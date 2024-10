Yeison Jiménez presumió desde Dubái tenis Gucci que valdrían una millonada: “Me los merezco todos”

El cantante colombiano compartió con orgullo su adquisición realizada en Dubái mediante un video en Instagram. Sus seguidores celebraron su logro y estilo - crédito chismealetoso / Instagram

El cantante de música popular Yeison Jiménez compartió un video en el que muestra con orgullo un par de tenis de la prestigiosa marca Gucci que adquirió durante su reciente visita a Dubái. La publicación, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, revela que el exclusivo calzado tienen un valor cercano a los cinco millones de pesos colombianos.

El mensaje que acompañó la imagen, “Me los merezco todos”, refleja la satisfacción personal del artista por haber alcanzado un estatus que le permite disfrutar de estos lujos. Jiménez, conocido por éxitos como Tu amante, Perro enamorado y Maldita traga, ha construido una sólida carrera en el género de la música popular, lo que le ha permitido disfrutar de un estilo de vida lleno de comodidades.

Las zapatillas, modelo Gucci Re Web, pueden conseguirse desde los € 950 euros, según la página oficial de la firma italiana, valor que al cambio actual equivale a casi $4′500.000. Durante su estadía en Dubái, una ciudad famosa por sus tiendas exclusivas y su ambiente de opulencia, Jiménez decidió compartir con sus seguidores uno de los caprichos que se permitió.

Yeison Jiménez mostró que estuvo cenando en el emblemático Burj Khalifa en Dubái - crédito yeison_jimenez / Instagram

Esta no es la primera vez que el cantante muestra detalles de sus adquisiciones o momentos especiales de su vida en redes sociales, generando siempre una gran cantidad de interacciones. De igual manera, el artista oriundo de Manzanares, Caldas, aprovechó su paso por la ciudad ubicada en los Emiratos Árabes Unidos para disfrutar una cena en el piso 122 del emblemático Burj Khalifa, conocido por ser el rascacielos más alto y caro en el mundo.

Los comentarios y reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos destacaron que el cantante se ha ganado cada uno de los lujos que puede permitirse, fruto del trabajo duro que ha demostrado a lo largo de los años. La conexión cercana que mantiene con su público es evidente, ya que sus seguidores siguen de cerca tanto su carrera artística como su vida personal.

Yeison Jiménez continúa disfrutando de su éxito y de los frutos de su esfuerzo, manteniendo una relación estrecha con su audiencia. La publicación de sus tenis Gucci es solo un ejemplo más de cómo el artista comparte su vida con sus seguidores, quienes no dudan en elogiarlo por su éxito y buen gusto.

Yeison Jiménez revela situación fiscal: “Me sentía como un delincuente”

Yeison Jiménez paga casi 500 millones de pesos en impuestos al año debido a las múltiples empresas que maneja - crédito yeison_jimenez / Instagram

En contraste, recientemente, Yeison Jiménez reveló detalles sobre su situación fiscal y los desafíos que ha enfrentado con la Dian. El cantante colombiano compartió que paga casi 500 millones de pesos anualmente en impuestos, una cifra que refleja la complejidad de su situación financiera debido a la cantidad de empresas que maneja. Jiménez explicó que esta cantidad corresponde a dos declaraciones de renta, y no a todas sus empresas.

Durante una conversación en su pódcast con Natalia Segura, conocida como La Segura, el artista abordó la importancia de ser responsable con el pago de impuestos. Ambos coincidieron en que han tenido “dolores de cabeza” con la Dian. Jiménez confesó que en un momento sintió una gran presión por parte de la entidad tributaria, lo que lo llevó a tomar decisiones firmes para organizar sus finanzas. “Cogí un equipo gigante y organicé todo. Dije: ‘Paguen lo que toque pagar. No quiero más esta persecución’. Me sentía como un delincuente y, gracias a Dios, hoy puedo decir con orgullo que nunca he pagado una multa, pero sí tuvimos meses de mucho estrés”, explicó el cantante.

El empresario agregó: “No me duele pagar un impuesto porque quisiera que mi país cambiara. No estoy diciendo que me alegra... Duele consignar a una cuenta en un banco cuando el dinero no llega a los niños más pobres del país. Pero uno, como ciudadano responsable, tiene que cumplir. De ahí en adelante, no podemos hacer más; las élites son las que mandan a hacer lo que se les da la gana”.