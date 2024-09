Comandante de la Fuerza Aérea aclaró si el accidente del helicóptero en Vichada fue resultado de un atentado terrorista: “No había amenaza inmediata”

En redes sociales circularon imágenes de los momentos posteriores al accidente aéreo en el que fallecieron ocho militares - crédito red social X

Persiste la conmoción en el país tras el accidente de un helicóptero Huey II de la Fuerza Aérea ocurrido en el departamento del Vichada, que dejó ocho militares fallecidos.

Mientras se avanzan las investigaciones del caso, se conocieron las primeras informaciones frente a lo sucedido con la aeronave que se accidentó en la madrugada del domingo 29 de septiembre en el sur del país.

En una rueda de prensa, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Luis Carlos Córdoba, aseguró que las malas condiciones del clima en la zona habría sido la causante de la caída del helicóptero, y descartó que fuera por fallas mecánicas o por un posible atentado terrorista por grupos armados.

“No tenemos reporte de amenazas que hubiesen afectado la operación de la aeronave, por lo que la principal teoría estaría ligada a las difíciles condiciones climáticas”, explicó el alto oficial en declaraciones a los medios de comunicación.

Comandante de la Fuerza Aérea Revela Detalles De La Caída De Helicóptero En Vichada que dejó ocho militares fallecidos

También, el comandante de la Fuerza Aérea se refirió al motivo por el que no se tuvo en cuenta una aeronave de refuerzo para dicha misión. “En todo momento, el análisis operacional que se realiza para este tipo de misiones se contempla eso. En algunos casos como posibles confrontaciones, si se requiere se acompaña con helicóptero escolta. Pero en este caso, no se tenía previsto porque no había amenaza inmediata, y se tenía la necesidad de atender al señor indígena en esa zona”, comentó.

Igualmente, el general Córdoba aseguró que el helicóptero que cayó en el departamento de Vichada cumplía con los requisitos para cumplir las misiones de las fuerzas militares. “Este helicóptero no sale a vuelo, sin que estén preparadas completamente para cumplir la Misión. Todas las aeronaves tienen su mantenimiento, y si algún elemento no cumple con este requerimiento de alistamiento para cumplir la misión, no se opera”, añadió.

Comandante de la Fuerza Aérea Revela Detalles De La Caída De Helicóptero En Vichada

Agregó que “esta es una de las misiones más complicadas porque involucraba un equipo interdisciplinario en la parte médica, si no también en la parte de rescate, como el caso que enfrentamos con los niños del Guaviare”, y advirtió que el piloto de la aeronave cumplió con los protocolos de emergencia.

“Una vez un piloto declara una emergencia, de inmediato eso genera unos protocolos dependiendo de la condición donde esté, en el sitio donde esté, para poder entrar a apoyar (...) todas las tripulaciones se entrenan una y otra vez con los simuladores, y ellos se preparan para asumir cualquier tipo de emergencia que en algún momento se puedan presentar para poder afrontar este tipo de situaciones y poder liberarla de la mejor manera”, manifestó el general Córdoba.

La Fuerza Aérea Colombiana expresó su solidaridad con las familias de los ocho tripulantes muertos, destacando su dedicación y servicio a la patria durante una misión humanitaria

De igual manera, el comandante de la Fuerza Aérea notificó que este es el primer accidente aéreo que presenta la institución desde el 2023. “Llevábamos más de un año sin ningún tipo de incidentes, no habíamos tenido ninguna circunstancia que lamentar”.

Finalmente, el comandante de la Fuerza Aérea reiteró que se continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar nuevas causas de este lamentable hecho. “Verificaremos el nivel de las circunstancias en que se dieron para poder darlas a conocer más adelante”, puntualizó.

Según el reporte preliminar, la aeronave había sido reportada como desaparecida a las 9 de la mañana del pasado domingo 29 de septiembre. No obstante, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, confirmó el accidente del helicóptero en la vereda Garabato, zona rural de Cumaribo, Vichada.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 a. m., mientras la aeronave se encontraba en una misión humanitaria en la región. Por su parte, el Gobernador de Vichada, Alex Benito, también confirmó que este hecho “fue producto del mal tiempo, ya que acá en el Vichada ha estado lloviendo últimamente”.

Dos oficiales y seis suboficiales fueron las víctimas mortales del helicóptero de la FAC accidentado en Vichada

Entre los militares que fallecieron en el accidente se encuentran:

Capitán Perilla Pinto Julián

Subteniente Durán Villareal Edgar

Técnico Segundo Caro Rincón Jhonattan

Técnico Tercero Duarte Barbosa Liceth

Técnico Cuarto Rojas Núñez Karel

Técnico Cuarto Montoya Ospina Luis

Técnico Cuarto Gutiérrez Bolívar Ana María

Técnico Cuarto González Ramírez María