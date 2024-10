Moisés Ninco Daza se refirió a su salida de la embajada de Colombia en México: “Es producto de la adultocracia”

Moisés Ninco Daza, saliente embajador de Colombia en México - crédito Infobae

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, firmó un decreto el 13 de septiembre de 2024 que confirma la salida de Álvaro Moisés de su cargo como embajador de Colombia en México.

“Retirar del servicio al señor Álvaro Moisés Ninco Daza, identificado con cédula de ciudadanía (...) en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25 de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto”, se lee en el Decreto 1159 del 13 de septiembre de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La decisión del canciller fue motivada por la decisión del Consejo de Estado, que consideró que su nombramiento estuvo rodeado de irregularidades.

Moisés Ninco Daza se refirió a su destitución, resaltando el concepto de “adultocracia” y el supuesto impacto en la juventud colombiana.

Moisés Ninco Daza se refirió a su destitución, resaltando el concepto de “adultocracia” - crédito MoisesAlvaro_/X

En rueda de prensa, Ninco Daza resaltó que a pesar de los inconvenientes, su gestión dejó una relación bilateral más solida entre Colombia y México, y enfatizó en la línea política de Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro.

“Sobre mi salida puedo decir que dejamos unos muy buenos resultados, le dejamos al país una relación bilateral que históricamente ha sido amistosa, pero que ahora es mucho más profunda en la coincidencia política de los gobiernos del presidente Petro y el presidente López Obrador. Con el gobierno de la presidente Sheinbaum no será la excepción, vamos a seguir avanzando en la profundización de esa relación”, indicó Moisés Ninco Daza.

El ahora exembajador se refirió a la pregunta sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro de que su salida fue por “joven”. Ninco Daza resaltó que existe una incomodidad que sugiere la ruptura con un Estado construido históricamente sobre la adultez.

“Es producto precisamente de la incomodidad que produce en un Estado, digamos históricamente construido a partir de la adultez, hay que decir esta palabra en los medios de comunicación, la adultocracia”, indicó Ninco Daza.

Y agregó: “Quienes emergemos de la lucha social, de la lucha juvenil, de la lucha popular, somos personas que contamos con la experiencia y la calificación tan importante como para cambiar por primera vez en la historia contemporánea de Colombia un gobierno y dirección progresista y para profundizar una relación bilateral como la que existe entre Colombia y México en el nivel en que la dejamos”.

Al hablar de la demanda de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien alega una falta de formación académica y experiencia. Daza defendió su trayectoria al indicar que las acusaciones son infundidas y reflejan una clara oposición al cambio.

La decisión del Consejo de Estado respaldó los argumentos sobre falta de experiencia y calificación para que el embajador ocupara el puesto - crédito montaje Infobae

“Tendrá que poner otra demanda con ese mismo argumento porque no ganó, a mí me falla en contra del proceso, pero no en contra de mi experiencia ni de mi perfil, así que creo que ese argumento lo perdió”, indicó el exembajador.

Defensa de Gustavo Petro

Luego de conocerse la firma del decreto que confirma la salida de Moisés Ninco Daza de la embajada de Colombia en México, el presidente Gustavo Petro desde la Universidad Nacional Autónoma de México , defendió su nombramiento.

“Lo nombré como embajador porque era un reconocimiento a la lucha juvenil”, indicó el presidente Petro. Posteriormente resaltó lo siguiente: “Y por ser joven lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada”.

El presidente Gustavo Petro cuestionó desde México la destitución de su embajador en este país, Moisés Ninco - crédito Presidencia

El jefe de Estado se refirió a su destitución cuando era alcalde de Bogotá. De acuerdo con el mandatario, se trató de una decisión de la Procuraduría General de la Nación, resaltando que esa potestad que tiene el ente de control ha causado “una gran discusión en Colombia”.

Gustavo Petro indicó que la salida de Moisés Ninco Daza corresponde a “la forma de actuar de las extremas derechas, negar la diferencia, eliminar la diferencia, incluso, eliminándola violentamente. No quiere embajadores jóvenes. Quieren aristócratas”.