Armando Benedetti denunció persecución por parte de magistrada de la Corte Suprema: “Mandó a investigar a mis hijos y nietos”

El exembajador de Colombia en Venezuela tiene varias investigaciones abiertas - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), vuelve a ser noticia.

En esta oportunidad, el embajador hizo una publicación en su cuenta de X en la que califica de “burla” la actitud de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. La controversia ha generado una serie de eventos que han captado la atención pública y política en Colombia.

En febrero de 2024, Benedetti asumió oficialmente su cargo como embajador en una ceremonia en Roma, Italia. Sin embargo, su pasado político resurgió en forma de investigaciones judiciales.

La Corte Suprema de Justicia ha estado investigando a Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público.

La investigación se centra en la falta de justificación de ingresos en sus cuentas bancarias, y se alega que estas acciones no están relacionadas con su rol como congresista. La magistrada Cristina Lombana es quien ha estado a cargo de varios de estos procesos, sin embargo, en estos momentos se encuentra recusada.

Benedetti asegura que se trata de persecución - crédito @AABenedetti/X

Con base en lo anterior es que Benedetti dice: “QUÉ LOCURA Y PERSECUCIÓN! La “magistrada” Lombana, estando RECUSADA, se burla de la Corte Suprema y manda a investigar a 56 personas, entre esos mis hijos y nietos menores de 10 años, a mis sobrinos, a todos mis tíos y sus parejas o ex parejas, y a sus hijos; además de mis ex esposas, ex cuñados y sus familiares SOLO POR TENER UN VÍNCULO CONMIGO y sin que haya un INDICIO de nada. Todo esto, pese a que la Sala ya le dijo que ella NO PUEDE llevar la investigación por estos hechos. Acudiré a la CIDH”.

De hecho, la Corte Suprema resolvió un conflicto de jurisdicción entre la Fiscalía y la Sala de Instrucción del alto tribunal. La conclusión fue que la investigación sobre Benedetti es competencia de la Sala de Instrucción, que deberá tomar decisiones de fondo y resolver su situación jurídica. Esto implica determinar si se abre un proceso formal o si se archiva.

Una relación complicada desde el pasado

La relación entre Benedetti y la magistrada Lombana ha sido tensa.

Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana han sido protagonistas de una serie de controversias legales en Colombia. En hechos recientes, la Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación presentada por Benedetti contra Lombana, en medio de una de las cinco investigaciones que se adelantan en su contra.

La recusación se fundamentó en la falta de competencia de la magistrada para actuar en el proceso contra Benedetti, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Corte concluyó que la actuación de Lombana podría comprometer su rol en la investigación. Este proceso ya había sido remitido previamente a la Fiscalía debido al fuero diplomático que Benedetti adquirió como embajador, pero el caso volvió a la Sala de Instrucción, generando controversia sobre la jurisdicción.

Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema, fue recusada en el caso de Benedetti - crédito Colprensa

“Se evidencia además que, desde el mismo momento en que la actuación de la referencia salió de esta Sala Especial de Instrucción, con destino a la Fiscalía General de la Nación, por competencia, la magistrada no cesó en sus empeños por que la misma le fuera a ella restablecida, más allá de las oportunas y plurales respuestas que en sentido negativo recibió de los diferentes organismos, incluso, de la propia Presidencia de la Corporación”, dijo la Corte cuando aceptó la recusación en contra de Lombana.

Además de la recusación, la defensa de Benedetti ha interpuesto denuncias penales y disciplinarias contra la magistrada, acusándola de prevaricato y abuso de la función pública.

Cristina Lombana también ha estado a cargo de casos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe. A pesar de la recusación, Benedetti sigue enfrentando investigaciones en la Corte Suprema, y la situación ha generado tensiones y controversias en el ámbito político y judicial.

