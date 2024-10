Alcalde Carlos Galán afirma que el alumbrado se reducirá en un 40%: “Navidad más ‘limitada’”

El mandatario de Bogotá ofreció declaraciones sobre las medidas que se tomarán en los últimos meses del año, especialmente en vista de la temporada navideña que se avecina - crédito Colprensa

Ante el incremento de las restricciones en el uso del líquido vital y el retorno de los ciclos de racionamiento, la capital aguarda con expectativa los resultados de las nuevas medidas implementadas.

Estas acciones se han intensificado en respuesta a la inminente llegada del fenómeno de La Niña, que ya empieza a hacerse sentir en varias regiones del país, lo que ha obligado a las autoridades a redoblar esfuerzos para enfrentar los desafíos climáticos que podrían afectar el suministro de agua en la ciudad.

Una de las consecuencias adicionales que se prevé debido a la posible escasez de agua en la ciudad es la implementación de racionamientos eléctricos, que podrían surgir a raíz de esta problemática. Para abordar la situación, el mandatario de Bogotá ofreció declaraciones sobre las medidas que se tomarán en los últimos meses del año, especialmente en vista de la temporada navideña que se avecina.

Así, las dudas sobre si habrá alumbrado en la capital del país para la época navideña en este 2024, son aún más crecientes, por lo que el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó, que iluminación si habrá, pero más reducida de los acostumbrado.

Esto implica que el alumbrado navideño se limitará a la Plaza de Bolívar y el corredor de la Séptima, hasta la Plaza de Toros - crédito Alcaldía de Bogotá

Carlos Fernando Galán explicó en medio de una entrevista con Blu Radio que la alcaldía tenía planeado realizar un esfuerzo mayor y de mayor impacto en la ciudad para la temporada navideña, con un costo significativo, aunque menor al de años anteriores. No obstante, debido a la situación crítica del agua en Bogotá, que también está vinculada con la energía, se tomó la decisión de organizar una Navidad más “limitada”.

Navidad “limitada”

Además, Galán enfatizó que las restricciones impuestas buscan priorizar el manejo adecuado de los recursos hídricos y energéticos, adaptando las celebraciones a las circunstancias actuales. Esto implica que el alumbrado navideño se limitará a la ´plaza de Bolívar y el corredor de la Séptima, hasta la Plaza de Toros. Según lo explicó Galán, “se reducirá en aproximadamente un 30% o 40% en comparación con lo que se hacía en años anteriores”.

El alcalde también mencionó que habrá eventos en la Catedral Primada y en la Plaza de Toros, aunque aclaró que estos serán diferentes, ya que no se enfocarán en la iluminación de las calles como en otras ocasiones.

Además, explicó que esta decisión fue tomada debido a la situación de agua y energía que enfrenta no solo Bogotá, sino todo el país. También, advirtió sobre la posibilidad de una temporada de sequía en los próximos meses, afectando potencialmente diciembre, enero, febrero y marzo.

Campañas para la reducción de energía

El alcalde explicó que esta decisión fue tomada debido a la situación de agua y energía - crédito Cerro de Monserrate

En caso de que la situación no mejore, el alcalde señaló: “Yo creo que ya hay que hacer campañas, le he dado instrucciones a Hábitat de que no nos limitemos a campañas de reducción de consumo de agua, sino también campañas en reducción de consumo de energía y creo que la nación debería hacer un esfuerzo mayor”.

Además, Galán enfatizó en la importancia de proteger el espacio para asegurar la preservación del agua y promover un desarrollo adecuado en la ciudad, refiriéndose tanto a la vivienda como al crecimiento de la población.

Asimismo, destacó que el racionamiento de agua no debe considerarse la solución definitiva al problema, el cual es de naturaleza estructural. “Nunca hemos pensado que el racionamiento sea la medida de fondo que resuelva el problema estructural de Bogotá, pero es la medida responsable y necesaria que debemos adoptar”, afirmó el alcalde, subrayando la importancia de enfrentar la crisis con acciones inmediatas mientras se trabajan en soluciones a largo plazo.

Finalmente, Galán indicó que las campañas destinadas a reducir el consumo de energía eléctrica podrían contribuir a mitigar el riesgo de un eventual racionamiento de energía en el futuro. Pues esas iniciativas crearían conciencia entre la población sobre la importancia de un uso más eficiente de los recursos, lo cual podría aliviar la presión sobre el sistema energético y prevenir situaciones críticas a largo plazo.