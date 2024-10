Bancolombia, Nequi y Daviplata presentan fallas, justo en el día del pago en Colombia

Las transferencias siguen caídas en las diferentes plataformas - crédito Freepik

El día del pago es uno de los más esperados en el mes, más que cualquier tipo de celebración, y es que los colombianos planean qué hacer con su dinero bien sea que su pago sea mensual o quincenal, pero ya es costumbre que las aplicaciones bancarias y billeteras digitales se caigan en medio de la jornada, lo que es fuertemente rechazado por los usuarios.

Como es usual, los nombres de las plataformas se convirtieron en tendencia a través de las redes sociales, como es el caso de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Allí, los internautas exponen sus historias del día y piden apoyo por parte de las entidades.

Ante la cantidad de quejas registradas durante la tarde y la noche del lunes 30 de septiembre de 2024, las entidades respondieron que se encuentran verificando la situación y piden a los ciudadanos tener un poco de paciencia ante la intermitencia en los servicios.

Y es que el problema ha salpicado a Bancolombia, Nequi y Daviplata, tres de los servicios bancarios más utilizados en todo el territorio nacional y que se han convertido en la compañía diaria para los ciudadanos, por lo que muchos han dejado de utilizar efectivo, puesto que confían en la promesa de manejar su dinero a través de las plataformas.

Nequi respondió a sus usuarios

Por medio de las cuentas oficiales de Nequi, en las redes sociales, los ciudadanos empezaron a pedir una pronta respuesta e intervención a los canales digitales, con el fin de que la plataforma fuera arreglada. Sin embargo, el problema persistió durante varias horas, de acuerdo con el reporte de los usuarios.

Ante la cantidad de inquietudes por parte de los ciudadanos, la app respondió con el siguiente mensaje: “Trabajamos para estar al 100% lo más pronto posible. Porfa pendiente al estado de nuestros servicios”.

Bancolombia también se pronunció

Ante las críticas, por medio de la cuenta oficial de Bancolombia, los usuarios que preguntaron recibieron la siguiente respuesta: “En este momento es posible que no puedas realizar transferencias a Nequi, porfa inténtalo más tarde, estamos trabajando para solucionar lo más pronto posible”.

Pasadas las 7:00 p. m., las denuncias no cesan y los ciudadanos aprovechan para compartir sus experiencias personales, teniendo en cuenta que muchos de ellos realizan los pagos de sus comidas, mercados, medicamentos o cualquier tipo de pedido mediante esta modalidad de pago por transferencia o qr, que son algunas de las opciones que están caídas.

“Que viva la tienda de barrio tradicional, hoy por culpa de Nequi que vive caído, me fiaron, pensé que esa acción estaba extinta”, dijo uno de los ciudadanos, que aprovechó para agradecer a su tendero por la confianza.

Sin embargo, no a todos los ciudadanos les pasó esto, por lo que aprovecharon para pedirle ayuda a las plataformas, asegurando lo siguiente: “No me aparecen movimientos y me acaban de enviar un dinero y tampoco llega auxilio”, dijo otro de los usuarios.

Otros de los internautas calificaron como un “Lindo fin de mes” el hecho de la caída, teniendo en cuenta que es una situación que ya se volvió común, lo que podría ser por la gran cantidad de usuarios que ingresan en estas fechas para hacer movimientos.

Pasadas las 8:00 p. m., los usuarios de Nequi continuaron quejándose por no poder mover su dinero, debido a que este es el día en el que deben cancelar sus deudas o hacer sus compras del mes. Por esta razón, la app respondió con el siguiente mensaje: “Trabajamos para estar al 100% lo más pronto posible. Un abrazo”.