar es normal que las personas tengan sobrepeso - crédito @petermanjarres/Instagram

El cantante de música vallenata y odontólogo Peter Manjarrés, reconocido por canciones como Que Dios te bendiga, Te empeliculaste, El amor de mi sabana y Tu loco soy yo, reveló detalles de su carrera musical, que lo llevó a ganar un premio Grammy Latino al mejor álbum de cumbia y vallenato. Pero, no solo se centró en cómo fueron sus inicios en el mundo de la música y el espectáculo, sino también en su salud.

En el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, el artista vallenato contó que desde pequeño tuvo varios kilos de más, que, con el paso del tiempo, perjudicaron su salud y tuvo que tomar medidas. Según explicó en la entrevista, el hecho de tener mucho peso no implicó ningún problema para él en la niñez, porque estaba normalizado en su tierra natal: Valledupar (Cesar).

Todos en la ciudad estaban acostumbrados a comer en exceso, incluida su familia, que lo formó bajo esas condiciones. “Mi mamá me engordó a la fuerza, porque esa mentalidad de Valledupar hace años que allá todo el mundo era gordo. Si tú analizas, todos los cantantes de la nueva ola eran gordos”, confesó el cantante.

Peter Manjarrés aseguró que su madre, Imelda Margarita Romero Porto, solía alimentarlo con mucha comida, lo que ayudó que aumentara de peso - crédito @petermanjarres/Instagram

Los años pasaron y siguió teniendo un peso superior al que por salud debía tener, por lo que tuvo que recurrir a una intervención quirúrgica para ponerse una banda gástrica. La operación consiste en la colocación de un dispositivo inflable alrededor de la parte superior del estómago, que ayuda a disminuir el consumo de alimentos y promueve la sensación de saciedad, según explica la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica en su sitio web.

“Yo me coloco una banda gástrica, no me alcancé a hacer el slim, que es lo que se hace ahora, yo me puse una banda gástrica y bajé como 30 kilos”, precisó Manjarrés.

Se retiró la banda en 2017 y, desde entonces, ha optado por no regresar a un quirófano para volver a ponérsela. Sin embargo, ha tenido varios cambios en su peso; en algunas ocasiones aumenta y en otras, disminuye, lo cual ha tenido que resolver por su cuenta con un adecuado control de su alimentación.

La banda gástrica es colocada en personas con problemas de obesidad y ayuda a disminuir el consumo de alimentos y promueve la sensación de saciedad - Imagen Ilustrativa Infobae

“Me cuido y ahí voy, pero uno tiene la mentalidad de gordo. Todos tenemos la mentalidad de gordo porque allá todo es comer, comer y comer”, expuso.

Según detalló, la problemática y el desconocimiento de la salud que hay en torno al consumo excesivo de alimentos en Valledupar ha llevado a los habitantes a pensar que, si un niño tiene sobrepeso o es obeso, en realidad está sano.

Su llegada a la música vallenata: “Lo mío es de esencia”

El reconocido artista también contó cómo se convirtió en uno de los cantantes vallenatos más escuchados en Colombia. De acuerdo con su relato, llegó a la música vallenata por la pasión. En Valledupar, el género que más se escucha, se baila y se canta es, justamente, el vallenato. Esa cercanía que tuvo desde el inicio con las canciones al son del acordeón, lo llevó a pasar de la odontología al mundo del espectáculo. “Lo que se respira es vallenato. Allá la gente habla na’ más de vallenato y de comida”, explicó.

Peter Manjarrés aseguró que no podría cantar baladas porque lo suyo es el vallenato - crédito @petermanjarres/Instagram y Freepik

Su trabajo ha estado muy ligado a la esencia del género, pero, se ha atrevido a experimentar con otros que ha incluido en algunos fragmentos de sus canciones. Por ejemplo, en Te empeliculaste hay partes en las que rapea. “No debería, a veces me salgo un poquito de la esencia, lo hago muy respetuosamente”, precisó.

Además, aclaró que es un cantante empírico, enfocado en el género que lo apasiona, y que no estaría capacitado para interpretar baladas o de canciones de otros géneros. “Lo mío es de esencia, lo mío es pasión, yo crecí con eso”, contó.

Eso, justamente, es lo que le ha permitido destacar en el campo musical, que está lleno de artistas talentosos. “Yo no me tengo que desnudar para hacer una canción, todo lo que he hecho, más de 30 éxitos, lo he hecho es musicalmente”, dijo.