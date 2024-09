Video de Felipe Saruma generó un intenso debate entre sus seguidores: “Aún no te he superado, ¿eso querías oír?”

El creador de contenido dejó atónitos a sus seguidores tras la confesión que hizo recientemente en redes sociales - crédito @felipesaruma/Instagram

El creador de contenido santandereano Felipe Saruma ha llamado la atención de sus seguidores con una reciente publicación en Instagram.

En un video, que rápidamente acumuló decenas de miles de likes, Saruma simuló una conversación telefónica en la que confesaba no haber superado a una de sus exparejas. “Aún no te he superado. Anhelo, desde lo más profundo de mi corazón, volver a ti, a lo nuestro,” decía mientras actuaba ante la cámara.

Este mensaje no pasó desapercibido para sus seguidores, muchos de los cuales lo interpretaron como una indirecta para su exesposa, la también influencer Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma en uno de sus viajes más importantes

Andrea Valdiri y Felipe Saruma fueron una de las parejas más comentadas de la farándula colombiana. Su relación parecía estar marcada por una sólida conexión, y sus seguidores los veían como un ejemplo de amor y complicidad. No obstante, el año pasado sorprendieron al hacer pública su separación. Hasta ahora, ninguno de los dos ha revelado los motivos de la ruptura, lo que ha dado lugar a múltiples especulaciones en las redes sociales.

Desde su ruptura amorosa, diversos rumores han circulado sobre las posibles razones de su divorcio. Algunas teorías apuntan a que pudo haber infidelidad. Al principio, tras la separación, ambos influenciadores mantenían una aparente relación de amistad, pero con el tiempo dejaron de mostrarse juntos en redes sociales.

¿Indirectas en redes sociales?

Felipe Saruma ha estado muy activo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 4.5 millones de seguidores. En su perfil, el santandereano ha compartido una serie de videos de comedia relacionados con situaciones cotidianas en pareja. Algunos de sus seguidores aseguran que muchos de esos videos son indirectas para Andrea Valdiri, sugiriendo que Saruma podría estar utilizando el humor para contar su versión de los hechos.

El humor se apoderó de las redes sociales con memes que capturan la esencia cómica de la separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

En uno de sus más recientes videos, Saruma interpreta a un hombre que confiesa no haber superado a una ex pareja. “Eso querías oír, aún no te he superado. Anhelo desde lo más profundo de mi corazón volver a ti, a lo nuestro,” decía Saruma en el video. Aunque la actuación es ficticia, el mensaje generó un aluvión de comentarios de internautas que relacionaron la escena con su propio divorcio.

El video de Saruma, que ya cuenta con más de 96 mil likes, muestra al productor simulando una conversación telefónica en la que le propone a su expareja una nueva oportunidad:

“Te tengo una propuesta, que olvidemos, que nos perdonemos, que le demos una oportunidad al futuro que Dios tiene preparado para nosotros, para así superar todas las adversidades y hacernos cada día más fuertes”.

"Aún no te he superado, ¿eso querías oír? Aún no te he superado. Anhelo desde lo más profundo de mi corazón volver a ti, a lo nuestro

Los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios de la red social interpretaron el mensaje de diversas maneras, pero muchos coincidieron en verlo como un mensaje subliminal dirigido a Andrea Valdiri. “Bueno, buenísimo, esa Valdiri lo tenía seco,” “En broma y broma la verdad se asoma,” y “Es chiste, pero será anécdota,” fueron algunas de las reacciones de los internautas.

A pesar de las especulaciones, ni Saruma ni Valdiri han dado declaraciones oficiales sobre el contenido del video ni sobre su relación actual. Por el momento, Saruma continúa centrado en su empresa de producción audiovisual y su carrera como creador de contenido, mientras Valdiri también sigue con su propia carrera en redes sociales. Lo que queda claro es que la atención sobre ambos no disminuye, y cualquier contenido nuevo que publiquen seguirá siendo minuciosamente analizado por su audiencia.