Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se refirió a la investigación del CNE en su contra y dijo que no renunciará: “El tema no está sobre la mesa”

El Centro Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro, con siete votos a favor y dos abstenciones, lo que significa la apertura de un proceso en su contra con la formulación de cargos por posibles violaciones al régimen de financiación de campañas. La investigación también involucra a otras tres personas relacionadas con su campaña.

El CNE sostiene que la campaña de Petro, que lo llevó a la presidencia, omitió reportar varios aportes y pagos, incluidos aquellos destinados a testigos electorales.

Estas omisiones habrían ocurrido tanto en la primera vuelta electoral, el 29 de mayo de 2022, como en la segunda vuelta, el 19 de junio del mismo año. Entre los investigados están Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.

Al respecto, Ricardo Roa, que ahora es presidente de Ecopetrol, en una rueda de prensa afirmó que no ofrecería algún pronunciamiento al respecto: “No dije que no voy a dar declaraciones ante estos temas por recomendaciones de los abogados, Vamos a hacer un balance del tema. (...) Entiéndanme, por favor, no voy a referirme a nada que tenga que ver con el proceso declarado ayer ante el CNE”.

Pero también emitió un mensaje sobre una posible salida del cargo, en especial, cuando en abril del 2024 expresó que en caso de que haya investigaciones sobre la campaña que lleguen a salpicar a Ecopetrol, saldría de su despacho, “sin que se lo pida nadie”, como dijo en ese momento.

En consecuencia, en las más recientes declaraciones dijo que “quizás hay que referirse a lo que me referí allí: si hubiera una investigación, unos cargos que afecten la compañía, yo revisaría la opción de mantenerme o no en el cargo. El tema no está sobre la mesa”.

Lo que dijo Roa en su momento sobre una posible salida del cargo

En una intervención de Roa del 17 de abril de 2024, que desde luego cobró relevancia tras los cargos, el presidente de la empresa petrolera colombiana se refirió a los escenarios que enfrentaría en caso de que el CNE abriera una investigación.

Las declaraciones se conocieron en un video difundido por el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, y allí se recordó que Roa afirmó que renunciaría “de manera inmediata a Ecopetrol”, sugiriendo que su permanencia en el cargo pone en riesgo a la empresa estatal más prominente de Colombia.

“He hecho el compromiso honesto, transparente, tranquilo con la junta directiva de Ecopetrol cuando me entrevistaron, cuando me nombraron. La persona que le hablar tiene claro que, si algún día llegara a verse afectada o impactado el buen nombre, la reputación o el mercado de la compañía en el mercado bursátil, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que alguien me lo pida, ni la propia junta, ni el Presidente, ni el Congreso”, sentenció.

La posición de Roa ha sido particularmente frágil después de haber afirmado en esa intervención que no había sido citado por ninguna entidad de control para una investigación sobre su actuación como gerente de la campaña de Petro. “Si tienen alguna prueba, documento o soporte de acto alguno delincuencial, ilícito, de corrupción que haya cometido, por favor, denúncielo a las autoridades,” dijo Roa en su momento.

El escenario que enfrentaría Roa

La aprobación de la formulación de cargos por parte del CNE implica que Ricardo Roa enfrente un proceso que podría tener consecuencias negativas para su carrera política. Este tipo de investigaciones suelen ser exhaustivas y pueden derivar en sanciones si se comprueban irregularidades.

Esta situación podría generar preocupación en Ecopetrol, especialmente debido a los desafíos financieros que enfrenta la compañía, como la caída de ingresos y el aumento de costos operativos del momento.

Expertos consultados por Portafolio han señalado que, de confirmarse los cargos, la continuidad de Roa al frente de Ecopetrol podría verse comprometida, dado que la empresa cotiza en Estados Unidos y debe cumplir con la Ley Sarbanes-Oxley, que exige altos estándares de gobernanza corporativa.

Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual, destacó en diálogo con el medio la importancia de que Ecopetrol mantenga su imagen y cumpla con las normas internacionales de buen gobierno. Según Guardiola, si se formulan cargos, sería difícil que Roa continúe como presidente de la petrolera. Además, se espera que el Consejo de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol maneje internamente la situación para mitigar cualquier impacto negativo.

Con la aprobación de la ponencia del CNE, los implicados, incluido el presidente Petro, serán notificados y tendrán 15 días para responder a los cargos, lo que dará inicio a un proceso de defensa que incluye la solicitud de pruebas y la presentación de alegatos, como informó el medio.