Petro exigió explicaciones a Germán Vargas Lleras por denuncia de acoso sexual contra César Lorduy: “Deben decirnos”

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Lorduy, ha sido blanco de cuestionamientos y críticas por las denuncias y escándalos en los que se ha visto envuelto. Uno de ellos tiene que ver con la muerte de una joven en 1979 y otro con una acusación de acoso sexual. La representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre fue, justamente, la mujer que denunció a Lorduy por acoso.

La congresista reveló el caso ante las autoridades en octubre de 2023 y, posteriormente, quiso divulgarlo a la opinión pública. Conoció al funcionario por un amigo en común, pero la relación, de un momento a otro, pasó de ser cordial a implicar un abuso de poder, chantajes y acoso sexual.

Por estos hechos, que hoy son materia de investigación, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del funcionario. Asimismo, exigió explicaciones al Partido Cambio Radical, cuyo líder natural es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, teniendo en cuenta que Lorduy hace parte de la colectividad y, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

“Cambio Radical y Germán Vargas Lleras, deben decirnos si se va a permitir que se acose sexualmente a una congresista por parte de uno de sus militantes hoy, presidente del Consejo Nacional Electoral”, escribió el primer mandatario.

El caso de acoso sexual: “Puedes pagarme con tu cuerpo”

El presidente del CNE informó a la representante que había sido asignado al caso en el que se definiría la revocatoria de la candidatura de Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta, que hace parte del partido Fuerza Ciudadana. Entonces, en una reunión en la que estuvo presente también el actual gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, habría intentado que accedieran a un chantaje para fallar a favor de Caicedo.

“Si quieren que su candidata no se revoque, es tan sencillo como que 500 payasos suelten la risa”, habría dicho el funcionario en la reunión, según contó Aguirre a la revista Cambio.

Luego, en otro encuentro, Lorduy preguntó sobre la propuesta que había hecho, insistiendo en que pronto tendría que emitir un fallo sobre el caso de Caicedo. La respuesta de Aguirre fue negativa, pero, presuntamente, el presidente del CNE aseguró que podía pagar con su cuerpo. “No, a usted le quedó claro que Fuerza Ciudadana no va a acceder a sus chantajes y a su extorsión”. Entonces, él me dice: “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo”, contó la congresista.

De acuerdo con la representante a la Cámara Catherine Juvinao, las denuncias contra el líder del CNE no son nuevas, ya que en años anteriores varias personas han advertido sobre el “pasado oscuro” que tendría. “Que hoy sea presidente del CNE por supuesto que mina la legitimidad de la institución. Debería hacerse a un lado”, comentó la congresista en su cuenta de X.

La extraña muerte de Alicia Ribaldo Pardo

El jefe de Estado también ha puesto en tela de juicio la transparencia y legalidad de Lorduy al recordar el caso de una adolescente de 16 años llamada Alicia Ribaldo Pardo, que murió por un impacto de bala de una escopeta en 1979. El fallecimiento de la joven ocurrió en un café en el que tanto ella como el presidente del CNE trabajaban.

La madre de la menor de edad, Clara Luz Pardo de Ribaldo, señaló como responsable a Lorduy, basada en testimonios de testigos que aseguraron que el funcionario le disparó con una escopeta. Sin embargo, el entonces sospechoso negó todo.

“Debo decirle al doctor Gustavo Petro que el proceso continuó con relación a otras personas vinculadas y esa investigación, posteriormente por razones de términos, prescribió, pero en lo que respecta a César Lorduy, nunca fui acusado, nunca fui sancionado, nunca fui condenado”, aseguró en una entrevista con Blu Radio.