Mónica Rodríguez reveló que sufrió violencia por parte de su expareja durante cuatro años: “Un infierno”

La presentadora Mónica Rodríguez, reconocida por su trabajo en Mujeres al Límite, Día a Día, CM& y Noticias Uno, reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar, ejercida por el padre de sus hijos Santiago y Daniel. Su vida con ese hombre se convirtió en un “infierno”; fueron cuatro años de convivencia llenos de maltrato y, además, de problemas económicos graves que tuvieron que enfrentar cuando quedó embarazada de su primer hijo, a los 22 años.

Contrario a lo que pensó, su expareja no huyó de la responsabilidad de ser padre y le dijo que se fueran a vivir juntos. “Este señor, yo sufrí violencia intrafamiliar con él. Entonces las circunstancias eran complicadas, económicamente muy malas, entonces era todo: la violencia, la carencia económica (…) Él dijo: ‘Vivamos juntos’, pero nunca pensé en casarme”, contó la presentadora en el pódcast Entre Valientes de Tropicana.

La presentadora aseguró que decidió convivir con el padre de sus hijos porque quería contar con un hogar para ellos, en el que pudieran crecer acompañados de sus padres. No obstante, sus papás no estuvieron de acuerdo con la relación que tuvo con ese hombre. “En mi casa me dijeron: ‘No nos gustó ese muchacho’. Y los papás son brujos, mejor dicho, tienen desarrollado el sexto sentido”, expresó.

Y no se equivocaron: “Fueron cuatro años que realmente fueron un infierno”, confirmó. Pues, durante ese tiempo, sufrió violencia física y emocional por parte de su expareja, hasta que, finalmente, decidió salir de ese ciclo de agresiones. Pero, si le preguntan cómo lo logró, no sabe qué responder: “No tengo ni idea”.

Esta experiencia le sirvió para no juzgar a las mujeres que están en esa misma situación, porque conoce, de primera mano, lo complicado que es salir. Además, aclaró que las personas que son víctimas de este tipo de violencia no suelen aguantar las agresiones porque les guste o porque sean masoquistas, como se suele pensar. “No es eso, es miedo. Hay muchas cosas por las cuales uno no puede sacar de ahí la cabeza y es difícil”, afirmó.

En su caso, sus motivos de permanencia estuvieron alejados del amor; se trató, justamente, del miedo. Tenía miedo de que tuviera que regresar con sus padres, admitiendo que se había equivocado y que ellos tuvieron la razón cuando le dijeron que ese hombre no le convenía. Tampoco quería contar que estaba siendo violentada, porque nadie conocía la situación por la que estaba pasando: “Yo todo me lo tragué”.

A los 26 años enfrentó sus temores y decidió alejarse del hombre que la maltrataba: “Recuerdo que fue un episodio donde amenazó, más o menos, con acabar con todo, como siempre lo hacía, y yo dije: no más. Pero era más el miedo a quedarme sola con mis hijos y no poder”, expresó.

Al dar por terminada la relación, la presentadora se quedó en la casa donde convivió con él durante esos cuatro largos años, porque era propiedad de su papá. Entonces, quien se tuvo que ir fue el señalado agresor. “Tocó llamar policía y todo para sacarlo de allá”, reveló.

Después de eso, tuvo que criar a sus dos hijos completamente sola, trabajando de lunes a lunes, y perdiéndose, por eso, muchos espacios que pudo haber compartido con sus niños. La adolescencia, además, resultó ser todo un reto, por la ausencia de su padre, que los abandonó.

Lo que vivió le dejó muy claro que nadie debe permanecer en una relación donde hay violencia. “Las relaciones hay que lucharlas. Pero lucharlas cuando hay respeto, cuando hay amor, cuando hay admiración, pero cuando no hay nada de eso, uno no tiene por qué aguantarse. Lo que pasa es que uno en ese momento no lo entiende, no lo ve, uno es muy chiquito, no sé”, reflexionó.