Magistrada petrista del CNE está en el ojo del huracán por duros mensajes en sus redes sociales: “Uribe es la yegua”

En medio de la fuerte controversia por la determinación de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinó investigar la aspiración del presidente de la República, Gustavo Petro, en 2022, y del mismo modo formular cargos al jefe de Estado y a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, se conocieron el jueves 10 de octubre una serie de mensajes que dejarían mal parada a una de las magistradas del órgano electoral; que se abstuvo de respaldar la decisión de sus colegas.

Se trata de la togada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, a la que le reencaucharon una serie de publicaciones en las redes sociales en las que se despachó con una serie de duros calificativos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que llamó, entre otras, “yegua”. Y a su corriente ideológica, el uribismo, no le tembló el pulso para calificarla como una “enfermedad incurable”, en mensajes con los que hoy está en el ojo del huracán de los sectores opositores.

“¿Saben cuál es la yegua favorita de Uribe?”, comentó el 7 de enero de 2022, en plena campaña presidencial, un usuario identificado como @emiliolagos1. A lo que Velásquez, en ese entonces aún no era magistrada del CNE, respondió con un duro mensaje. “La yegua es Uribe”, lo que en el contexto actual es entendida como una especie de animadversión contra el ex jefe de Estado, líder de uno de los partidos contrarios al actual Gobierno; y, en especial, contra Petro.

Por su parte, en un mensaje anterior, el 21 de agosto de 2021, y ante un artículo periodístico compartido por el analista político León Valencia, denominado ¿Es posible la amnistía general propuesta por Uribe?, la hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral también arremetió contra Uribe. “Una amnistía general es posible, pero sin Uribe. El uribismo es una enfermedad incurable”, afirmó en ese entonces la protagonista de esta fuerte polémica.

¿Qué argumentó la magistrada Velásquez para no votar ponencia contra Petro?

Entre los motivos para no unirse a los demás magistrados del Consejo Nacional Electoral, que salvo su colega, Fabiola Márquez, respaldaron de forma mayoritaria la postura puesta a consideración por Prada y Ortiz, están sus “serios reparos” a la postura de sus colegas. “La respeto porque es una decisión que se da como resultado de un debate jurídico que se viene haciendo desde que se inició la investigación”, advirtió de entrada la togada, aunque luego expresó su rechazo.

“Yo tengo serios reparos jurídicos, pero quedo tranquila porque es la manera como se debate. Somos un cuerpo colegiado, cada uno tiene una manera de opinar, cada uno tiene una manera de interpretar y el resultado que se da es este que se da el día de hoy”, agregó la magistrada Velásquez, en lo referente a la decisión de adelantar pesquisas a la contabilidad de la campaña Petro Presidente y, en consecuencia, también vincular a Petro como ciudadano solidario de la aspiración.

Acto seguido, luego de la decisión de la Sala Plena del CNE, indicó que su salvamento de voto se dio, en primer lugar, “porque desde un principio he sostenido que nosotros como Consejo Nacional Electoral no somos la autoridad competente para investigar al señor presidente”. Además, porque está convencida que, más allá de investigar las finanzas de la campaña, lo que buscan es indagar sobre el jefe de Estado y sus actuaciones; razón por la cual no existe facultad.

Por último, también dejó en claro que existen otros elementos de tipo jurídico que puso a consideración ante el CNE, como los métodos para la recolección de las pruebas, cómo se relacionan en el expediente abierto contra la campaña del hoy presidente, y cómo se traslada a las partes intervinientes. “La doctora Fabiola Márquez y yo salvamos voto con los mismos argumentos”, remarcó la togada, que afronta fuertes críticas por sus comentarios despectivos hacia la oposición.