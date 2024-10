Que no le pase: colombiana denuncia que transfirió por error a otro número en Nequi y le están cobrando “cuota” por devolver la plata

Al final, jamás realizó la devolución - crédito @salomecheverria / X

Un error de digitación podría dejar su dinero en manos de otra persona y Salomé Echeverría lo descubrió de la peor manera, luego de que su madre, una mujer de la tercera edad, transfiriera 120.000 al número de una desconocida, mientras trataba de pagar un medicamento al que accede de manera particular.

“Bueno, yo no quería llegar a estos extremos, pero no me dan respuesta de nada. Mi mamá por error, hoy (4 de octubre del 2024) transfirió 120.000 pesos a un número de Nequi. Al darnos cuenta, yo escribí inmediatamente al número, para ver si me podían regresar el dinero, porque era para unos medicamentos, y pues mi mamá es una señora de edad a la que, a veces, se le dificultan estos temas”, denunció a través de su cuenta en la red social X, con la esperanza de ejercer presión en la receptora.

Sin embargo, con la respuesta de Luz Gómez, la mujer que habría recibido el dinero, Salomé vio como la posibilidad de recobrar el dinero se desvanecía: “Yo, pues, muy amablemente le escribí para que por favor me devolviera el dinero, a lo que me contesta de manera cínica, la he llamado miles de veces de distintos números y no da respuesta de nada”:

Salomé: Hola, buenas tardes. Amiga, lo que pasa es que mi mamá transfirió 120.000 a tu número por error. Te envío el comprobante para que, por favor, si puedes, me los regreses. Te envío el número de mi cuenta en Bancolombia y agradecería cualquier respuesta”.

Luz: Buenas noches. Nena, te voy a regresar 100, a ese mismo número.

Salomé: Amiga ¿y por qué 100?

Luz: Amiga, bueno... mira. Yo tuve un día malo y me cayeron al pelo ¿y tú me vas a decir eso? El error fue tuyo y no me he robado nada ¿listo?

Salomé: Amiga, mira, que pena contigo, no quiero sonar grosera ni nada por el estilo, pero esa plata no es tuya y cualquier persona se puede equivocar. Ese dinero lo necesito para unos medicamentos y no he podido comprarlos. Yo, la verdad, tampoco es que tenga para estar regalando plata. Mi mamá es una persona de edad avanzada y se le dificultan estos temas, pero bueno, por favor regrésame los 100″.

Tras el reclamo, la mujer, a la que logró identificar bajo el nombre de Luz, dejó de contestar sus mensajes e, incluso, habiendo aceptado que le transfiriera los 100.000, optó por quedarse con la totalidad del dinero: “Si realmente hubiese querido devolver el dinero lo hubiese hecho desde el primer momento. Si saben quién es o la conocen, les pido el favor de que le envíen esto (el post en redes) para que devuelva el dinero”, insistió.

Aunque se vio forzada admitir: “Realmente no sé si Luz Gómez es el nombre de la chica, pero ese es el nombre que me aparece en su nequi. Al final le seguí escribiéndole, pero apagó el celular”.

Motivo por el que otro colombiano, que llegó a conocer su historia, decidió ayudarla y donar los 120.000 que había perdido en un inicio para que, finalmente, lograra comprar el medicamento que su madre necesitaba.

¿Qué hacer de realizar un depósito al número equivocado en Nequi?

Desde 2016, cuando las billeteras móviles comenzaron a operar en el mercado digital colombiano, estas aplicaciones han ganado millones de usuarios, permitiendo transferencias entre personas bancarizadas y no bancarizadas. Un ejemplo destacado es Nequi, que en 2023 alcanzó los 15 millones de usuarios. No obstante, una de las inquietudes más comunes entre los usuarios es qué hacer si se envía dinero a un número equivocado.

Dado que los números celulares en Colombia cuentan con 10 dígitos, existe la posibilidad de cometer errores al ingresar el número al realizar una transferencia, incluso cuando la app solicita verificar el número antes de completar la operación.

En caso de error, Nequi ofrece tres canales de atención para reportar la situación y presentar los comprobantes de la transacción:

Línea de atención: 300 600 01 00

Correo electrónico: escribe@nequi.com

Chat de ‘Ayuda’ dentro de la aplicación

Sin embargo, la capacidad de intervención de Nequi está limitada a la decisión del receptor del dinero. Según las políticas de la app, “la devolución de la plata depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona que la recibió. Desde Nequi solo podemos debitar los recursos del usuari@ destinari@, siempre que ést@ dé su autorización”.

El equipo de soporte de Nequi puede contactar al receptor para explicar lo sucedido, pero la decisión final sobre la devolución de los fondos queda en manos de esa persona. Además, por políticas de protección de datos, Nequi está obligada a proteger la identidad de ambas partes, actuando únicamente como intermediario para intentar gestionar la devolución.

Con el objetivo de evitar este tipo de inconvenientes, la aplicación sugiere a los usuarios agregar previamente el número de teléfono al que desean transferir o utilizar un código QR para minimizar errores. Por otro lado, Nequi recomienda que, si un usuario recibe una transferencia que no reconoce, no haga uso de ese dinero para facilitar su devolución a la persona que cometió el error.

Nequi enfatiza en la prevención y en la verificación minuciosa de los datos antes de realizar una transacción para evitar estas situaciones.