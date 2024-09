Carlos Vargas narró cómo pudo haber sido una de las víctimas de Luis Alfredo Garavito: “Me estaba enredando con un loro”

El presentador de televisión narró cómo Luis Alfredo Garavito, conocido como "La Bestia", intentó engañarlo con una falsa promesa durante su infancia en Cartago - crédito @carlitosvargasm/Instagram

En un emotivo y escalofriante relato, el presentador Carlos Vargas compartió durante la última emisión del programa La Red, transmitido por el Canal Caracol, cómo estuvo a punto de convertirse en una víctima del infame violador y asesino de niños, Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia.

Vargas reveló este angustiante episodio de su infancia al responder a la pregunta, “¿Cuál ha sido el mayor susto de su vida?”, a lo que comenzó por aclarar que “Yo nunca había contado esto”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En ese momento, Carlos Vargas rememoró los tiempos en que, siendo niño de 10 años, vivía en Cartago, Valle del Cauca: “Cuando era niño, yo tendría por ahí 10 años, nos vamos a vivir a Cartago, en esa época en el Valle del Cauca, todos los colegios eran calendario B y yo venía de Bogotá, entonces empezamos a hacer como un nivel entre esos meses que quedaban para poder estar nivelado y nos metieron a una escuela cerca a la casa para reforzar”, explicó el presentador.

Fue gracias al programa Los informantes que Vargas comenzó a atar los hilos de este inquietante recuerdo, dado que, en una entrevista del programa de investigación, una de las víctimas de Garavito explicó cómo fue abusado.

“Yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empieza a recordar a Garavito frente al colegio”, expresó Vargas.

Carlos Vargas se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando el asesino lo llevó por un camino destapado saliendo de Cartago - crédito Jesús Aviles / Infobae

Acto seguido, el presentador describió los momentos en los que Garavito lo abordó y casi logró engañarlo con la promesa de entregarle un loro como mascota. Vargas relató que estaba saliendo del colegio y escuchó que un hombre lo llamaba desde una ventada de la casa frente a la institución educativa.

“Yo estaba caminando y él empieza por la ventana de la casa de frente de la escuela a hacer: ‘ps, ps’, él brinca la calle como en tres zancadas, yo sí lo veía por la misma ropa, por el bigote, el pelo. Me dijo: ‘Es que su papá me dijo que le tiene un loro de mascota para darle a usted de sorpresa, pero se lo tengo que dar yo’”.

De acuerdo con el relato, Vargas se dio cuenta de que algo no estaba bien, pues Garavito lo llevaba al final de un barrio donde comenzaba una carretera destapada, lo que hizo que, afortunadamente, recordara las palabras de su mamá de no irse con extraños, por lo que decidió volver a su casa.

Un recuerdo inquietante de su infancia con Garavito en Cartago, revivió en la memoria de Carlos Vargas - crédito @carlitosvargasm/Instagram

“El miedo me hizo decirle a él que no, que yo prefería irme para la casa. Me voy para mi casa con mucho susto, estoy un poquito nervioso porque no me acordaba de esas cosas, y me voy para mi casa y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega un regaño, pero obviamente desde el amor porque ella lo que quería era protegerme y nunca pasó nada malo”.

El presentador explicó que nunca había hablado de ese tema, dado que pensaba que era un trauma o que nunca había pasado, pero cuando se lo comentó a su mamá ella le confirmó la historia y le aseguró que se acordaba de todo lo que había sucedido.

“Yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Después se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento y lo bueno fue que mi mamá me decía: ‘No se vaya con la gente’, pero yo me fui yendo con él porque él me estaba enredando con que me iban a dar un loro”.

Por último, la también presentadora Mary Méndez, luego de escuchar el relato de Vargas, calificó como desgracia lo que tuvieron que vivir cientos de niños que fueron atacados por La Bestia.

“Qué desgracia lo que nos ha tocado nosotros vivir y es tener esta constante desconfianza en los seres humanos porque somos la peor especie que existe sobre la faz de la tierra”.