Lady Noriega explicó porque no volvería a trabajar con Mauro Urquijo: “Fue una mala experiencia hacer escenas románticas”

Lady Noriega confesó que no volvería a trabajar con Mauro Urquijo - crédito Caracol Televisión/Captura de pantalla

La actriz y cantante Lady Noriega confesó en medio de una entrevista con Eva Rey que no trabajaría de nuevo con el actor Mauro Urquijo, pues durante una producción en Ecuador tuvo una mala experiencia con una escena romántica.

“Estábamos en una novela juntos en Ecuador y digo que fue muy sufrido, pero no creo que fuera el mismo Mauro, creo que era su pareja, ella era como una vieja de esas toda insegura y toda ridícula que además era la mánager”, dijo la Lady explicando la mujer tenía una actitud posesiva detrás de cámaras.

Lady Noriega confesó que tuvo una mala escena romántica con Mauro Urquijo por culpa de la pareja que ella tenía en el momento - crédito @maurourquijoactor47/Instagram

“Ella nos miraba furiosa mientras estábamos haciendo la escena romántica y terminábamos, y se iba con un pañuelo y le restregaba la cara como si yo tuviese como una infección, la vieja se portó horrible”, añadió la actriz de Montería.

En medio de la entrevista para Denudate con Eva, la actriz aclaró que aunque tiene malos recuerdos, decidió perdonarlo tiempo después.

Con quien repetiría escenas de cama Lady Noriega

La actriz recordada por su participación en Chepe Fortuna y Pasión de Gavilanes, explicó que aunque la pasó mal con Mauro Urquijo, sí hay escenas de cama que sí repetiría o incluso le gustaría hacerlo por primera vez.

“Yo creo que con el elenco de Pasión de Gavilanes yo repetiría esta vida y la otra, porque son unos bacanes todos, con todos me llevé muy bien”, además Noriega explicó que en las escenas sexuales normalmente se ha sentido cómoda, pues aseguran que son “de mentiras”.

Lady Noriega confesó que mantiene una muy buena relación con el elenco de Pasión de Gavilanes - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

“Estas escenas son de mentiras, uno tiene un proyector y se te ve la espalda y parece que estás desnuda, pero no”, por lo que recordó una de las escenas eróticas que más la ha marcado en su trayecto por televisión.

La actriz confesó que en medio de un rodaje tuvo un momento cómico en el que casi salen sus senos en cuadro, “estábamos grabando la escena, y uno en ese tipo de situaciones tiene todo coreografiado, cuando el director que era amigo mío, dejó que la escena siguiera, y cuando yo veo que se me van a ver las chichis y le grito a mi compañero para que me tapara y me cogió las tetas y con autorización y todo”, dijo entre risas.

Lady Noriega sufrió un aborto a pocos días de su luna de miel

En medio de la entrevista con Eva Lady confesó que después de casarse en 2014 con el cirujano estético Rodolfo Chaparro, a solo días después de su luna de miel, noto que estaba embarazad, sin embargo, confesó que por varios episodios y fuertes emociones que vivió en el momento, ella y su esposo no pudieron convertirse en padres.

“Yo quedé en embarazo, pero lo que pasa es que éramos grandecitos, yo me casé de 40 y él de 43 años y cuando regresamos de la luna de miel y de un paseo maravilloso, llegué embarazada, llegué preñada de la luna de miel, pero perdí el bebé”, explicó.

Aunque Lady confiesa que se encontraba en un momento riesgoso para ser madre, también aseguró que la muerte de su mamá la afectó para provocar el aborto. “Mi mamá se me muere a los dos meses de haberme casado con Rodolfo y yo creo que tuvo que afectarme mucho, porque el embarazo no pasó de los dos meses”.

La actriz perdió a su bebé después de la muerte de su madre - crédito @desnudateconeva / Instagram

Además de revelar el doloroso momento, también aseguró que sentía que su bebé era una niña, “yo anhelaba que fuera una niña, entonces siempre he dicho que perdí una bebé y siempre pienso que mi mamá está allá esperándome con esa bebé cuando yo llegue”.

La actriz, recordada por su participación en Pasión de Gavilanes, confesó que después de haber sufrido el aborto hizo varios intentos para quedar embarazada de nuevo, pero no funcionaron, “hicimos in vitros, hicimos de todo y no se dieron las cosas, y en un momento Rodolfo me dijo que paráramos y que fuera lo que Dios quisiera”.