Yina Calderón aclaró su beso con Koral Diva: “Ella es amiguita mía, la quiero mucho”

Yina Calderón y Koral Diva encendieron las redes sociales después de publicar un video en el que se dan un polémico beso en la boca durante un evento, en el que el artista principal fue Nelson Velásquez.

Ambas creadoras de contenido se encontraban en el concierto del cantautor vallenato, en Ascanio Disco Bar, de Bogotá, el viernes 20 de septiembre, y, al parecer, un poco tomadas decidieron grabarse en el momento que se dieron un beso.

El video que se hizo viral en las redes sociales generó comentarios divididos, algunos defendían la amistad de las influencers y otros las criticaron: “Un beso de una bonita amistad no le veo nada de malo, de paso generan chisme”; “Me encanta porque estás mujeres con frenteras y no son lambonas ellas son dos mujeres sinceras y frenteras y eso me encanta”; “Ellas son amigas hace mucho 😍me encanta yo soy así con mi ❤️‍🩹”; “Bueno y no es que Koral y Omar son cristianos?”; “Que necesidad”; “Vea pues y después están agarradas dé las mechas🤦‍♀”.

Ante los cientos de reacciones en las diferentes plataformas digitales, Yina Calderón habló a través de una historia de Instagram acerca del polémico video.

”Yo ya me di cuenta de que no puedo ir a ningún evento porque salen videos míos por todos lados. Ustedes me están mandando un pico que le di a Koral, ¡ah! No, Koral es muy amiguita mía, yo la quiero mucho, es amiga mía hace muchos años”, dijo en la red social donde acumula más de cien mil seguidores.

En el mismo evento, el actor Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8′, le pidió nuevamente matrimonio a la cantante: “Koral, mi amor, quiero decirte delante de toda esta gente maravillosa que quiero que te cases conmigo, eres la mujer de mi vida, te amo y quiero en este concierto de mi Nelson que admiro tanto, decirte: gracias por amarme, por entenderme y, sobre todo, por valorarme y yo a ti te valoro y le doy gracias a Dios padre por haberme traído al mundo”, fueron las palabras del exparticipante del reality La casa de los famosos Colombia.

Ante la pedida de mano del también cantante, Yina Calderón reveló que no observó el momento porque se “emborrachó” antes que Velásquez se montara al escenario: “Y que ‘Bola 8′ le propuso matrimonio, ese día del concierto, imagínense que nosotros nos perdimos a Nelson Velásquez, yo todavía no lo supero ¿cómo me voy a emborrachar antes de que Nelson Velásquez cantará?”

La amistad de Yina y Koral es muy conocida en las redes sociales. La influencer y empresaria huilense saltó a la fama luego de su participación en el programa Protagonistas de Nuestra Tele en 2013, donde compitió contra Alejandra Serje, Iris Gutiérrez, Juver Bilvao y muchos más.

A lo largo de su carrera, Yina ha sido una figura controvertida, generando titulares por sus comentarios y comportamientos tanto en medios de comunicación como en sus plataformas digitales. Además, ha sido ampliamente conocida por sus múltiples intervenciones estéticas, las cuales ha documentado en sus redes sociales. La empresaria huilense también ha incursionado en el mundo de la música, lanzando sencillos en géneros como la guaracha, que han tenido críticas.

Koral Diva, por su parte, es una cantante e influencer, conocida por su presencia en redes sociales y su música en el género popular. A través de plataformas como Instagram, la esposa de Omar Murillo ha logrado robarse la atención de numerosos seguidores, consolidándose como una figura importante dentro del entretenimiento digital.

La artista ha lanzado varios éxitos como Así de fácil, Te vas largando, Buaninimia, Muévelo y muchos más. Además de su carrera musical, también es conocida por actuar en algunos episodios de la serie El man es Germán y por sus comentarios y publicaciones en redes sociales, que a menudo generan debate y reacciones entre sus más de 500 mil seguidores.