Yeison Jiménez les sacó risas a sus seguidores con penosa situación en Miami: “No es justo”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes del género popular que mayor interacción genera con sus seguidores en redes sociales.

El artista nacido en Manzanares, Caldas, vivió una curiosa experiencia en medio de la gira que realiza por Miami, Estados Unidos, en compañía de varios de sus colegas del género popular con motivo de los Premios Billboard de la Música Latina.

El cantante colombiano estaba hospedado en una vivienda que contaba con todas las comodidades para preparar un plato de comida. Según dijo, los integrantes de su agrupación musical eran los encargados de preparar la comida, pues no querían salir a comer a restaurante, y compraron todos los ingredientes para llevar a cabo una buena cena, pero no contaron con tan buena suerte al usar la estufa.

La razón es que el apartamento tenía una estufa de inducción, que tiene una manipulación completamente diferente a las que se acostumbran en Colombia, que son a gas o eléctricas.

Por otro lado, la indumentaria de la cocina parecía no ser la indicada de acuerdo con lo que vio en el clip que compartió a través de sus InstaStories, lo que dificultó aún más la situación.

Y es que, de acuerdo con el clip que circula en las diferentes páginas que siguen los pasos de los famosos, terminó cenando un pan con una salchicha de coctel, un trozo de queso y una rebanada de salami. “‘No vayamos a comer, vamos a cocinar’, dijeron. Que por qué no, que porque ellos eran qué, unos chefs. Miren la hijue***a comida que me van a dar estos tipos, esto no es justo”, dijo el cantante en tono de burla, mientras mostraba el exquisito menú.

Sumado a esto, se pudo observar que el pequeño apartamento en el que le tocó hospedarse junto a otras cuatro personas, tampoco fue del total agrado para el colombiano. Así lo dejó ver en una publicación minutos antes de salir para la glamorosa entrevista, en la que compartió incluso junto a Paola Jara.

Las burlas de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas se despacharon en comentarios como, por ejemplo: “Se habrán dado cuenta de que estaban intentando prender el horno y no la estufa”; “pero si no hay mejor manjar que comerse un pancito relleno con esa salchicha enlatada, además, salami”; “no siempre se puede tener todo querido Yeison, pero el menú exquisito”, entre otros.

El lujito que se permitió en Dubai

En contraste con todo lo que vivió el caldense en su paso por Miami, a comienzos de octubre Jiménez presumió los exclusivos tenis que compró y que le costaron una millonada. Los zapatos pertenecían a la más reciente colección que presentó la casa de modas Gucci y que tienen un valor cercano a los cinco millones de pesos.

Las zapatillas, modelo Gucci Re Web, pueden conseguirse desde los €950 euros, según la página oficial de la firma italiana, valor que al cambio actual equivale a casi $4′500.000. De igual manera, el artista oriundo de Manzanares, Caldas, aprovechó su paso por la ciudad ubicada en los Emiratos Árabes Unidos para disfrutar una cena en el piso 122 del emblemático Burj Khalifa, conocido por ser el rascacielos más alto y caro en el mundo.

Otro de los gustos que presumió recientemente el artista en sus redes sociales, fue una camioneta que adquirió, que tiene un precio por encima de los 500 millones de pesos. Se trató de un lujoso Ferrari SF90 rojo, un vehículo que no solo sorprende por su diseño, sino por su características, que lo hacen llamativo a los ojos de millones.