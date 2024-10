Shakira deseó suerte a sus fans para adquirir las boletas de su “Las mujeres no lloran World Tour”

Shakira anunció que la venta de boletería para su gira en 2025 salió a la venta. crédito @Shakira/X

Shakira es una de las intérpretes más escuchadas en los últimos años. Sencillos y colaboraciones con otros cantantes de habla hispana le han permitido repuntar en las listas de artistas más sonados en las principales plataformas de música.

La barranquillera tuvo un 2023 lleno de éxitos a nivel profesional, y luego de hacer público diferentes de sus temas anunció una gira por todo el mundo que llenó de alegría a sus fans. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es el nombre que llevará su gira y que recorrerá países como Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

Aunque ya se conocen las fechas en las que la artista se presentará, fue la misma colombiana la que dio a conocer por medio de sus redes sociales cuándo saldrán a la venta las boletas para sus esperados shows en Latinoamérica.

Acompañado de un video musical, Shaki, como la llaman sus fans, publicó en su cuenta de X: “Buena suerte a todos en la preventa para fans de #LMYNLWorldTour (Las Mujeres Ya No Lloran World Tour) que comienza este martes a las 10am hora local para Latinoamérica!”.

Por lo que la tormenta de comentarios y reacciones no se hicieron esperar en la cuenta de la barranquillera. En este tuit se confirmó que la preventa saldrá el martes 8 de octubre de 2024 y que se abrirán los espacios virtuales a las diez de la mañana hora local.

Shakira calentó a sus fans con fecha y hora de preventa de su Tour musical

La barranquillera no se presentaba en gira desde 2018, cuando con El Dorado World Tour recorrió países de todo el planeta con más de cincuenta presentaciones en total. El proyecto, que emprenderá en noviembre de 2024, iniciará en Estados Unidos, con un show el 2 de este mes en California, cerrando en Michigan el 15 de diciembre del mismo año.

Para 2025 retomará Las Mujeres Ya No Lloran World Tour presentándose en febrero en Colombia (Barranquilla, 21 de febrero; Medellín, 23 de febrero; Bogotá, 26 de febrero) y en marzo en tres ciudades de México. También estará en Chile, Perú, Brasil y Argentina.

En Colombia, el valor de las boletas variará entre los $239.000 y $1.021.000 para quienes asistan al concierto en las diferentes estancias. Sin embargo, también hay quienes podrán tener un trato VIP, el valor de estas boletas rondarán entre los $1.670.000 y $11.820.000, con esta última boleta, los fanáticos tendrán acceso a la cantante, pudiendo compartir espacio con la artista y tener fotos con ella.

Es importante destacar que a las presentaciones podrán asistir personas desde los 17 años de edad, siempre y cuando estén acompañados de un adulto y estos tengan boletas en su misma localidad. De igual manera, mujeres en notable estado de embarazo no podrán ingresar si no tienen acompañante. Quienes no cumplan con estos requisitos no tendrán permiso de ingresar al concierto y tampoco se les devolverá el dinero si solicitan una devolución.

Las canciones más populares de la colombiana en la actualidad son: BZRP Music Sessions, Vol. 53, que realizó con el DJ argentino Bizarrap; Te Felicito; Monotonía; Última; y El Jefe. También ha tenido colaboraciones con la cantante paisa Karol G que han dejado más que satisfechos a sus fans. Sin embargo, no se pueden olvidar canciones de sus inicios y el resto de su carrera que la llevaron a estar en lo más alto del entretenimiento en el mundo, temas como Loba, Waka Waka o Las de la Intuición son pilares de su carrera.

