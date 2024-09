Ilenia y Vicky arremetieron contra Paola Rey tras su paso al ‘Top 10′ en ‘Masterchef Celebrity’: “Ya no le creo nada”

Vicky Berrio e Ilenia Antonini revelaron su inconformismo con Paola Turbay en 'Masterchef Celebrity' - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Vicky Berrio e Ilenia Antonini se despacharon contra Paola Rey luego de que la actriz asegurara su paso al Top 10 de la competencia culinaria, pues ya no creen en su palabra, además de que se cansaron del aparente favoritismo de los jueces.

La más joven del reality fue la primera en expresar su inconformismo por el éxito arrollador que está teniendo la actriz santandereana a la que la comediante paisa le perdió credibilidad después de haber manifestado haber tenido un pánico y aun así, ganó la prueba con elogios, e incluso ‘cachete’ por parte de Jorge Rausch: “Dijo que estaba nerviosa, pero era pura actuación. Ya no le creo nada”.

El avance que tuvo la actriz que coprotagonizó la serie de médicos Sala de urgencias dejó un sabor amargo en algunas de sus compañeras de cocina, pues les resultó sospechoso el hecho de que Paola se llevara todas las felicitaciones de los chefs justo después de haber expresado sentirse presionada y angustiada. “Me duele el estómago. Hoy en especial estoy muy nerviosa, tengo mucho susto, pero pues con ganas de dar lo mejor de mí y dejarla toda como siempre en la prueba”, comentó al tiempo que presionaba su abdomen con las manos y alertar a la producción al informar que le faltaba aire.

Mientras que, Caterine Ibargüen no ocultó sus caras de incredulidad, Ilenia rompió el silencio y dejó saber que se sentía inconforme con el paso de la actriz nacida en San Gil, Santander, y los halagos de los jurados que por decisión unánime la subieron al balcón.

“¡Ay! Por qué no pasan a Paola al lado de los chefs, que ayude a juzgar, o sea, es que competir con ella es imposible, no hay quien le gane”, comentó Ilenia exaltada.

Entre tanto, Vicky fue más allá e incluso se burló de la dedicatoria que hizo la actriz de su triunfo a sus dos hijos: Oliver y Leo. “Primero dijo que estaba que se moría y se quejaba. Yo dije: ¿Será que Paola está actuando? Porque eso se agarraba aquí y allá. Ella estaba actuando que estaba nerviosa. Además de que, Paola solo le cocina a los hijos, o sea allá en su casa no le preparara nada ni al marido ni a la mamá, ni a nadie más, solo a los hijos”, compartió la comediante paisa mientras que imitaba a la actriz.

Paola Rey entró al ‘Top 10′ de ‘Masterchef Celebrity’ con ‘cachete’ incluido

El paso de la esposa del también actor Juan Carlos Vargas no cayó muy bien entre todas sus rivales de la competencia gastronómica, pues, Ilenia, Vicky y Caterine no ocultaron su inconformismo, ya que, la actriz arrasó con las felicitaciones de los jueces, pese a que manifestó sentirse descompasada por los nervios.

Al pasar al atril para presentar su preparación y que los jurados probaran su plato, cautivó el paladar de los tres chefs, en especial el de Jorge Rausch. Rey nombró su receta Sueño familiar y este consistía en unos creppes rellenos de una crema blanca bañados en chocolate blanco con almendras, dulce con frutos del bosque y un crocante de masa filo y cacao.

La primera en valorar su creación fue la mexicana Adria, quien una vez comió un bocado le aseguró que la había “sacado del estadio”, ya que tenía texturas, contrastes y una salsa perfecta. Por parte de Jorge Raush, el chef afirmó que estaba increíble y muy delicioso y procedió a darle un cachete. Finalmente, Nicolás de Zubiría le confesó que su preparación era algo nuevo para él y que estaba fenomenal e inmediatamente la envía al balcón.

Al escuchar los buenos comentarios, Paola Rey quiso dedicar esta preparación a su familia, ya que consideraba que eran su principal motivación para dar lo mejor de ella dentro de MasterChef Celebrity. “Este plato se lo quiero dedicar a mi familia porque nunca me imaginé estar aquí en este punto de la competencia, y ellos han sido un apoyo muy importante para mí”, aseguró.

Asimismo, Paola expresó que estaba muy feliz y que sentir mucha emoción ya que veía que su esfuerzo estaba dando frutos positivos dentro de la competencia y que el apoyo de sus hijos estaba viéndose compensado: “No puede ser, o sea, estoy muy feliz. De verdad tengo que decir que me emociona mucho, porque me he esforzado mucho”.