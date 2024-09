Esta fue la forma en la que Falcao respondió a una de sus habilidades: tener muchos hijos con Lorelei Tarón

Falcao García habló de la razón por la que tiene varios hijos - crédito @volvocarco/Instagram

El delantero samario Radamel Falcao García es una leyenda del fútbol colombiano que desde hace unas semanas alegra a los hinchas de Millonarios porque empezó a jugar en el equipo que lo estaba esperando, pero que también él quería.

Sin embargo, está siendo noticia porque dejó de lado la seriedad que lo caracteriza y su concentración en las canchas para abordar con humor un tema por el que ha sido objeto de memes y bromas.

Se trata de su numerosa familia. Con cinco hijos junto a su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón. “El Tigre” mostró su lado más jocoso durante una entrevista en el programa Sin Anestesia de RED+ Noticias y La Luciérnaga de Caracol Radio. Allí el jugador dio una respuesta con la que sorprendió a muchos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Falcao García dejó su seriedad de lado y dio una jocosa respuesta respecto a su familia - crédito tiendamillonarios/web

En medio de la conversación en la que se tocaron temas en torno a su trayectoria futbolística y su llegada a Millonarios, equipo del que confesó haber sido hincha desde pequeño, Falcao dejó escapar una broma sobre su habilidad para procrear.

“Lo de planificar no es lo mío. A mí me dicen ‘El Tigre’, a mí me la dejan picando en el área y la mando a guardar”, comentó entre risas el goleador, comparando su facilidad para marcar goles con su fertilidad, lo que está demostrado con el hecho de que ya tiene 5 hijos y con 38 años lleva más de 300 goles en su carrera.

Falcao ha sido un hombre productivo tanto en el fútbol como en su vida familiar, varias fanáticas le siguen su carrera por su faceta como esposo y papá, pero es de resaltar el impecable esfuerzo que ha tenido en el fútbol, pues hasta la fecha ha dejado una huella imborrable en clubes europeos como el Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea, tal como lo ha hecho lo propio en su vida personal.

Él y Lorelei Tarón han formado una familia de cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven, nacidos entre 2013 y 2023. Ninguno de los niños ha nacido en los países de origen de sus padres, pues las travesías futbolísticas de Falcao los han llevado a establecerse en distintas ciudades del mundo.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao García tienen 5 hijos y ninguno tiene su nacionalidad - crédito @loreleitaron/Instagram

La comparación entre su destreza como futbolista y su rol de padre no pasó desapercibida y se convirtió rápidamente en una expresión de su actitud relajada ante la planificación familiar, pero también en una actitud que fue elogiada por sus fanáticos, pues el programa lo hicieron en vivo en el centro comercial Floresta, allí estuvieron presentes varios aficionados que aplaudieron las declaraciones del jugador.

Durante la entrevista, el delantero también compartió que su experiencia en Millonarios ha sido satisfactoria, pero aseguró que le falta conocer mucho más.

“Me he sentido espectacular. Tenemos un grupo de trabajo y humano impresionante. Todavía me falta conocerlos, hay que romper el hielo”, confesó Falcao, refiriéndose a su integración con el equipo capitalino en todas las áreas y posiciones.

Falcao García llegó como figura a Millonarios en 2024 y suma un gol en seis juegos - crédito @MillosFCoficial/X

Además, señaló que vestir la camiseta del club era un sueño de infancia que había esperado más de dos décadas para cumplir. “Millonarios es el equipo del que quería vestir la camiseta y jugar ahí desde niño. Eso se postergó veintitantos años, entonces para mí es muy emocionante”, expresó emocionado.

Con su humor afilado y su corazón lleno de pasión por el fútbol y su familia, Radamel Falcao García demuestra que es un hombre que sabe equilibrar sus responsabilidades en la cancha y en el hogar. A pesar de las bromas que ha recibido por su numerosa familia, dejó claro que no es algo que le afecte e incluso dejó en el aire la idea de que pueden ser más.