Petro llamó a Ecopetrol a que se haga un ‘exorcismo’ y migre hacia la inteligencia artificial

El presidente Petro dijo a Ecopetrol que debe hacerse un exorcismo para migrar hacia la inteligencia artificial - crédito Presidencia de la República/X

Durante la Feria de Economía para la Vida, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) para que abandone su enfoque en los hidrocarburos y se reinvente hacia la inteligencia artificial y las energías limpias.

En la clausura del evento, el mandatario instó a la empresa estatal a realizar un “exorcismo” para dejar atrás el petróleo y el gas, y centrarse en tecnologías más sostenibles.

“Ricardo (Roa), usted que ha estado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismo, quítele el petróleo de la cabeza y métale la inteligencia artificial, para que sea una empresa más poderosa”, fueron las palabras del jefe de Estado dirigiéndose al presidente de Ecopetrol.

Petro destacó que Colombia debe dejar de depender de los hidrocarburos en un plazo de diez años para evitar un punto de no retorno en la crisis climática. Según el mandatario, es crucial que el país transforme su aparato productivo para adaptarse a un futuro sin carbón, petróleo ni gas. En este sentido, sugirió que Barranquilla podría ser el lugar ideal para iniciar esta transformación, con Ecopetrol como socio en proyectos que integren inteligencia artificial y redes de fibra óptica para generar energías limpias.

Gustavo Petro busca reinvención de Ecopetrol hacia inteligencia artificial y energías limpias en Barranquilla - crédito Margarita Valdivieso/Presidencia de la República

“Esto se puede expandir, porque sólo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica, que aquí es posible, hasta por 65 gigas, o sea, tres veces más que lo que genera toda Colombia en este momento aquí en el Caribe”, agregó el jefe de Estado.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, recibió instrucciones directas de Petro para comenzar a reducir la dependencia de la empresa en el petróleo y explorar energías alternativas. Petro enfatizó que la empresa debe convertirse en una entidad más poderosa mediante la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, y la integración de energías limpias a través de redes eléctricas.

“En estos tres pilares no debe haber consumo ni de carbón, ni de petróleo ni de gas. Porque el problema en Colombia no es como se ofrece gas de acuerdo a la demanda, doctor Roa, no es, sino cómo disminuye la demanda del gas en Colombia. Esa es la política central”

El Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, recibió directrices de Petro para reducir la dependencia del petróleo - crédito Colprensa

“Es una oportunidad de industrialización para nosotros, y para los de afuera, que no estamos contemplando, porque nos hemos vuelto adictos a la gasolina, al carbón, al petróleo y al gas. Y no miramos la realidad que está ocurriendo en el mundo, en donde el Caribe puede tener la punta de vanguardia”, agregó el presidente Petro.

Durante su discurso, Petro también criticó el reciente descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas por parte de Ecopetrol y la brasileña Petrobras, afirmando que estos hallazgos no son motivo de celebración, sino de preocupación para la humanidad. Además, reiteró que la política central del gobierno es reducir la demanda de gas en Colombia a cero, y que el país debe dejar de vivir de los combustibles fósiles.

“Tenemos que dejar de vivir del carbón, del petróleo y del gas. ¿En cuánto tiempo? En menos de 10 años. Porque después de 10 años ya para qué, si la humanidad no ha cortado sus vínculos y pone en desplome el consumo mundial del carbón, del petróleo y del gas entramos en el punto de no retorno. (...) Por ahí dicen que los vehículos a gasolina se dejan de producir en poco tiempo”

Petro criticó gestión del proyecto del Metro de Bogotá, destacando falta de enfoque en infraestructura férrea - crédito Colprensa

El presidente aprovechó la ocasión para criticar el proyecto del Metro de Bogotá, señalando que la infraestructura férrea debería ser priorizada sobre proyectos que considera ineficaces. Petro expresó su descontento con la gestión del metro subterráneo en la capital, calificándola de “chambonada” y lamentando la desviación de fondos destinados a estudios previos.

“No quiero que quede como el metro subterráneo de Bogotá, que le metimos la plata del estudio, le entregamos el estudio y después unos politiqueros sectarios se lo quitaron para hacer una chambonada, que es lo que están haciendo en la ciudad”

El discurso de Petro en Barranquilla resaltó su compromiso con una Colombia libre de hidrocarburos y su visión de un futuro donde la inteligencia artificial y las energías limpias jueguen un papel central en el desarrollo económico del país.