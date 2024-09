Superintendente de Salud enfrenta críticas del Congreso por directrices de atención a personas trans: “Se metió con las familias”

Luis Miguel López, del Partido Conservador, expresó su descontento con la circular de Luis Carlos Leal - crédito @LuisCarlosLealA; @LuismLopezA / X

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, fue objeto de críticas desde el Congreso debido a una reciente circular que establece directrices para la atención de personas trans en el sistema de salud colombiano. La polémica se centra en las disposiciones relacionadas con menores de edad, lo que ha generado quejas de padres de familia y representantes políticos.

El representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, expresó su descontento afirmando que la circular afecta a las familias y a los niños de Colombia. López declaró que activarán redes de padres para manifestar su oposición a las directrices del superintendente, argumentando que se vulneran derechos fundamentales como la potestad de los padres para educar a sus hijos y la objeción de conciencia. “Luis Carlos Leal se metió con las familias, con los niños de Colombia. Nuevamente, activaremos las redes de padres para decirle al superintendente con mis hijos no te metas”, declaró López públicamente.

La circular, emitida por la Superintendencia de Salud, establece que se debe contar con personal capacitado para brindar apoyo integral en tratamientos y procedimientos de afirmación o reafirmación de género a niños, niñas y adolescentes trans. Además, promueve la articulación de sus redes afectivas y de cuidado. Este punto ha sido especialmente controvertido, ya que algunos interpretan que la directriz fomenta cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales en menores, incluso desde los tres años.

La circular establece directrices para tratamientos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes trans - Crédito iStock

Otro aspecto polémico de la circular es la adecuación de baños con género neutro para personas que no se identifican con un género en particular. “Propender por adecuar baños con género neutro para las personas que no se reconocen en función de un género en particular”, menciona textualmente la circular.

La directriz también exige que las farmacias mantengan un stock disponible de medicamentos y tecnologías en salud para el reemplazo hormonal, asegurando que estos sean entregados sin barreras a las personas trans que los soliciten: “Contar con un stock disponible de medicamentos y tecnologías en salud para el reemplazo hormonal y demás aspectos derivados de la afirmación o reafirmación de género para su entrega a la persona solicitante sin barrera alguna”.

El congresista López anunció que se tomarán acciones jurídicas y políticas contra Luis Carlos Leal y que se organizarán movilizaciones de padres de familia para evitar lo que consideran un atentado contra los derechos de sus hijos. Según López, esta no es la primera vez que el Estado intenta incidir en las decisiones sobre la educación y la afectividad de los menores, más allá de lo que los padres consideran adecuado. “Es una tendencia a que el Estado se entrometa en las familias, a que el Estado nos quite a nuestros hijos, a que el Estado quiera decidir sobre la afectividad y la sexualidad de nuestros hijos”, reclamó el funcionario.

Algunos interpretan que la directriz fomenta cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales desde los tres años - crédito iStock

La circular también incluye la capacitación del personal de salud, administrativo, de seguridad y limpieza en temas de derechos humanos, enfoque diferencial y de género, con el objetivo de garantizar un trato respetuoso hacia las personas trans.

Según se expresa en el documento: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a seguros económicos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”, citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).