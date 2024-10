EPS estaría entregando medicamentos a personas muertas: “Esta es la tapa”

Denis Silva se refirió a las irregularidades que se habrían encontrado en la auditoria a Capital Salud - crédito @Pacientesco/X

En la tarde del lunes 30 de septiembre de 2024, se conoció que, presuntamente, la EPS Capital Salud habría entregado medicamentos a personas fallecidas. Así lo dio a conocer el vocero de Pacientes Colombia, Denis Honorio Silva, que a través de una publicación en X se refirió a las posibles irregularidades que habrían encontrado en la auditoría a la EPS.

“En la auditoria que le están haciendo a Capital Salud, presuntamente, encontraron que están entregando medicamentos a los muertos. Esta es la tapa. Definitivamente, hay que rechazar esto y estos criminales deberían estar presos, si son funcionarios de salud, no podrían seguir ejerciendo”, aseguró Silva.

En ese sentido, Silva cuestionó el nivel de cinismo de algunas personas que han desfalcado al sistema de salud del país, por lo que recordó que en muchos casos no hay medicamentos para la entrega a pacientes: “Esto es un atentado, no hay medicamentos para los vivos, ¿y para los muertos sí?, ¿hasta dónde llega el cinismo de algunas personas para defraudar el sistema de salud?”.

Otro de los temas a los que se refirió Silva en el metraje fue a la circular de la Superintendencia de Salud en la que solicita a las IPS acondicionar baños mixtos para personas trans.

“También tenemos que rechazar que el señor superintendente esté pregonando que para algunas poblaciones hay que generarles baños especiales, señor superintendente nosotros aplaudimos y respetamos que usted quiera favorecer algunas poblaciones y que quiera ser respetuoso de la sentencia de la Corte Constitucional, pero también lo invitamos a que sea respetuoso de la Sentencia T760, en épocas de crisis usted quiere generar privilegios para unos, pero por qué no habla de las mujeres que viven con cáncer, de los niños y niñas que son trasplantados que tienen leucemia, que viven con enfermedades huérfanas y raras y hoy no están recibiendo servicios de salud”.

Desde la cuenta de Pacientes Colombia se alertó sobre la presunta entrega de medicamentos a personas muertas - crédito @Pacientesco

Al respecto, el vocero de Pacientes Colombia aseguró que al despacho del superintendente llegan PQR que están escondiendo, por lo que calificó como vergonzoso lo que sucede, “no solamente porque algunas EPS se roban los dineros y ahora el Gobierno malgastando y haciendo ferias con los recursos del sistema de salud”.

Por último, Denis Silva aseguró que “la salud es un derecho fundamental, no un favor”.

Baños mixtos para personas trans

El pasado 20 de septiembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia emitió un documento con instrucciones detalladas de inspección, vigilancia y control para asegurar el derecho a la salud de las personas trans en el país. La Circular Externa 2024150000000011-5 estableció los lineamientos específicos que deben seguir diversas entidades del sistema de salud para garantizar una atención sin discriminación y con enfoque diferencial.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, emitió una circular en la que dicta las directrices para asegurar el derecho a la salud de las personas trans en Colombia - crédito Supersalud

La Superintendencia de Salud basó sus disposiciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, en los que se estipula que todas las personas tienen derecho a “un nivel de vida adecuado que les asegure la salud y el bienestar”, en palabras de la ONU.

Adicionalmente, el documento citó la necesidad de “adoptar disposiciones de derecho interno de carácter legislativo o de cualquier otro que sean necesarias para garantizar tales derechos y libertades”, como se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1972, ratificada por Colombia.

Por lo tanto, para asegurar una atención médica inclusiva y respetuosa, la circular dejó claros varios principios rectores como la accesibilidad, aceptabilidad y no discriminación, dado que la Superintendencia Nacional de Salud enfatizó que “los servicios de salud deben ser proporcionados en un entorno que respete la identidad y/o expresión de género de las personas trans”, además, se instó a que “las entidades de salud aseguren que no existan barreras en el acceso a los servicios y garantizan un trato basado en los principios de igualdad y no discriminación”.

Al respecto, en el apartado D de la circular: Instrucciones a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, privadas y mixtas, en el numeral 6 se lee “Propender por adecuar baños con género neutro para las personas que no se reconocen en función de un género en particular”.