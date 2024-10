Mamá de Lina Tejeiro contó su experiencia de cuando trabajó en Corabastos: “Iba a cumplir 23 años”

Vibiana Tejeiro recordó su traslado a Bogotá con sus hijos pequeños - crédito @vibianatejeiro/Instagram

La mamá de la actriz villavicense Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, contó en un video de TikTok las dificultades económicas que enfrentó después de separarse del padre de sus hijos. Vibiana se trasladó de Villavicencio a Bogotá con sus dos pequeños, Andrés y Lina, y trabajó en Corabastos, uno de los mercados de alimentos más grandes del país, para sacar adelante a su familia.

“Les había dicho la vez pasada que tuve un trabajo al que me tocaba llegar a las 4:30 de la mañana, pues acá va la historia. Me vine de Villavicencio, separada, con Andrés, de 3 años, y Lina, de 2. En ese momento, yo iba a cumplir 23 años. Entonces, cuando llegué a Bogotá, me ofrecieron un trabajo en Corabastos; me dijeron que la entrada era a esa hora y la salida era al mediodía, aproximadamente (...) Sí, señores, trabajé varios años en Corabastos; vendí tomate, melón y uvas”, recordó Tejeiro en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vibiana Tejeiro llegó a Bogotá desde Villavicencio cuando la actriz tenía 2 años - crédito @vibianatejerio/TikTok

La empresaria y relacionista pública compartió que, durante varios años, vendió productos, lo que le permitió mantener a sus hijos y le dejó valiosas lecciones de vida. “De eso mantuve a mis hijos por muchos años, y me quedaron las enseñanzas que gané y que me hicieron crecer como persona, así como valorar todo lo que tenía y lo que tengo”, expresó Vibiana.

Corabastos, el mercado donde Vibiana trabajó, es un punto clave para la comercialización de productos agrícolas en Bogotá. Este lugar recibe diariamente a miles de personas que buscan abastecer sus negocios y hogares, lo que resalta la importancia de los campesinos en la cadena de suministro alimentario del país: “Ahí es cuando uno se da cuenta de que es capaz de enfrentar cosas que nunca se imaginó, así como de rodearse de gente maravillosa, porque los campesinos son gente maravillosa”, indicó la empresaria.

La mamá de la actriz reveló que vendió tomate, melón y uvas en Corabastos - crédito @vibianatejeiro/Instagram

El relato de la mamá de la actriz destacó en las redes sociales, donde recibió buenos comentarios por su honestidad y capacidad para superar las adversidades: “Admiración total❤️❤️❤️❤️ese tipo de trabajos forjan un carácter muy fuerte”; “Corabastos es la mejor universidad!”; “Hermoso lugar ! Plaza más grande del país ! Bendecido lugar, gente trabajadora y abundante”; “Esos son los mensajes poderosos, podemos con todo, todo es parte del proceso ♥️ahí nos nos quedamos para siempre, lo que sí debe quedar para siempre es ser buena persona”; “Que video tan lindo ❤️”; “eres una mujer luchadora, eres una mujer de admiración”; “Me encanta, siempre tan humilde ojalá nunca se te acabe! 🫶🏼”; “Ejemplo de superación ❤️💜 Divina ❤️”; “El paso por experiencias que jamás pensamos vivir, nos hace fuertes , poderosas . Eso es vivir ! Te admiro mujer , de ese perrenque soy yo !!”.

Su historia es un ejemplo de superación que inspira a muchas mujeres que enfrentan situaciones similares y en la actualidad, Vibiana es una figura pública que ha incursionado en el mundo empresarial con su emprendimiento de Kawauu Deluxe que son productos para mascotas y también vende colágeno llamado Collagen Peptides. Además, es relacionista pública y comparte contenido en sus redes sociales donde tiene más de 200 mil seguidores.

La mamá de la actriz trabajó en Corabastos cuando ella tenía 2 años - crédito @linatejeiro/Instagram

Mientras que Lina Tejeiro continúa consolidándose como una de las actrices más exitosas del país. Incursionó como presentadora en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, junto a Roberto Velásquez, para la plataforma de ViX, donde recibió elogios por su desempeño. Este nuevo rol se suma a su trayectoria en la televisión, donde ha logrado conectar con millones de personas gracias a su talento y naturalidad.

La actriz también celebró su cumpleaños número 33 el 8 de octubre, en medio de una sorpresa organizada por Variel Sánchez y otros compañeros de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, donde Tejeiro debutará como protagonista. Este nuevo logro marca un momento importante en su carrera, que ha estado llena de éxitos en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón.