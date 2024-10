Los retos de hacer cine en Colombia: “Generalmente deja perdidas”

El productor y director habló sobre los retos de hacer cine en Colombia - crédito Ángel Ayllon

Tras el impacto que tuvo la película Milagro de fe, una producción colombiana que destacó a nivel internacional y fue comparada con el largometraje Sounds of Freedom (Sonidos de Libertad), el productor y director Ángel Ayllon, ha tenido un nuevo auge en su carrera.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, Ayllon habló sobre sus nuevos proyectos, pero también aprovechó la ocasión para exponer cómo está el cine colombiano en estos momentos, afirmando que se trata de un gremio que ha sido golpeado por las dificultades económicas que protagoniza el país.

¿Cómo es la situación actual del cine en Colombia en ámbitos de producción y económicos?

“Para nosotros los ámbitos de producción son elevados, se cobra bastante al rentar locaciones y equipos, esto se debe a que muchos productos son pagados desde el exterior y lógicamente eso hace que aumenten los precios, no es lo mismo hacer una del bolsillo de uno, que cuando viene de una productora grande, pero a los que rentan eso no les interesa, desde el punto de vista económico, es difícil hacer cine en Colombia”.

Ayllon está buscando fondos para producir la segunda parte de Milagro de fe - crédito Ángel Ayllon

¿Qué tan fácil o difícil es hacer cine en Colombia?

“Es difícil, porque los costos son altos, las producciones extranjeras provocan esto porque pueden rentar sin problemas todo, los incentivos gubernamentales hacen que las películas no sean pagables. El cine colombiano es de pasión, pero generalmente deja perdidas si no está precomprada”.

¿Cuál ha sido el proyecto que marcó su carrera?

“Indudablemente, el proyecto que marcó mi carrera se llama Milagro de fe, marcó mi vida por el contenido de la película, fue el primer drama que escribí y dirigí. Tiene un mensaje maravilloso y es un orgullo presentarla, la he presentado en varios países y aunque nos generó perdida, es la película por la que saco pecho, representó un gran cambio en mi vida”.

La película está basada en hechos reales - crédito Milagro de fe

¿Qué se viene en 2025 para Ángel Ayllon?

“Tengo programado un stand up comedy con José Ordóñez, un dramatizado hermoso, que cuenta la historia de Ordóñez, que detuvo el país en más de ocho ocasiones con su récord de humor, es de un toque de fe muy bonito, de cómo él y su esposa lograron salir adelante, cómo lograron ser felices. Mi siguiente proyecto lo estoy escribiendo y es la secuela de Milagro de fe, quiero crear la segunda parte también basada en una historia real y estoy empezando a buscar los fondos desde las empresas para que se pueda pagar”.

¿Cómo ha sido incursionar en el contexto del pódcast con La primera piedra?

“El pódcast es una pasión muy bonita, simplemente he querido escuchar a los artistas con los que tengo una relación desde un punto de vista espiritual, su primera piedra, en donde pueden decir cosas que uno no tenía ni idea, eso es lo lindo, poder escuchar el lado espiritual de personas que uno no se imagina como iniciaron”.

El director también tiene un pódcast llamado La primera piedra - crédito Ángel Ayllon

A nivel Estado, ¿qué tanto apoyo tiene el cine colombiano?

“Gubernamentalmente, el cine colombiano ha bajado, hace 10 años hablar de cine colombiano era algo bueno, en estos momentos se ha reducido, este año cierra casi que en un 70%, pero viene en la realidad de la economía del país, a lo primero que le echan mano es a los apoyos de la cultura, ignorando que por medio de esto hay muchas familias, no es una productora que le va bien o mal, sino personas que llevan comida a sus familias. En verdad, hay incentivos, pero si tú los revisas, no te generan un 20% de lo que vale una producción; además, las taquillas se han reducido en un 80%, solo una o dos películas al año llegan a funcionar”.