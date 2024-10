“Como la sirenita”: sujeto fue visto peinándose con un tenedor en Transmilenio

Los utensilios utilizados en su rutina de belleza no pasaron desapercibidos - crédito @julian_zamoraa / TikTok

Un nuevo hecho curioso fue registrado en Transmilenio, a mediados de septiembre (2024), por el bogotano Julian Zamora, mientras viajaba en un articulado del sistema en el que se encontró con un hombre de la tercera edad que, a falta de cepillo, decidió peinarse con un tenedor.

Lejos de mostrarse avergonzado, tal y como en la película infantil de Disney: La Sirenita, el pasajero decidió iniciar su rutina de belleza con el cubierto, a pesar de que era observado con extrañeza por otros.

Con el audio viral de Regina Urizar: “Por eso me gusta también convivir mucho con la gente... de escasos recursos, tal vez, porque esas personas se la rifa. De verdad, se la rifan”, decidió compartir la curiosa escena que, aunque no está prohibida por el Manual del usuario, llamó la atención de otros pasajeros en las redes sociales:

“El señor se llama Ariel. El que lo entendió, lo entendió”, “Y la esposa en la casa, buscando los cubiertos”, “El sirenito”, “Por si se le atraviesan unos espaguetis”, “¿A dónde tan peinado?”, “El que no resuelve, pierde”, “El señor es el verdadero todoterreno”.

Otros pasajeros han sido multados por afeitarse e, incluso, tinturarse el cabello en los buses articulados del Transmilenio

La policía metropolitana de Bogotá logró capturar a al menos 590 personas por hurto en el sistema de transporte TransMilenio en los primeros meses del 2023. Un esfuerzo que generó una reducción del 11% en los índices de este delito en comparación con el año anterior, según el subcomandante de la policía de TransMilenio, Absalón Ávila, en declaraciones recogidas por el matutino de Arriba Bogotá.

32.000 comparendos por mal comportamiento fueron impuestos los primeros cinco meses del 2023 en el sistema Transmilenio- crédito Colprensa

Sin embargo, la falta de cultura ciudadana parece acaparar la atención de la Policía en el sistema. El coordinador de seguridad de TransMilenio, Andrés Nieto, señaló que comportamientos inapropiados dentro del sistema, como las riñas y el uso del servicio como salón de belleza o comedor, dieron lugar en apneas cinco meses a más de 32 mil sanciones en 2023. De estas, 26 mil corresponden a la evasión del pasaje, pero también se han registrado infracciones por el porte de armas, los trasteos y los enfrentamientos entre usuarios. Nieto subrayó que incumplir el manual de TransMilenio acarrea una multa tipo cuatro, cercana al millón de pesos. Además, destacó que estos incidentes desvían la atención de la policía de su lucha contra la delincuencia.

La seguridad sigue siendo una prioridad, y la recomendación de las autoridades es clara: el buen comportamiento dentro del sistema es esencial para garantizar un mejor servicio tanto para los usuarios como para el personal de seguridad, indicó Nieto.

Práctica inusual de higiene dental genera controversia en el metro de Medellín

Un video de mediados de abril (2024) reabrió el debate sobre comportamientos inadmisibles en el Metro de Medellín, luego de que un hombre de mediana edad fuera captado realizando su rutina de limpieza dental, a bordo de un vagón repleto de pasajeros. El incidente ocurrió en un tren a máxima capacidad, donde el sujeto utilizó hilo dental repetidamente, dejando caer los residuos al suelo, lo que incomodó a varios usuarios.

Aunque ningún pasajero hizo una queja verbal, algunos optaron por grabar la escena y difundirla en redes sociales, donde rápidamente generó reacciones encontradas. Mientras que algunos criticaron el comportamiento por su falta de consideración y respeto hacia los demás, otros señalaron la decisión de grabar en lugar de confrontar al hombre directamente.

Usuarios se mostraron incomodos ante el comportamiento que aparece en la grabación - Denuncias Antioquia / X

El video inició un debate sobre la convivencia y las normas de comportamiento en los espacios públicos, como el transporte masivo, donde este tipo de acciones suelen generar controversia entre los usuarios, que no dudaron en pronunciarse a través de las redes sociales:

“Por lo menos muestra que le gusta mantener sus dientes limpios, no le veo el problema”, “Lo peor de todo es que se sientan con el derecho de grabar a todo el mundo como si nada. No está bien normalizarlo ¿Mañana me hurgo la nariz en el metro y ya me graban porque no les gusta?”, “Señor, la higiene oral es en la casa. Entiendo su inconformidad con la carne que se llevó a la boca, pero no es el lugar”, “Hay acciones que en público no convienen, como rascarse las partes íntimas, usar seda dental o dejar salir las flatulencias”, “Él es libre, no lo vean y listo”, “Sacarse los mocos con el dedo y lanzarlos como proyectil, cortarse las uñas y limpiarse los dientes de la forma más antihigiénica es extremadamente común en esta ciudad”.