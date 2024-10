Hijo de la ‘Gorda Fabiola’ reapareció contando cómo ha sido su vida tras la partida de su madre: “He empezado a sanar”

El mensaje del hijo de la 'Gorda Fabiola' después de semanas del fallecimiento de su madre - crédito montaje Jesús Aviles Infobae / fotos @soydavidpolania/IG

Fabiola Posada, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como la ‘Gorda’ Fabiola, falleció por complicaciones de salud el 19 de septiembre de 2024. Las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes de sus seguidores, así como de sus allegados quienes lamentaron la noticia.

Su esposo, Nelson Polanía ‘Polilla’, al igual que si hijo, David Polanía, también expresaron el dolor que dejó la partida de la comediante, con sinceros mensajes en sus redes sociales.

Uno de los más afectados ha sido el joven, que tenía una especial cercanía con la “gordita más querida por los colombianos”, que se ausentó durante semanas del mundo digital y reapareció con una emotiva publicación el 15 de octubre de 2024.

David Polanía compartió un emotivo mensaje tras su ausencia en redes sociales - crédito @soydavidpolania/IG

Con una publicación en sus InstaStories, el joven utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo mensaje en el que reveló el camino que ha recorrido en estos días de ausencia de Posada. Fue así como reveló que optó por distanciarse de las redes sociales para enfocarse en su proceso de sanación, viviendo al máximo todas las emociones que le ha producido la muerte de su mamá.

“Sé que hace rato no me ven por aquí, pues me he tomado el tiempo para sanar tras la pérdida de mi mamá. Encontré en la escritura un refugio para expresar la complejidad de emociones y sentires que acarrea este proceso. He tenido conversaciones sentidas con personas que admiro”, expresó inicialmente en el comunicado.

Nelson Polanía es el hijo que tuvo 'La gorda Fabiola' con 'Polilla' - crédito @soydavidpolania/IG

Sumado a esto, aseguró que no fue sencillo despedir a La ‘Gorda’ Fabiola, por lo que este tipo de actividades lo llevó a encontrarse de nuevo consigo mismo y recuperarse del dolor que le causó. “He compartido momentos hermosos con las personas que adoro, he llorado mares, he reído, he atesorado las enseñanzas que ella dejó en este plano y he estado más conectado con mi espiritualidad...he empezado a sanar”, concluyó.

Al finalizar con su corta misiva, Polanía recordó el tema de Karol G llamado Mañana será más bonito, el cual se ha convertido en parte importante de su playlist para superar el vacío que le dejó la partida de su mamá y que acompañó con la frase: “Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito … Les quiero mucho”.

Hija de La ‘Gorda’ Fabiola desmintió a la Negra Candela

Con el objetivo de impedir que enlodaran el nombre de la comediante, sobre la información errada que dio la periodista conocida como La Negra Candela, su hija fruto de una relación del pasado decidió salir a aclarar las especulaciones sobre el aparente “rechazo” que su hija Alejandra tuvo, con respecto a la relación con ‘Polilla’.

"Nos hiciste felices a nosotros como familia y a Colombia entera", escribió Alejandra Valencia en homenaje a su madre - crédito @alejavalenciapo/X

“Todos los hijos quieren a sus madres sin importar cómo sean ellas. Yo admiraba a la mía, me sentía orgullosa, fue un referente de aceptación, algo que me faltó en mi adolescencia cuando padecí de autoestima baja por mi sobrepeso, pero fue algo que superé y no tuvo nada que ver con mi mamá ni su aspecto físico”, detalló Valencia en conversación con la revista 15 minutos sobre la apariencia física de la comediante.

Asimismo, Alejandra aseguró que está dispuesta a responder todos los interrogantes que los seguidores de la comediante más querida por los colombianos, tengan respecto a ella y que desde su cuenta de Instagram contestará a cada uno para que puedan conocer más de cómo fue en verdad la vida de la comediante. En esta misma entrevista, Alejandra confirmó que nunca en el matrimonio de su mamá existió una crisis matrimonial como lo quisieron hacer ver, incluso desmintiendo los rumores de un supuesto intento de separación.