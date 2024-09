Andrea Valdiri ‘estalló’ las redes sociales besando un sapo: “Quizás ese sea el hombre de mi vida”

La empresaria bromeó con el hecho de que el anfibio podría ser su príncipe azul - crédito @observando_andoo/IG

Andrea Valdiri se ha caracterizado en sus redes sociales por compartir con sus seguidores las rutinas de baile que practica, las sesiones de fotos que realiza y algunas anécdotas de su cotidianidad.

Recientemente, la creadora de contenido protagonizó un divertido momento en sus redes sociales al darse cuenta de que en la piscina de su lujosa casa en Barranquilla estaba nadando un sapo. El animal, al percatarse de la presencia de Valdiri, quien lo ayudó a salir del agua, nadó hacia la parte menos profunda, donde la bailarina lo tomó con una de sus manos sin ningún temor.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Lejos de mostrar algún tipo de incomodidad mientras hacía el aseo de su casa, la creadora de contenido tomó el episodio con humor e improvisó una pequeña conversación con el anfibio, que plácidamente se daba un baño.

“Mira los sapos en mi vida, ahogándose… Vamos, sal de ahí, ven bueno, vamos a llevarte porque estamos haciendo aseo, estás en mi piscina, de intruso”, comentó mientras se dirigía a los matorrales que bordean su casa.

Después de haber liberado al animal con total naturalidad, la también empresaria no desaprovechó la oportunidad para bromear con una reflexión, llegando a pensar que había dejado escapar al gran amor de su vida. Esto como una referencia a las películas de princesas, donde besan al sapo que esconde en su interior al príncipe azul.

Con la personalidad que caracteriza a la bailarina barranquillera, decidió regresar al jardín y buscar de nuevo al anfibio, corriendo entre risas y gritos, llamándolo como si pudiera escucharla. “Yo creo que ese era el príncipe de mi vida y dejé ir al sapo, ese es el hombre, ese es el hombre, ¿dónde está?, ese es el hombre, mana…”.

En medio de la euforia, finalmente logró encontrar al sapo en otro punto de su casa, lo tomó nuevamente en sus manos y, como si se tratara de una película, bailaron juntos un vals. Pero ahí no terminó todo, ya que fiel a su estilo, llamó la atención cuando acercó al anfibio a su boca y le dio un beso.

Para concluir la escena, el toque de dramatismo lo puso el clima, porque de repente comenzó a llover, y Valdiri continuó con la velada junto al animal, manteniendo la esperanza de que, como en los cuentos de hadas, el sapo cambiara su apariencia a príncipe. Para desgracia de sus seguidores, nada cambió, lo que desató risas entre los internautas, quienes no dudaron en reaccionar en redes sociales con divertidos comentarios.

Entre los más destacados están: “Yo habría salido corriendo y terminado en el otro extremo de Barranquilla”; “tocó antes a Lowe, ahora le toca al pobre sapito”; “no sé cómo fue capaz de coger al sapo y además darle un beso”; “jajaja, qué risa la Valdiri, mujer, ¿cómo haces para coger ese animal?”; “ya besó tres sapos, incluidos Lowe y Saruma”; “y el sapo no se transformó en príncipe”, entre otros.

Andrea Valdiri recordó cuando recibió “propuesta indecente”

La bailarina y creadora de contenido recordó cuando un hombre le ofreció 500 millones de pesos por pasar un fin de semana con él - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La creadora de contenido recordó cuando un hombre le ofreció a su hermana una exorbitante suma de dinero para que Valdiri pasara todo un fin de semana con él:

“Lo más chistoso es que el tipo le dice a mi hermana: ‘Mira, tengo 500 millones de pesos para que ella pase conmigo un fin de semana conmigo, y prefiero que esta conversación no salga de acá’. Y de inmediato me llamó y me dijo: ‘¿Esto qué es?’”, comentó Valdiri entre risas mientras recordaba que la sorpresa fue todavía mayor cuando el hombre le envió una foto con una maleta llena de billetes.