Roy Barreras aseguró que la estructura actual del CNE impulsa el clientelismo político en las elecciones - crédito Colprensa

El 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la investigación formal a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por violar topes electorales.

Frente a la decisión, el jefe de Estado atacó a César Lorduy, presidente del tribunal electoral, señalando que el CNE no cuenta con la competencia para sacarlo del cargo, por lo que es inconstitucional la formulación de cargos en su contra.

A su vez, sostuvo que la investigación se trata de un plan ideado por Néstor Humberto Martínez, Germán Vargas Lleras y César Lorduy para dar un golpe de Estado en su contra. Igualmente, señaló que “es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE es una arbitrariedad - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

En respaldo al gobernante de los colombianos, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, arremetió en contra de la gestión del CNE. Según el alto funcionario, el país necesita un supervisor que esté capacitado en vigilar todo el panorama electoral, por lo que advirtió sobre la necesidad de reformar la institución.

“El CNE es el árbitro deforme de un sistema torcido. El eje del sistema clientelista ue el nuevo premio Nobel de economía James Robinson ha señalado como responsable de la crisis nacional”, se lee en su cuenta de X.

A propósito, insistió que el principal causante del clientelismo que se vive en cada elección popular que se lleva a cabo en el territorio nacional son las listas abiertas, que, a su juicio, impulsan la compra de votos.

Roy Barreras habló en contra del CNE - crédito: @RoyBarreras

“Es la lista abierta autofinanciada que genera microempresas electorales y gamonalatos sin identidad ideológica que destruyen la identidad de los partidos. Estas microempresas “proyectos políticos individuales” necesitan redes burocráticas y contratos para sobrevivir en la competencia feroz de todos contra todos”, resaltó Barreras.

En ese sentido, dijo que para revertir la situación electoral del país es necesario realizar una reforma política que presente, cambios profundos en el sistema actual y evite la corrupción, tal como lo propone el nobel de economía James Robinson por sus investigaciones pioneras sobre el impacto de las instituciones en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones.

“La reforma política que limpie la política y cambie el sistema es indispensable como medida anticorrupción. Esto es lo que piense el nobel de economía sobre instituciones como el CNE”, se lee en la publicación.

¿Qué dice el Nobel de Economía de 2024 con respecto a entidades como el CNE?

James A. Robinson, profesor de la Universidad de los Andes, es experto en política y economía latinoamericana y africana, asuntos en los que es considerado como uno de los mayores especialistas en estos campos. - crédito Vincent Alban/Reuters

El nobel de economía 2024, James Robinson, profesor de la Universidad de los Andes, basó su investigación en política y economía latinoamericana y africana. Según Robinson, las instituciones políticas en el país se volvieron menos eficientes, lo que generó una erosión de la democracia.

“Mi argumento es que el alcance y la persistencia de la pobreza y la violencia en Colombia son una consecuencia de las facetas extractivas de las instituciones políticas. Estas tienen dos dimensiones principales: la baja calidad de la ‘democracia que en realidad existe’ y la naturaleza ‘de doble cara’ del débil e inefectivo Estado colombiano”, resaltó.

De igual manera, proporcionó un análisis de la lógica política que mantiene en su lugar los aspectos extractivos de estas instituciones y cómo estos interactúan como los aspectos incluyentes de las instituciones colombianas.

Para el experto, el principal responsable de esta situación son los intentos de las élites por contrarrestar algunas de las contradicciones internas de la coexistencia de las instituciones extractivas e incluyentes.

“Esto ha resultado en disminuciones de la pobreza y violencia, así como en una modernización gradual del país. Sin embargo, las poderosas fuerzas que han hecho que Colombia siga siendo un país pobre y violento siguen funcionando y reproduciéndose. Planteo cómo podría ser la solución de estos problemas en Colombia”, anotó.