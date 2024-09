El actor Emmanuel Restrepo respondió a comentarios homofóbicos que recibió en redes sociales: “Les tocará acostumbrarse”

El actor recibió comentarios homofóbicos tras compartir un video sobre sus gustos musicales en redes sociales - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

Emmanuel Restrepo ha consolidado su carrera actoral a través de papeles destacados en producciones televisivas como La primera vez y Rigo, ganándose un lugar en la pantalla chica gracias a su talento y carisma. Sin embargo, recientemente, el actor fue víctima de comentarios homofóbicos en redes sociales, lo que lo llevó a pronunciarse en defensa de su identidad y derechos.

El incidente comenzó cuando Restrepo publicó un video en el que hablaba de sus gustos musicales, mostrando su versatilidad al elegir una lista de reproducción en la que incluía géneros como tango, canciones de Drexler y Rosalía. Aunque el objetivo del video era compartir su lado musical, algunos internautas comenzaron a enviarle mensajes de odio y con tono homofóbico.

El actor expuso los mensajes discriminatorios y respondió firmemente en defensa de su identidad- crédito @elparlantedelchisme/Instagram

El paisa, de 31 años, decidió exponer estos comentarios en un video a manera de respuesta, en el cual se podían leer mensajes de los detractores como: “actor o actora”, “es una actriz destacada”, “lo tenía en otro concepto, gas”, “Carmela”, “galleta wafer”, “se partió el actor”, entre otros, con un claro tono discriminatorio.

Ante esta situación, el actor respondió de manera clara y directa, dejando un mensaje a favor del respeto y en contra de la discriminación: “Publicas un video hablando de música (...) ¡Qué lástima! Qué lástima ser tan incómodo para tanto hombrecito. Chai, un día seremos tantas m4r!c4s que les tocará acostumbrarse”, expresó el artista en su video de respuesta.

Restrepo ha sido abierto respecto a su orientación sexual, declarando que es homosexual, algo que no ha limitado su crecimiento profesional ni su éxito en la industria.

"Qué lástima ser tan incómodo para tanto hombrecito. Chai, un día seremos tantas m4r!c4s que les tocará acostumbrarse", expresó Emmanuel Restrepo ante los comentarios homofóbicos - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

En una entrevista con Infobae Colombia, el actor explicó que, aunque tuvo novias en el pasado, actualmente se reafirma como gay y no le gustan las etiquetas, considerándose pansexual: “No soy bisexual. Viví una experiencia con mujeres porque, en su momento, me gustaron las novias con las que estuve, pero esa etapa ya pasó (...) No me gusta encasillarme ni limitarme; si debo responder algo, diría que soy pansexual”.

En cuanto a su vida personal, Emmanuel indicó que Bogotá le ha permitido experimentar su sexualidad libremente, lo que le ha brindado felicidad y un sentido de pertenencia. En una conversación con este medio, el actor expresó su amor por la capital colombiana, a la que llegó hace 16 años cargado de sueños: “A esta ciudad le debo mucho. Aquí soy feliz porque puedo ser gay tranquilamente”.

Actualmente, el actor se encuentra soltero y declaró que es poliamoroso, disfrutando de relaciones abiertas. En diálogo con la emisora Tropicana, aclaró que no tiene pareja oficial y que le gusta salir y besar a diferentes personas sin compromisos formales: “No tengo pareja, terminé una relación hace rato, estoy muy feliz soltero. Mi última pareja oficial fue hace como un año, pero después salí con otras personas. La última persona con la que estuve no era de la farándula (...) Estoy soltero, a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, que soy poliamoroso, que tengo relaciones abiertas, entonces en este momento estoy con nadie, estoy saliendo con gente y besándome con gente, pero nada oficial”.

Emmanuel Restrepo se refirió a su sexualidad - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

Además de su carrera en televisión, el paisa ha participado en diversas producciones teatrales y cinematográficas. En 2024, hizo su debut en la pantalla grande con la película Malta, dirigida por Natalia Santa, donde interpreta al interés romántico de la protagonista, encarnada por Estefanía Piñeres. La película recibió varios estímulos y fue seleccionada para importantes festivales de cine, como el Sxsw (South by Southwest) y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Emmanuel también hizo parte de la serie Noticia de un secuestro, basada en la obra de Gabriel García Márquez, y ha compartido set con destacados actores como Cristina Umaña y Juan Pablo Raba. Su participación en la serie La primera vez, estrenada en Netflix en 2023, le otorgó reconocimiento internacional, especialmente por su interpretación de Camilo Granados.

La carrera de Emmanuel Restrepo sigue en ascenso, y su valentía para enfrentar la intolerancia y defender su identidad lo convirtieron en una figura inspiradora dentro y fuera de la industria del entretenimiento.