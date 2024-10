Mafe Carrascal defendió al Gobierno: “No aplaudimos a Mancuso, sino la posibilidad de que se sepa la verdad”

María Fernanda Carrascal defendió el Gobierno nacional diciendo que al paramilitarismo se le recibía en la Casa de Nariño, de acuerdo con sus palabras - crédito @MafeCarrascal

El acto de devolución de predios a personas desplazadas por la violencia en Montería, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha generado controversia luego de la intervención del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Voces disidentes del espectro político han cuestionado su participación en el evento y el gesto simbólico de intercambiar sombreros con el Presidente, desatando un intenso debate sobre reconciliación y justicia transicional.

Incluso, figuras políticas como los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe cuestionaron al jefe de Estado por dicho encuentro y porque en este Mancuso y Petro intercambiaron sombreros. En ese sentido, la representante a la Cámara del Pacto Histórico salió en defensa del presidente y de su gobierno: “No aplaudimos a Mancuso, sino la posibilidad de que se sepa la verdad”, comentó.

Bajo la premisa de la restitución de tierras a víctimas del conflicto, el presidente Gustavo Petro y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso protagonizaron un polémico reencuentro en Montería, Córdoba. El acto formalizó la entrega de más de 8.000 hectáreas a campesinos desplazados por grupos armados ilegales en esa región.

Mientras algunos vieron en este gesto un símbolo de perdón y reparación, muchos otros lo interpretaron como una inapropiada legitimación de quienes sembraron terror en esas mismas tierras. Un hecho que reavivó el intenso debate.

Por ese motivo, la congresista miembro de la coalición de Gobierno salió a defender al primer mandatario colombiano por medio de su cuenta de X, diciendo que anteriormente el paramilitarismo, según ella, era recibido en la Casa de Nariño y dijo que lo “aplaudían” en el Congreso de la República.

“En pleno esplendor criminal de Mancuso, quienes lo aplaudían estaban sentados en el Congreso de la República. Al paramilitarismo se le recibía en la “Casa de Nari” por la puerta de atrás y de espaldas al país”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

María Fernanda Carrascal dijo que antes eran otros los que le aplaudían a Mancuso - crédito @MafeCarrascal

En ese sentido, continuó diciendo que quienes apoyan el proyecto político del mandatario no aplauden a Mancuso, sino la posibilidad de conocer la verdad sobre la entrega de tierras, la reparación a víctimas y evitar que se repitan esas atrocidades, algo que, de acuerdo con Carrascal, no ocurrió antes debido a su extradición por narcotráfico, quedando en la impunidad sus crímenes.

“Es completamente mezquino venir a cambiar los papeles y querer ocultar la historia. Quienes hoy hacemos parte y/o apoyamos al proyecto político del presidente Petro, no aplaudimos a Mancuso, sino la posibilidad de que se sepa la verdad, de la entrega de tierras, de la reparación a las víctimas, de que no se vuelva a repetir, cosa que no pasó antes porque lo extraditaron a pagar por narcotráfico, quedando en total inmunidad todas sus atrocidades”, argumentó Carrascal en su mensaje.

La publicación de la representante María Fernanda Carrascal llegó como una respuesta a una publicación en la misma red social de la columnista de La Silla Vacía, Olga Lucía González, quien comentó: “Petristas odian a Claudia López/Robledo/Fajardo/otros rivales demócratas con rabia y... aplauden a Mancusos y otros paramilitares próximamente entronizados con furor. Así de mal están los puntos de referencia en política. Resultado del confusionismo introducido por Petro”.

El presidente Gustavo Petro y el exparamilitar Salvatore Mancuso protagonizaron un momento histórico en Montería (Córdoba), en donde se anunció la reactivación de los diálogos con las Autodefensas Unidades de Colombia - Juan Cano/Presidencia

En cuanto a las voces críticas en contra de Gustavo Petro por el evento, se encontró el expresidente Iván Duque, quien cuestionó varias de las acciones, según él, realizadas por el actual Gobierno.

“La beatificación de criminales y dictadores es la consigna del gobierno colombiano. En paralelo, la intimidación a los empresarios, la presión para decapitar a los directores de medios de comunicación, la destrucción de los sectores productivos, la nacionalización de sectores mediante la asfixia financiera y la intervención regulatoria son su camino para la ruptura institucional. Ni el Congreso ni las Cortes pueden prestarse para esta institucionalización del crimen”, opinó Duque por medio de su cuenta de X.

Iván Duque criticó el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Salvatore Mancuso - crédito @IvanDuque