Caracol Televisión estaría preparando la novela de la ‘Gorda Fabiola’: “Era el sueño de su vida”

A pocos días de haberse confirmado la muerte de Fabiola Emilia Posada, más conocida en el mundo del humor como la ‘Gorda Fabiola’, han comenzado a circular rumores sobre una supuesta producción televisiva que busca contar la vida de la comediante.

En medio de una emisión de la estación de radio Tropicana, la Negra Candela confirmó que Caracol Televisión sería la productora encargada de llevar a la pantalla chica la vida de la ‘Gorda Fabiola’.

“Se supone que el sueño más grande de Fabiola en su vida era que le hicieran el dramatizado de su historia y parece que ya se va a convertir en realidad, y lo va a volver realidad Caracol Televisión”, señaló la periodista.

La Negra Candela además recordó que Fabiola en varias entrevistas que concedió había confesado que le gustaría ver su historia en la televisión, misma confesión que hizo en el programa The Suso’s Show, capítulo que se emitió en 2018 y en donde aseguró que era el sueño de su vida.

En el capítulo emitido hace seis años, Suso le preguntó sobre ese proyecto, “aquí nos contaron que uno de tus sueños es que hagan una novela con tu vida, ¿es verdad?”, preguntó el comediante. “Es verdad, es un sueño y hay muchas cosas por contar de mi vida”. Aunque la confirmación no ha sido oficia, las declaraciones apuntan a que el Canal Caracol haría el proyecto en honor a los 30 años de Fabiola en la televisión, sin embargo, se espera que el canal confirme la información.

Por otro lado, el anuncio realizado por La Negra Candela desató varios comentarios en redes sociales en donde los internautas lamentan que la humorista no podrá disfrutar de la producción en caso de que realmente la hagan. “Qué tristeza esperar su muerte para hacerlo”, “que oportunistas, bonito hubiera sido en vida”, “por favor no, ella ya está en el paraíso del humor”, “que triste que ese tipo de programas siempre los hacen cuando ya han fallecido”.

Las anécdotas de los compañeros de Sábados Felices junto a la gorda

Tras varios homenajes realizados en televisión, después de haberse confirmado la muerte de la humorista, varios de sus colegas han recordado los momentos memorables junto a ella.

Una de sus amigas más cercanas fue la imitadora y comediante María Auxilo Velez, quien aprovecho su participación en Blu Radio para recordar la última vez que compartió con ‘La Gorda Fabiola’ cuando pudo darle el último abrazo de despedida.

“Estábamos en medio de una grabación para el programa y ella me buscó para hablar, pero yo no me salí del personaje, grabamos otro y tampoco me salí del personaje y cuando ya se terminó la grabación la busqué. Estaba tan enferma que había que maquillarla y sus piernitas ya no le respondían”.

María Auxilio explicó que la buscó por el set, pero le informaron que la Gorda ya se había ido, por lo que no dudó en enviarle un mensaje pidiéndole perdón, “en el mensaje le dije que la quería abrazar, pero no me contestó, sino hasta los tres días. Ahí ya venía mal, después contestó y me dijo; ‘hijita, te espero a almorzar, hice frijolitos que yo sé que te gustan, te espero para abrazarte, mi Mariau’”.

“Fui a verla, le llevé su regalo de cumpleaños y me siento muy bien por haber ido y haberle dado ese último abrazo”, además la imitadora le preguntó por su estado de salud, a lo que ella le dijo “Mariau, yo me quiero ir a descansar, estoy agotada”.

Por su parte, el comediante Pedro González, conocido como Don Jediondo, también recordó una de las anécdotas que más recuerda junto a la Gorda. “Hay muchos recuerdos con la gordita, siempre fueron 31 años de amistad, pero la que más me acuerdo fue cuando me fui a visitarla en la clínica después del coma de 28 días, yo le llevé un ramo de flores”.

“Cuando llegué ella estaba con un montón de mangueras en la boca, de pronto se quitó las mangueras y me dijo que estaba mejor, entonces yo le dije: ‘ah no, entonces yo me llevo las flores porque necesito visitar a otro enfermo’, y ella me dijo ‘bobo malparido’”, dijo Pedro entre risas.