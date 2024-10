Colombiano comparó lo que pudo comprar con el sueldo de un día en España: “Es el mejor país para vivir”

Colombiano comparó un día de trabajo en España y en Colombia - crédito Captura video

Muchos colombianos que deciden establecerse en otros países utilizan las redes sociales para compartir sus experiencias en diferentes destinos, con el objetivo de aconsejar a sus compatriotas y narrar cómo es la vida lejos de la familia y el entorno conocido.

Un ejemplo de esto es la historia de David, un colombiano que vive en España y que frecuentemente comparte detalles de su vida en el país europeo a través de videos en TikTok. En una de estas piezas audiovisuales, hizo una comparación entre lo que se puede comprar en un supermercado con el salario de un día.

David señaló que, en promedio, un colombiano gana aproximadamente 40 mil pesos diarios, mientras que en España un trabajador promedio recibe 50 euros al día, equivalentes a 230 mil pesos colombianos.

El hombre detalló en el video la lista de mercado que compró con el dinero que recibió en el país ibérico: “Usted con 40 mil pesos en Colombia se puede comprar todas estas cosas, un panal de huevos [30 unidades] y un kilo de carne”, inició su relato.

Asimismo, David mostró en sus redes sociales los productos que con 50 euros en España pudo comprar: “Un kilo de pollo, un kilo de carne de cerdo, un kilo de ternera, jamón serrano, pechuga de pavo, chorizos, una bolsa de croissants, un kilo de azúcar; recuerde que no le estoy hablando en libres le estoy hablando en kilos. Un kilo de arroz, dos plátanos, tres aguacates, yuca, un kilo de tomates, un litro de leche, un kilo de papas, yogures, jabón para lavar y dos panales de huevos”, aseguró.

La publicación, que tiene más de 100 mil interacciones en TikTok, el connacional dio la lista de compras con un día de trabajo en España y un día en Colombia.

“Todo esto, todo esto que ustedes ven aquí, lo compré con tan solo 48 euros -aproximadamente 220 mil pesos colombianos-. Es por eso que yo amo este lugar, por eso seguiré diciendo que España es el mejor país del mundo para vivir”, concluyó el colombiano.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Exelente dios te bendiga por tu buen corazón 🙏🏻”; “Barato pero no hay trabajo 👍”; “No contó lo difícil conseguir trabajo sin papeles”; “Y el arriendo que vale 10 veces más”; “Esto es lo normal estamos en europa no estamos en Latinoamérica y soy colombiano y llevo en España 34 años como España no hay para vivir bien”: fueron algunos de los mensajes.

Colombiana en España se volvió viral por mostrar la manera en la que trabajan

La colombiana Alexandra Aristizábal decidió estudiar en España y utilizó su cuenta de TikTok para compartir su experiencia en el país europeo. Sorprendida por la eficiencia en el trabajo, publicó una serie de videos titulados “Cosas que alteraron la química de mi cerebro estando en España”.

En estas publicaciones, comenta sobre sus impresiones de la mentalidad de los europeos, destacando cómo difiere de la de los colombianos.

En una de sus anécdotas, Aristizábal relató una clase de negociación junto a un compañero colombiano, donde debían desarrollar un trato con una finlandesa y una alemana. Mientras ellos buscaban ganar, los europeos propusieron un acuerdo beneficioso para todos, mostrando una diferencia cultural en la percepción del éxito. La creadora de contenido quedó impresionada por este enfoque colaborativo.

“Esta gente tiene súper implantado que el que es bueno para algo y lo puede hacer ya, pues que lo resuelva, y ya al final, si ninguno ha respondido a algo, nos alineamos para hacerlo en conjunto. Si tienen que hacer algo, lo hacen en el momento y, de esa manera, terminan estando libres más rápido”, comentó.

En otros videos, señala la dedicación de los europeos a sus estudios, ingresando jóvenes a la universidad, y destaca su eficiencia en el trabajo, donde buscan resolver tareas de inmediato para optimizar su tiempo.

“En Colombia lo que se estila es ponerse a charlar, dejar que el tiempo pase o terminar diciendo (… ) nos vemos tal día en tal semana y terminamos el trabajo”, añadió.

Contrastando con su experiencia en Colombia, donde se suele postergar y conversar antes de completar tareas, Aristizábal observa que en España se prioriza el equilibrio entre la vida laboral y personal, algo que considera equilibrado y saludable.