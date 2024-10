La actriz Estefanía Gómez comparó el rodaje de la original ‘Yo soy Betty, la fea’ con la nueva temporada: “Si les contara”

Estefanía Gómez contó detalles de los rodajes de 'Yo soy Betty, la fea' y la nueva historia que se estrenó en 2024 - crédito cortesía Prime video

Estefanía Gómez, quien personifica a Aura María en Betty, la fea, sacó a la luz curiosidades y anécdotas de cuando grabó la nueva serie, al tiempo que la comparó con el rodaje de la historia original de Fernando Gaitán, pues la actriz ibaguereña fue uno de los talentos que trabajó en ambas producciones.

Para la también creadora de contenido fit, de 47 años de edad, resultó maratónico poder concretar su participación en la versión que presentó Prime Video en el 2024, sin embargo, al final consiguió estar con su personaje del ‘cuartel de las feas’, razón por la que pudo hacer parte de las dos experiencias, en 1999 y en la actual. “Si les contara”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fue a través de su cuenta de Instagram —en la que suma más de un millón y medio de seguidores— que la actriz compartió un video que mostraba el fragmento de un pódcast en el que estuvo como invitada y en donde dio a conocer algunas curiosidades tanto de la novela Yo soy Betty, la fea, como de la nueva historia.

Estefanía Gómez desveló detalles de los rodajes de 'Yo soy Betty, la fea' y la nueva historia - crédito @estefigomez11/Instagram

En la entrevista, Gómez desveló uno de los momentos más graciosos de la grabación que ella recuerda: en medio de una grabación, alguien tomó los brackets que se ponía la actriz Ana María Orozco para su personaje de Beatriz Pinzón y los arrojó a la basura. A pesar de este contratiempo, debían seguir grabando y la única solución fue recogerlos y lavarlos para que ella se los pudiera volver a poner.

“Anita no se dio cuenta. 5,3,2 y empezamos a grabar con brackets recién cogidos de la basura y lavados”, contó entre risas sobre la curiosa escena que compartió con la protagonista de la historia.

En la misma charla, Estefanía detalló que grababan 18 horas al día porque lo que rodaban un día se transmitía al siguiente, por lo que se aprendían el libreto sobre la marcha.

Explicó que debido a esas jornadas de trabajo aprendió a quedarse dormida en cualquier lugar. “Ahora que muchos están viendo Betty la fea la historia continúa, déjame contarte algunas curiosidades divertidas”, escribió en la descripción de la publicación.

'Aura María' de Yo soy Betty, la fea

Estefanía Gómez contó que por poco se queda fuera de la nueva temporada de ‘<i>Betty, la fea’</i>

La actriz ibaguereña conocida principalmente por su papel de Aura María Fuentes en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea. Su participación en esta serie la consolidó como una figura reconocida en la televisión colombiana y latinoamericana.

Su personaje, como otros protagonistas de la serie original, es importante; sin embargo, en la primera temporada de la secuela llamada Betty, la fea: la historia continúa, transmitida por la plataforma de streaming Amazon Prime Video, la ibaguereña solo aparece en el capítulo 10.

Aura María, una de las integrantes del grupo de amigas conocido como “el cuartel de las feas”, se caracterizó por su belleza, carisma y actitud alegre. A lo largo de la serie, la secretaria de la recepción de Ecomoda enfrentó diversos desafíos personales y profesionales mientras trabaja en la empresa, donde se desarrollan gran parte de los sucesos de la telenovela.

La ibaguereña reveló que estará en la segunda temporada de ‘Betty, la fea: historia continúa’ - crédito @estefigomez1/Instagram

Su participación jugó un rol fundamental para añadir humor a la trama, pero para la productora de la nueva temporada no fue así. La actriz reveló al programa Lo sé todo, del Canal 1, que sí recibió el llamado para hacer parte de la secuela; sin embargo, confesó que tuvo problemas con su manager en las negociaciones.

“Esto sí es primicia, esto no se lo he contado a nadie, pero fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llega la negociación de Betty, la fea, yo no tenía manager, entonces dije: ‘bueno, voy a buscar una manager que solamente me haga la negociación, pero no que sea mi mánager para otros proyectos’. Encontré a una manager que me parecía muy chévere, siempre la veía con otras actrices y de lejitos me caía bien. La contraté a ella y estuvo de acuerdo con hacer mi negociación”, explicó la ibaguereña al medio, sin revelar nombres.

La ibaguereña, a pesar de recibir una respuesta negativa, decidió perseverar y le dieron la oportunidad de hacer parte de la producción: “Me quede mal, llorando, esa noche no dormí y al otro día dije: ‘Yo soy Aura María y yo no veo la posibilidad de ver Betty la fea sin Aura María’. Me dijeron que podría entrar, pero después del capítulo 10 y que yo estaba desde el primer capítulo, pero tocó cambiar toda la historia y volver a reescribirla (...) Eso no se la había contado a absolutamente a nadie, primera vez que lo cuento, pero me dolió muchísimo, no saben el guayabo que me daba y me dio muy duro ver los primeros capítulos de la serie”.

No obstante, Aura María volverá con más fuerzas en la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa: “Yo me dediqué a simplemente a mirar como soluciono e ir por lo mío (...) no se pierdan Betty, la fea: la historia continúa, es maravilloso lo que viene. Si les ha gustado lo que ha pasado hasta el momento, lo que viene es increíble y con mi personaje van a pasar cosas que no se imaginan”.