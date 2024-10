Ladrones que hacen escalera humana para robar en TransMilenio tienen un escondite: “Tengan mucho cuidado”

Conductor de TransMilenio alertó por presuntos ladrones que se esconden para hurtar a personas que están en los buses, en medio de un trancón - crédito @gabrielppalacio/TikTok

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un problema vigente que aqueja a los ciudadanos que no se sienten protegidos en ninguna parte de la capital y mucho menos en el sistema de transporte público TransMilenio, donde diariamente las personas pierden sus objetos personales a manos de los delincuentes. Tan solo en 2023 se registraron más de 9.500 casos de robo en el sistema integrado de transporte, que involucra estaciones, buses de TransMilenio y buses del Sitp.

La crítica situación no es diferente en 2024. Pues, en el primer semestre del año ya se habían registrado más de 1.000 casos. “Este año han sucedido 1.170 hurtos a personas, una cifra ligeramente inferior al año, no obstante, esta reducción aún no es lo suficientemente significativa, pues urgen esfuerzos para avanzar en la seguridad que tanto reclaman los usuarios del sistema”, informó el concejal Óscar Vahos.

Ladrones utilizan la modalidad de robo de escalera humana para robar a los usuarios de TransMilenio - crédito @transmilenio/Instagram y @gabrielppalacio/TikTok

La escalera humana: “No den papaya”

Una de las modalidades de robo más comunes que se presentan en el sistema es la escalera humana, que consiste en que un delincuente se sube en los hombros de otro para alcanzar la ventana de un bus y, desde afuera, rapar las pertenencias de los usuarios que van en vehículo. La mayoría de las veces logran robar los celulares de las personas que, desprevenidas, van haciendo uso de sus teléfonos justo al lado de las ventanas abiertas.

A pesar de que la ciudadanía ya conoce este tipo de estrategia de los ladrones, hay nueva información que sirve para prevenir y evitar ser víctima de estas personas. El conductor de TransMilenio Gabriel Palacio compartió en sus redes sociales el escondite que ahora están utilizando los delincuentes para evitar ser vistos por los usuarios y ejecutar de manera más sencilla sus robos.

Los ladrones arman una escalera humana para hurtar las pertenencias de los usuarios de TransMilenio - crédito @gabrielppalacio/TikTok

“Tengan mucho cuidado”, alertó el trabajador, que mostró un video en el que se evidencia a dos personas sentadas en la calle, ocultas entre polisombras, esperando a identificar a sus víctimas para salir de allí, armar la escalera humana y cumplir su cometido. De acuerdo con el conductor, los ladrones que descubrió operan en la avenida Caracas.

“Estas personas aprovechan el trancón en hora pico por acá por toda la Caracas, por los lados de Chapinero, Flores, Calle 45, Calle 63. Aprovechan el trancón de los buses troncales para hacer la escalera humana y quitarle las pertenencias a las personas por las ventanas”, detalló el funcionario en su cuenta de TikTok.

El conductor instó a los viajeros a cuidar sus pertenencias y a estar pendientes de quienes puedan estar en la calle, esperando el menor descuido para robar. “No den papaya. No más ven a una persona que está hablando por celular y la ventana esté abierta, hacen la escalera humana, se salen rápido y se les llevan el celular”, precisó. Añadió: “Cuiden sus objetos personales, mi gente”.

Los ventaneros

Los delincuentes están robando a las personas que se mueven por Chapinero, Flores, Calle 45 y Calle 63 - crédito Camila Díaz/Colprensa

Esta situación también se estaría presentando entre la avenida Ciudad de Cali y la calle 40 Sur, cerca del portal de las Américas, donde, según informó Blu Radio, opera una organización criminal conocida como Los Ventaneros. Al parecer, el grupo delincuencial se dedica a robar con la misma modalidad de escalera humana entre las 6:00 p. m. u las 10:00 p. m.

Una de las zonas más afectadas es la del centro comercial Milenio Plaza, ubicado, justamente, en la avenida Ciudad de Cali. “Esperan a que el semáforo se ponga en rojo cerca del centro comercial Milenio. Cuando identifican a una víctima, hacen la escalera humana, abren la ventana y le rapan su teléfono. Después, se van como si nada hubiera pasado”, contó al medio un habitante testigo de hurtos de este tipo en el sector.

Las estaciones de TransMilenio más inseguras

De acuerdo con el cabildante bogotano Óscar Vahos, en 2024 se han identificado más robos en cinco estaciones de TransMilenio específicas, en las que la ciudadanía debe tener mayor cuidado y estar alerta:

Avenida Jiménez Caracas y Calle 13 con 99

Ricaurte Carrera 30 y Calle 13 con 81

Calle 100 con 34

Calle 45 y Marly con 28

Banderas con 27