‘Yo Me Llamo’ abrió inscripciones para su próxima temporada: así puede participar

Tras un 2024 en el que la programación de la franja nocturna la dominaron sucesivamente La Voz Kids, el Desafío XX y ahora La Descarga, Caracol Televisión comienza a prepararse para su próximo programa de telerrealidad, uno de los más vistos por los colombianos durante los últimos años: Yo Me Llamo.

El programa que tiene a Amparo Grisales como su rostro visible desde su primera temporada y que en los últimos años encontró en César Escola su acompañante habitual, afrontará su décima temporada con el objetivo de encontrar al doble más preciso de los cantantes más destacados del panorama musical nacional e internacional.

En las últimas horas, Caracol anunció la apertura de las inscripciones para esta temporada, que se extenderán hasta el próximo 31 de octubre, mismas que difundieron con un reel en el que aparecen la ‘Diva de divas’ y el presentador colombo-argentino.

“¡Atención, dobles perfectos de Colombia! 👀 Un escuadrón especializado está en búsqueda de los mejores imitadores del país y... ¡los va a encontrar a todos! 🕵️ ¿Nos ayudan con la tarea? ¡Perfecto! 🔎 Los esperamos en las convocatorias virtuales de #YoMeLlamo”, escribieron en la descripción del video.

La convocatoria se realizará a través de la página web del canal y allí se debe suministrar los datos personales. El propio canal advirtió que no hace falta valerse de un intermediario para inscribirse o de enviar un video profesional, asegurando que basta con grabarse con la cámara de su propio celular para ponerse a consideración de los productores.

La inscripción es completamente gratuita, y se advirtió que para quienes tengan dudas o problemas con la inscripción, podrán escribir al correo yomellamo@caracoltv.com.co, que les devolverá la respuesta en breve.

Cabe recordar que, en la pasada edición de Yo Me Llamo, celebrada en 2023, el jurado contó con Grisales, Escola y Pipe Bueno, mientras que los presentadores fueron Melina Ramírez y Carlos Calero. Debido a que en el reel que se compartió este martes no apareció Pipe Bueno, queda la inquietud de saber si el cantante volverá para la décima temporada o se inclinarán por otra persona para completar el trío. Algo similar sucede con los presentadores, puesto que Calero ya está cumpliendo ese papel en La Descarga, por lo que en principio no parece probable que repita en la próxima temporada.

En 2023 el ganador fue Yo Me Llamo Carín León, que se llevó la bolsa de 500 millones de pesos y superó en la competencia a los imitadores de Shakira, Luis Miguel y Miguel Bosé.

¿Qué pasó con Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez, exjurados de ‘Yo me llamo’?

Durante las primeras temporadas, Amparo Grisales compartió en el jurado con Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez, pero paulatinamente ambos salieron del espacio y debido a que no volvieron a figurar en los grandes medios, los televidentes quedaron con cierta incertidumbre acerca de su futuro.

Por un lado, la comediante e imitadora salió de manera algo controvertida del programa, entre rumores de roces profesionales con Amparo Grisales luego de cuatro temporadas. Tras su partida, se dedicó de lleno a su proyecto tributo a ABBA, con el que se viene presentando desde entonces en teatros de todo el país. No obstante, su uso de redes sociales no es tan recurrente como el de otras figuras del entretenimiento, por lo que más allá de su participación en dicho proyecto es poco lo que se sabe de Luz Amparo.

En cuanto al productor y mánager cartagenero, siguió en los medios de comunicación, esta vez desde la faceta de presentador en el programa matutino Nuestras Mañanas, de Telecaribe, abordando una variedad de temas que van desde la actualidad hasta el entretenimiento.